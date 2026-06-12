El episodio ocurrió en apenas segundos

Un violento robo piraña ocurrió este jueves en la localidad bonaerense de Lanús, donde una mujer fue asaltada por una banda de cinco delincuentes. En cuestión de segundos, lograron apoderarse de su auto y escapar.

La secuencia, registrada por cámaras de seguridad, tuvo lugar pocos minutos antes de las 17 sobre la calle Guillermo Gaebeler al 2100.

Según pudo saber Infobae, la víctima acababa de salir de su casa para buscar a su perro. Ya de regreso, cuando se encontraba prácticamente en la puerta de su vivienda, fue interceptada por los asaltantes, que la golpearon para quitarle la llave del vehículo, estacionado sobre la vereda.

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Robo piraña en Lanús: cinco delincuentes la interceptaron mientras paseaba al perro y le llevaron el auto en segundos

Durante el ataque, la golpearon contra la pared de su casa y se llevaron su cartera y teléfono celular. Las imágenes a las que accedió este medio muestran que todo sucedió en apenas unos instantes y a plena luz del día.

Los delincuentes aparecen en escena cerca de las 16.45 y, en menos de 10 segundos, todos los integrantes de la banda ya estaban a bordo del Toyota Yaris, huyendo del lugar.

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En declaraciones a A24, la víctima -identificada como Cristina- relató que no vio venir a los delincuentes: “Ellos estaban viendo qué podían conseguir... Un auto, celular, plata... Me encontraron a mí, indefensa, y se llevaron el auto, la cartera y el celular”.

También precisó que la puerta de su casa estaba abierta y que su hijo se encontraba adentro. Según relató, uno de los delincuentes la mantuvo cerrada para impedir que el joven saliera a auxiliarla.

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“Dentro de todo lo malo, estoy bien. Siempre soy una mujer precavida, pero no sirve nada”, lamentó. Respecto a los delincuentes, aseguró que “eran muy chiquitos” y “tendrían que estar estudiando o trabajando”.