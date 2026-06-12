Este estado de EEUU amplió la cuarentena por gusano barrenador tras nuevos casos en ganado y mascotas

La cuarentena por gusano barrenador del Nuevo Mundo en Texas se amplió a zonas de ocho condados tras la confirmación de nuevos casos en ganado y un perro en Nuevo México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ampliación de zonas de cuarentena en Texas para controlar el brote de gusano barrenador del Nuevo Mundo afecta a productores pecuarios y tenedores de mascotas en ocho condados, tras la confirmación de nuevos casos en ganado y un perro en el estado vecino de Nuevo México. La decisión, ejecutada desde el 9 de junio de 2026, surge como respuesta directa a la detección de seis focos en Texas, según lo reportaron autoridades estatales y federales. La disposición implica restricciones inmediatas al movimiento de animales de sangre caliente y la adopción de controles sanitarios para frenar la extensión del parásito.

Según la Texas Animal Health Commission (TAHC) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el director Lewis Dinges estableció la cuarentena en zonas de los condados de Gillespie, Kerr, Kimble, La Salle y Webb, luego de la confirmación de casos en ganado bovino y caprino el 8 y 9 de junio. Previamente, Zavala y Uvalde ya estaban bajo restricción desde el 3 de junio, cuando se verificó el primer caso en el país. El protocolo obliga a realizar inspecciones y obtener permisos para cualquier traslado de animales fuera de las áreas afectadas, bajo riesgo de sanciones administrativas y penales, según la TAHC.

PUBLICIDAD

El gusano barrenador del Nuevo Mundo, erradicado en territorio estadounidense en los años ochenta, fue detectado nuevamente en Texas este mes, con la identificación de larvas en una cría de bovino en Zavala. Este parásito, con capacidad de infestar especies domésticas y silvestres, genera preocupación entre autoridades sanitarias y productores por su potencial impacto económico y ambiental. Los organismos responsables ejecutan operativos de control biológico, vigilancia y liberación de insectos estériles, de acuerdo con reportes de Fox 7 Austin y KRGV.

¿Qué condados están bajo cuarentena por gusano barrenador en Texas?

La Texas Animal Health Commission (TAHC) detalló que las zonas bajo cuarentena incluyen partes de los condados de Edwards, Gillespie, Kerr, Kimble, La Salle, Webb, Zavala y Uvalde. Según lo establecido en la orden ejecutiva, toda persona que posea o administre animales de sangre caliente en estas áreas debe solicitar autorización antes de moverlos fuera de la zona restringida. El control aplica a ganado bovino, ovino, caprino, mascotas y fauna local.

PUBLICIDAD

La normativa establece que, para cualquier movimiento de animales fuera de la zona de cuarentena, se debe realizar una inspección y aplicar tratamientos específicos bajo supervisión de la TAHC. Solo después de obtener un permiso oficial, el traslado está autorizado. Restos, pieles y partes de animales sujetos a infestación también requieren inspección y certificación previa. La TAHC advirtió que la movilización no autorizada puede derivar en sanciones administrativas o procesos penales.

La normativa de cuarentena en Texas exige inspecciones, tratamientos y permisos oficiales para trasladar ganado, mascotas, fauna local, restos, pieles y partes de animales fuera de las zonas afectadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántos casos de gusano barrenador se han confirmado en Texas y Nuevo México?

De acuerdo con el USDA, hasta el 11 de junio de 2026 se han confirmado seis casos en Texas: dos en ganado bovino en Zavala, dos en ganado bovino en La Salle, uno en cabra doméstica en Gillespie y uno en ganado bovino en Edwards. Además, el organismo federal reportó un caso en un perro residente en Lea, Nuevo México, aunque el diagnóstico inicial se realizó en Andrews, Texas. Esta distribución refleja la expansión reciente del brote, que se mantiene bajo vigilancia constante por parte de las autoridades.

PUBLICIDAD

La respuesta institucional incluyó la activación de equipos de emergencia, la vigilancia epidemiológica y la liberación de moscas estériles en las regiones afectadas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, extendió la declaración de desastre estatal para agilizar recursos y acciones de contención, con énfasis en Zavala y Uvalde, según informó KRGV.

¿Qué es el gusano barrenador del Nuevo Mundo y por qué preocupa su reaparición?

