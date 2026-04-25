Microsoft lanza un programa de jubilación anticipada para reducir su plantilla de empleados

Microsoft busca reducir los gastos de su plantilla y ya tiene un plan de jubilación anticipada. REUTERS/Fabian Bimmer/File Photo

Microsoft ha puesto en marcha un programa de jubilación anticipada dirigido a cerca del 7 % de su plantilla en Estados Unidos, en un nuevo intento por ajustar su estructura laboral mientras acelera sus inversiones en inteligencia artificial (IA). La iniciativa, inédita dentro de la compañía, permitirá que ciertos empleados opten por un retiro voluntario bajo condiciones específicas relacionadas con su edad y años de servicio.

El plan está dirigido a trabajadores cuya edad y trayectoria en la empresa sumen al menos 70 puntos, un criterio que delimita el acceso al programa. Según la información confirmada por la propia empresa a CNN, podrán participar empleados con rango de director sénior o inferior. La notificación a los trabajadores elegibles está prevista para el próximo 7 de mayo.

Este movimiento se enmarca en una tendencia más amplia dentro del sector tecnológico, donde las grandes compañías están reconfigurando sus plantillas para adaptarse al impacto de la IA. En este contexto, Microsoft busca equilibrar la reducción de costos operativos con el aumento sostenido de sus inversiones en infraestructura tecnológica.

Microsoft busca una reducción de costos operativos, por lo que sus trabajadores más antiguos serán invitados a jubilarse. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

El anuncio del programa coincidió con una caída cercana al 4 % en las acciones de la compañía, reflejando la sensibilidad del mercado ante los cambios estratégicos en su estructura laboral. No obstante, la medida no resulta aislada. En el último año, varias empresas tecnológicas han ejecutado recortes significativos de personal o programas de optimización similares.

Por ejemplo, Meta anunció recientemente un recorte del 10 % de su plantilla, lo que equivale a unos 8.000 puestos de trabajo, con el objetivo de mejorar su eficiencia operativa. Por su parte, Amazon llevó a cabo dos rondas de despidos que sumaron alrededor de 30.000 empleados, mientras que Block redujo su personal en un 40 %, argumentando que equipos más pequeños pueden lograr mejores resultados con el apoyo de herramientas basadas en IA.

En el caso de Microsoft, la apuesta por la inteligencia artificial ha sido especialmente intensa. Solo en el trimestre finalizado en diciembre, la empresa destinó aproximadamente 37.500 millones de dólares a infraestructura, incluidos centros de datos y plataformas tecnológicas orientadas a IA. Esta inversión responde a la creciente demanda de capacidades computacionales necesarias para entrenar y operar modelos avanzados.

Microsoft apunta a un cambio y apuesta de manera intensa por la IA. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

La adopción de herramientas basadas en inteligencia artificial también está transformando la forma en que trabajan los equipos dentro de la empresa. Algunos líderes del sector sostienen que la IA permite aumentar la productividad, especialmente en áreas como el desarrollo de software, donde los sistemas automatizados pueden generar código o asistir en tareas complejas. Microsoft, de hecho, ha impulsado el uso de agentes de programación capaces de realizar tareas en nombre de los desarrolladores.

Este contexto ayuda a explicar por qué las compañías tecnológicas están replanteando el tamaño y la composición de sus equipos. La posibilidad de operar con estructuras más reducidas, pero más apoyadas en tecnología avanzada, se ha convertido en un objetivo estratégico para muchas organizaciones del sector.

El programa de jubilación anticipada también llega después de que Microsoft realizara un recorte de aproximadamente 9.000 trabajadores durante el verano pasado, el mayor desde 2023. Estos ajustes forman parte de un proceso más amplio de transformación interna.

Microsoft hace unos meses despidió a 9.000 empleados y ahora busca jubilar a sus trabajadores más antiguos. REUTERS/Romina Amato

El director ejecutivo de la compañía, Satya Nadella, ya había adelantado esta dirección en comunicaciones previas. En un memorando interno sobre despidos anteriores, señaló que la IA está redefiniendo no solo los productos y servicios, sino también la estructura organizativa y la manera en que los equipos colaboran. Según explicó, este tipo de cambios pueden resultar complejos, pero son parte natural de una transformación tecnológica de gran escala.

Con este nuevo programa, Microsoft refuerza su estrategia de adaptación a un entorno cada vez más dominado por la inteligencia artificial, donde la eficiencia operativa y la inversión en innovación se han convertido en factores clave para competir.