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Instagram tiene una secretaria para ti: lee métricas, recomienda qué publicar y más consejos

La plataforma de edición de Meta accederá a datos como las vistas y retención en los videos para sugerir ideas de contenido

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(Instagram)
Edits permite a los usuarios agregar audios, transiciones y efectos. (Instagram)

Edits, la aplicación de edición de video de Meta para Instagram y rival de CapCut, incorporará un asistente de inteligencia artificial y una versión de escritorio.

El asistente de IA utilizará los datos de Instagram del creador como vistas, retención de video y otras métricas, para analizar qué contenido funciona y por qué. A partir de ese análisis, sugerirá ideas para nuevos videos y recomendará el uso de audios con tendencia.

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Estas novedades se presentaron por la compañía en un evento privado para creadores en Los Ángeles, recoge TechCrunch.

Los usuarios pueden crear animaciones con IA a partir de sus videos. (Edits)
Los usuarios pueden crear animaciones con IA a partir de sus videos. (Edits)

Cómo será el asistente de IA de Edits

Edits, la aplicación de edición de video de Instagram, incorporará un asistente de inteligencia artificial que funcionará como un asesor personal de contenido. La herramienta no solo sugerirá ideas: leerá los datos de la cuenta del creador y los convertirá en recomendaciones concretas sobre qué publicar y cómo hacerlo.

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La integración directa con los datos de la cuenta es el elemento que distingue esta herramienta de alternativas externas como ChatGPT o Claude. En lugar de pedir consejo a una IA genérica sin contexto, el creador tendrá un asistente que conoce su historial, su audiencia y su rendimiento. El objetivo es eliminar la necesidad de salir de la aplicación para buscar orientación sobre qué crear.

Instagram señala que los usuarios tiene mayor retención con contenidos hechos en Edits. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Instagram señala que los usuarios tiene mayor retención con contenidos hechos en Edits. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Por ahora, el asistente se encuentra en fase de prueba con los creadores que asistieron al evento privado mencionado anteriormente.

Edits tendrá su app para computadores

Edits, la aplicación de edición de video de Instagram, dejará de ser exclusiva de dispositivos móviles. Meta anunció que la herramienta tendrá una versión de escritorio, aunque no precisó una fecha de lanzamiento: por ahora, la compañía solo confirmó que está “próximamente”.

La versión para computador permitirá a los creadores trabajar en pantallas más grandes y con mayor precisión durante flujos de edición avanzados. Meta aseguró que los proyectos se sincronizarán sin interrupciones entre dispositivos móviles y de escritorio, de modo que un video que se empieza a editar en el celular puede terminarse en el computador.

La aplicación permite guardar proyectos para retomarlos después. (Edits)
La aplicación permite guardar proyectos para retomarlos después. (Edits)

La llegada de Edits al escritorio responde a una desventaja concreta frente a su principal competidor. CapCut, la aplicación de edición de ByteDance, ya ofrece versión de escritorio desde hace tiempo.

Qué se puede hacer con Edits

Dentro de Edits, los creadores pueden editar videos con herramientas de corte y montaje, agregar audios con tendencia y acceder a plantillas de otros creadores desde el feed de Inspiración.

La aplicación también permite buscar temas específicos dentro de ese feed para descubrir qué formatos y estilos están funcionando en un momento dado.

Edits también funciona como herramienta de análisis. Los creadores pueden consultar cuánto tiempo ven los usuarios un video, en qué punto dejan de verlo, cuántos seguidores ganaron con una publicación específica y, con las nuevas actualizaciones, el desglose demográfico de su audiencia y los horarios en que sus seguidores están más activos.

Edits se enfoca en la creación de contenido para Instagram. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Edits se enfoca en la creación de contenido para Instagram. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Según Instagram, el contenido producido con Edits registra una tasa de guardado 10% superior y una tasa de reenvío 2% mayor frente al contenido editado fuera de la aplicación.

Qué es Instagram Plus

Instagram Plus es la nueva suscripción de pago que Meta lanzó a nivel global. La versión gratuita de Instagram no cambia: Plus es una mejora opcional para quienes quieren funciones adicionales de personalización, privacidad y análisis.

La suscripción incluye herramientas para historias como Story Spotlight, que prioriza las stories del usuario entre sus amigos; Story Extend, que amplía su duración a 48 horas; y Story Preview, que permite verlas de forma discreta sin generar una reacción. También ofrece información sobre cuántas veces alguien revisualiza una historia y la opción de crear múltiples listas de audiencia.

En personalización, los suscriptores pueden elegir el ícono de la aplicación, cambiar la tipografía de su biografía, fijar hasta seis publicaciones en su perfil y compartir contenido directamente en el perfil sin que aparezca en el feed de sus contactos.

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