El gusano barrenador del Nuevo Mundo es un parásito que puede infestar heridas abiertas en animales y, en casos excepcionales, en humanos. El parásito, erradicado de Estados Unidos en 1982 gracias a una campaña de liberación de insectos estériles, reapareció ahora en Texas, encendiendo alertas en los sectores ganadero y sanitario.

PUBLICIDAD

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la reaparición del gusano barrenador representa una amenaza significativa para la producción pecuaria por su capacidad de causar lesiones profundas, reducir la productividad y aumentar los costos de tratamiento. El organismo federal aclaró que no se prevé un efecto inmediato en la cadena de suministro de carne o productos vegetales, aunque sí puede afectar la exportación de ganado y derivados.

La normativa de cuarentena en Texas exige inspecciones, tratamientos y permisos oficiales para trasladar ganado, mascotas, fauna local, restos, pieles y partes de animales fuera de las zonas afectadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas han tomado las autoridades ante el brote de gusano barrenador?

Las autoridades estatales y federales ejecutan una serie de medidas para contener la propagación del gusano barrenador. Entre las principales acciones figuran:

Establecimiento de cuarentenas con restricciones estrictas al movimiento de animales.

Inspecciones obligatorias y aplicación de tratamientos preventivos para todos los traslados desde zonas bajo control.

Liberación de moscas estériles para reducir la población del parásito en el ambiente.

Ampliación de la vigilancia epidemiológica, con incremento de trampas y monitoreo en las inmediaciones de los focos detectados.

Construcción de una planta de producción de insectos estériles en Edinburg, Texas, que tendrá capacidad para generar 300 millones de moscas por semana a partir de 2027, según anunció el gobernador Abbott en declaraciones recogidas por KRGV.

¿Cómo afecta la cuarentena a los ganaderos y la economía local?

La implementación de cuarentenas genera ajustes en la logística de transporte y comercialización de animales. Los productores deben someter a sus animales a inspección, cumplir con protocolos sanitarios y gestionar permisos adicionales. Estos procedimientos, según la TAHC, pueden incrementar los costos operativos y afectar la dinámica habitual de las explotaciones pecuarias.

PUBLICIDAD

El USDA aseguró que el brote no representa riesgo para el consumo de carne ni de productos agrícolas, pero sí advirtió que la infestación podría afectar las exportaciones de animales vivos y subproductos. Además, la reaparición del parásito podría tener consecuencias en la fauna silvestre local, lo que implica un esfuerzo coordinado entre productores, veterinarios y organismos oficiales para evitar su dispersión.

El brote de gusano barrenador del Nuevo Mundo también incluyó un caso en un perro de Lea, Nuevo México, cuyo diagnóstico inicial se realizó en Andrews, Texas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué recomendaciones han emitido las autoridades para la población y los veterinarios?

La Texas Animal Health Commission instó a productores y propietarios de animales a reportar cualquier herida sospechosa o síntomas compatibles con infestación por gusano barrenador. Para ello, habilitó líneas telefónicas y canales digitales de atención permanente. La vigilancia y el reporte oportuno son considerados clave para limitar la propagación.

PUBLICIDAD

“El reporte oportuno de casos sospechosos es fundamental para contener el brote y evitar su dispersión”, indicó la TAHC en su último boletín oficial. El organismo mantiene actualizaciones diarias sobre la evolución de la situación y ofrece orientación técnica a veterinarios y productores en el sitio web institucional.

¿Qué se espera en las próximas semanas sobre el brote de gusano barrenador en Texas?

La evolución del brote dependerá de la eficacia de las acciones de control y de la colaboración entre los sectores involucrados. Las autoridades mantienen la vigilancia activa y no descartan expandir las zonas de cuarentena si se detectan más casos. El monitoreo intensivo y las medidas de control biológico –como la liberación de moscas estériles y la construcción de la planta en Edinburg– forman parte de la estrategia para erradicar nuevamente el parásito de la región.

PUBLICIDAD

El USDA y la TAHC reiteran la importancia de la cooperación de los ganaderos y la población para reportar casos sospechosos y cumplir con las disposiciones establecidas. La información actualizada sobre el brote, zonas bajo restricción y recomendaciones sanitarias está disponible en los portales oficiales de ambos organismos, quienes continuarán informando a medida que evolucione la situación.