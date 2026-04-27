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La ONU rechazó la propuesta iraní de imponer un peaje en el estrecho de Ormuz: “No existe ningún fundamento jurídico”

El organismo marítimo de Naciones Unidas descartó cualquier base legal para cobrar tasas en el estrecho bloqueado desde febrero, mientras Irán avanza en una ley que daría a sus fuerzas armadas el control total de la vía

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Buques en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán. 27 abril 2026 REUTERS/Stringer
Buques en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán. 27 abril 2026 REUTERS/Stringer

El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), el panameño Arsenio Domínguez, reafirmó este lunes que el derecho internacional no ampara ningún cobro por transitar el estrecho de Ormuz, rechazando la propuesta legislativa que avanza en el parlamento de Teherán. La declaración se produjo ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que celebró un debate abierto sobre seguridad marítima convocado por Baréin, país que ejerce la presidencia del Consejo este mes.

No existe ningún fundamento jurídico para la introducción de ningún impuesto, de ningún arancel ni de ningún tipo de tasa sobre los estrechos utilizados para la navegación internacional”, declaró Domínguez. El diplomático subrayó que la libertad de navegación “no es negociable” y recordó que desde 1968 existe en Ormuz un sistema de separación del tráfico gestionado por Omán e Irán bajo la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar, en vigor desde 1974.

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La postura de la OMI responde a una escalada legislativa en Teherán. Ebrahim Azizi, presidente de la comisión de seguridad nacional del parlamento iraní, declaró a la televisión estatal que las fuerzas armadas controlarían el estrecho para impedir el paso de “buques hostiles”. El proyecto contempla además que los derechos de paso se cobren en riales iraníes, la moneda local. El vicepresidente del parlamento, Hamidreza Haji Babaei, afirmó el 23 de abril que los primeros pagos ya fueron depositados en el Banco Central de Irán.

El buque Epaminondas es visto durante su incautación por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en el estrecho de Ormuz, Irán, en esta imagen obtenida por Reuters el 24 de abril de 2026. Meysam Mirzadeh/Tasnim/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS
El buque Epaminondas es visto durante su incautación por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en el estrecho de Ormuz, Irán, en esta imagen obtenida por Reuters el 24 de abril de 2026. Meysam Mirzadeh/Tasnim/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Según la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, el sistema podría fijar tasas de hasta dos millones de dólares por buque, lo que elevaría los ingresos anuales de Irán a unos 100.000 millones de dólares, cifra superior a sus exportaciones petroleras habituales. En un foro paralelo, unos cuarenta países acordaron a principios de abril valorar sanciones contra Teherán si mantiene el bloqueo y rechazaron cualquier mecanismo de peaje como contrario al derecho internacional.

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Domínguez descartó que la evacuación de los marineros varados pase por aceptar algún cobro. Más de 20.000 marinos permanecen bloqueados a bordo de unos 1.600 buques en el Golfo Pérsico desde el inicio del conflicto. El secretario general de la ONU, António Guterres, también intervino en el debate y advirtió que la interrupción del tráfico en Ormuz “amenaza con desencadenar una crisis energética, graves disrupciones comerciales y una posible emergencia alimentaria mundial”, con consecuencias severas para poblaciones vulnerables de África y el sur de Asia.

El estrecho lleva prácticamente cerrado desde el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán. Teherán respondió con misiles sobre Israel y bases estadounidenses en el Golfo, y ordenó el cierre de la vía. El Brent superó los 100 dólares por barril en marzo y llegó a 126 dólares, nivel no visto en cuatro años, en lo que analistas describieron como la mayor interrupción energética desde la crisis del petróleo de los años setenta. El 13 de abril, Washington impuso un bloqueo naval a los puertos iraníes; el Comando Central de las fuerzas armadas de ese país (CENTCOM) informó este lunes que impidió el paso de 38 embarcaciones. La primera ronda de negociaciones directas entre ambos países en 47 años, celebrada en Islamabad el 11 de abril con Pakistán como mediador, concluyó sin acuerdo. Con Irán cobrando ya los primeros peajes y Estados Unidos manteniendo su bloqueo naval, la reapertura incondicional de la vía más estratégica del comercio energético mundial enfrenta un horizonte incierto.

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