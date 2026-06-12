Argentina, protagonista en la Queen’s Cup: ya están los finalistas de la competencia que se juega en el tradicional Guards Polo Club

Los argentinos fueron protagonistas de las semifinales de la Queen’s Cup

El Guards Polo Club es considerada la casa del polo Británico. Fundado en 1955, fue presidido desde sus inicios por el príncipe Felipe, Duque de Edimburgo. La Queen’s Cup se creó seis años después, en 1960. Se trata de un torneo ideado en honor a la reina Isabel II, que se convirtió rápidamente en el gran objetivo de la temporada inglesa. Durante muchos años la monarca fue la encargada de entregar el trofeo a los campeones. Hoy esa tradición continúa vigente con el heredero de la Corona, Carlos III del Reino Unido.

El prestigio de la Queen’s Cup sigue intacto sesenta años después de su creación, reuniendo a las mejores organizaciones de polo del mundo y a gran parte de los jugadores de más alto handicap a nivel internacional. El certament se rodea de tradición británica, apellidos históricos y una fuerte presencia argentina, que hoy vuelve a ser protagonista.

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Luego de dos intensas semifinales, ya están definidos los equipos que lograron avanzar a la final. Por un lado La Dolfina Marqués de Riscal, integrado por Poroto Cambiaso (10) , Félix Esain (6) , Simón Prado (6), y Alejandro Aznar (0), fue derrotado por el equipo de Aureus, integrado por Diego Cavanagh (8), Teodoro Lacau (7), Mark Tomlinson (5), y Jake Coventry (2). Este último fue quien hizo el gol ganador, logrando que el equipo se lleve la victoria luego de un intenso chukker suplementario que terminó 11-10.

El equipo Balanz Capital La Hechicera

Por otro lado, el enfrentamiento entre los hermanos Bartolomé y Camilo Jeta Castagnola, dejó ver un polo intenso hasta el último minuto. La segunda semifinal de la Queen’s Cup se dio entre Balanz Capital La Hechicera, compuesto por Camilo Castagnola (10), Lorenzo Chavanne (7), Ned Hine (6), y Claudio Porcel (0), y el equipo de Dubai Polo Team, con Bartolomé Castagnola (9), Antonio Heguy (7), Santos Merlos (6), y Tariq Albwardy (0).

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El Dubai Polo Team se mantuvo hasta el último chukker con dos goles por encima de Balanz, dejando ver una gran conexión entre Barto y Antonio dentro de la cancha. Pero la insistencia del equipo de Jeta Castagnola logró igualar el tablero en el último minuto, llevando el partido a chukker suplementario. Fue Lorenzo Chavanne quien convirtió el gol ganador, a partir de un penal de 30 yardas, dejando al equipo de Balanz en la final de la Queen’s Cup. Ambos conjuntos dejaron ver la experiencia de los jugadores, brindando un gran show a los espectadores en estas semifinales.

El equipo Aureus

La gran final se jugará el próximo 14 de junio en el Guards Polo Club, que vuelve a ser escenario de buen polo, viendo convivir la tradición de la realeza británica, el glamour y una vez más, jugadores argentinos ocupando el centro de la escena.

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Crédito de las imágenes: Guards Polo Club