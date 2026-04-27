Sam Altman pide democratizar la IA: “El poder no puede estar concentrado en unos pocos”

Sam Altman hizo un análisis en su blog sobre los desafíos que supone el avance de la tecnología. (Foto: EFE/John G. Mabanglo)

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, advirtió que “el poder no puede estar concentrado en unos pocos” cuando se habla del desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y señaló que es clave democratizar esta tecnología, al considerar que su impacto representa “el mayor cambio social en mucho tiempo, y quizás de toda la historia”.

El creador de ChatGPT dijo: “El control del futuro pertenece a todas las personas y sus instituciones. La IA debe empoderar a las personas individualmente, y debemos tomar decisiones sobre nuestro futuro y las nuevas reglas de forma colectiva”.

La postura de Altman fue difundida en un extenso texto publicado en su blog personal, en el que revisó el rol de la industria, los conflictos internos y los desafíos éticos del sector.

Por qué Sam Altman cree que es clave democratizar el acceso a la IA

El director de OpenAI sostiene que la IA debe empoderar individualmente y que las decisiones sobre su futuro deben ser tomadas de manera colectiva. (Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo)

El máximo responsable de OpenAI defendió la necesidad de que la inteligencia artificial sea “la herramienta más poderosa que jamás se haya visto para expandir las capacidades y el potencial humanos”, pero subrayó que “el mundo merece una gran cantidad de IA y debemos encontrar la manera de que esto suceda”.

El empresario agregó: “Es fundamental que el proceso democrático siga teniendo más peso que las empresas. Las leyes y las normas van a cambiar, pero debemos trabajar dentro del marco democrático, aunque sea un proceso más complejo y lento de lo que nos gustaría. Queremos tener voz y voto, pero no acaparar todo el poder”.

Además, en el artículo Altman abordó los riesgos y temores alrededor de la IA. “El temor y la ansiedad ante la IA están justificados; estamos presenciando el mayor cambio social en mucho tiempo, y quizás de toda la historia”, reconoció.

El experto destaca la importancia de crear nuevas políticas públicas ante los riesgos de la IA y aboga por un debate más constructivo y menos polarizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, el ejecutivo propuso una respuesta integral: “Necesitamos urgentemente una respuesta de la sociedad para ser resilientes ante nuevas amenazas. Esto incluye medidas como nuevas políticas que ayuden a afrontar una difícil transición económica”.

Qué visión tiene Sam Altman sobre el discurso antitecnológico de la actualidad

El empresario valoró que gran parte de las críticas “provienen de una preocupación sincera por los enormes riesgos” que implica la IA y defendió el debate constructivo.

“Comprendo el sentimiento antitecnológico y, evidentemente, la tecnología no siempre beneficia a todos. Pero, en general, creo que el progreso tecnológico puede hacer que el futuro sea increíblemente bueno, para tu familia y la mía”, sostuvo Altman.

Sam Altman reconoce que la IA expandirá el potencial humano a niveles nunca vistos. (Foto: REUTERS)

En términos de propuesta, Altman señaló que “la única solución que se me ocurre es orientarnos a compartir la tecnología con un público amplio, evitando que nadie tenga el anillo”. Sostuvo que “las dos maneras obvias de lograrlo son el empoderamiento individual y garantizar que el sistema democrático mantenga el control”.

Cuáles desaciertos ha tenido Sam Altman durante su gestión en OpenAI

El ejecutivo hizo alusión a conflictos internos del pasado: “Estaba pensando en nuestro próximo juicio con Elon y recordando lo firme que fui en mi negativa a aceptar el control unilateral que pretendía ejercer sobre OpenAI”.

El ejecutivo reconoce errores en la gestión de OpenAI durante las crisis y destaca la complejidad ética del sector de la inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Asimismo, Altman admitió errores en la gestión de situaciones críticas, como el choque con la anterior junta directiva de la compañía.

“He cometido muchos errores a lo largo de la vertiginosa trayectoria de OpenAI; soy una persona imperfecta en el centro de una situación excepcionalmente compleja”, dijo Altman.

El empresario reconoció que los desacuerdos en el sector han generado “drama shakesperiano” y analizó el trasfondo: “Una vez que ves la IA general, no puedes dejar de verla. Tiene una dinámica de ‘poder absoluto’ que lleva a la gente a hacer locuras”, y vinculó esa tensión con la lucha por el control en la industria tecnológica.