Elon Musk retira cargos de fraude contra OpenAI, pero mantiene demanda de USD 134.000 millones

Elon Musk retiró sus acusaciones de fraude contra OpenAI, pero mantiene demandas por enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber fiduciario. REUTERS/Gene Blevins/File Photo

Elon Musk retira acusaciones de fraude contra OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, pero mantiene demanda por enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber fiduciario.

El CEO de Tesla reclama hasta USD 134.000 millones y busca que, en caso de ganar, esa suma se destine al área benéfica de OpenAI, recoge Bloomberg.

La disputa enfrenta a Musk con sus antiguos socios, Sam Altman y Greg Brockman, cofundadores de OpenAI.

Musk sostiene que la compañía se apartó de su misión original al buscar ganancias, especialmente después de recibir miles de millones de dólares en inversiones de Microsoft Corp..

Musk reclama hasta USD 134.000 millones en daños y exige que la suma, de ganar, se destine al área benéfica de OpenAI. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El enfrentamiento legal llegará a juicio y se celebrará en el Tribunal Federal de Oakland, California, será supervisado por la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers.

Musk reduce el alcance de la demanda

La jueza González Rogers aceptó limitar el proceso a solo dos de las veintiséis demandas iniciales de Musk: el presunto enriquecimiento ilícito y el incumplimiento del deber fiduciario.

La selección del jurado comenzará el lunes 27 de abril. Musk exige que OpenAI vuelva a ser una organización sin fines de lucro y solicita la destitución de Altman y Brockman de sus cargos actuales.

Respuesta de OpenAI y sus aliados

OpenAI, junto a Altman, Brockman y Microsoft, rechazaron todas las acusaciones, calificándolas como acoso legal sin fundamento. La defensa argumentó ante la jueza que las propuestas de Musk son maniobras inesperadas y buscan alterar la estructura organizacional de la empresa.

Musk llamó públicamente “Swindler” a Sam Altman, intensificando la confrontación entre ambos. (Reuters)

Cuáles son los antecedentes entre conflicto de Musk y OpenAI

La relación entre Elon Musk y OpenAI comenzó en 2015, cuando Musk cofundó la organización junto a Sam Altman y Greg Brockman con el objetivo de desarrollar inteligencia artificial para beneficio social, bajo la premisa de mantener una estructura sin fines de lucro.

En 2018, Musk abandonó la junta directiva de OpenAI, alegando posibles conflictos de interés derivados de sus otras empresas tecnológicas. Tras su salida, la organización inició un cambio de rumbo que culminó en su transformación en una empresa con fines de lucro, permitiendo la entrada de inversores como Microsoft Corp., que aportaron miles de millones de dólares.

En 2023, Musk fundó xAI, una empresa rival en el sector de inteligencia artificial, lo que intensificó la competencia directa con OpenAI. En febrero de 2024, OpenAI rechazó una oferta no solicitada de Musk para adquirir activos por USD 97.400 millones, lo que incrementó la tensión entre las partes.

En 2023, Musk optó por fundar su propia empresa enfocada en inteligencia artificial, xAI. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La disputa legal actual surge de la acusación de Musk de que OpenAI se desvió de su misión original y se enriqueció ilícitamente tras convertirse en una empresa comercial, dejando de priorizar el interés social que justificó su fundación.

Musk sostiene que la organización y sus líderes, Altman y Brockman, incumplieron su deber fiduciario y desviaron el propósito de la entidad, lo que motivó la demanda que ahora enfrenta a ambas partes en los tribunales de California.

Cómo es la relación entre Musk y Altman

Actualmente, la relación entreElon MuskySam Altmanes abiertamente conflictiva, marcada por una competencia directa y disputas legales sobre el control, los objetivos y el impacto de la inteligencia artificial.

La tensión se agravó en febrero de 2025, cuando Musk llamó públicamente “Swindler” a Altman en la red social X, utilizando el término en inglés que significa “estafador”.

Altman y Musk discutieron en X cuando se dio a conocer la oferta por comprar ChatGPT. (X)

Este ataque ocurrió después de que Altman rechazara la propuesta de Musk para que xAI adquiriera OpenAI y, en respuesta, sugiriera que Musk podría considerar vender X en su lugar.

Cuáles son las etapas del juicio entre Musk y OpenAI

El proceso judicial se dividirá en dos fases. Primero, el jurado evaluará las acusaciones de Musk, pero su veredicto solo tendrá carácter consultivo. Después, la jueza González Rogers decidirá sobre las medidas solicitadas, que incluyen la reestructuración de OpenAI y cambios en su liderazgo.

La disputa refleja el cambio de OpenAI de una entidad dedicada a la investigación abierta al desarrollo comercial, impulsado por inversiones sin precedentes y la competencia en el sector de inteligencia artificial.