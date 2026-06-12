Comenzarán a cobrarles la entrada al Ecoparque porteño a quienes no residan en la Ciudad de Buenos Aires

El Ecoparque solo seguirá siendo gratuito para los porteños

El Ecoparque porteño comenzará a cobrar entrada a los visitantes que no residan en la Ciudad de Buenos Aires a partir del miércoles 17 de junio, una medida que se enmarca en la política del gobierno de la Ciudad de priorizar el acceso de sus vecinos a los espacios y servicios públicos.

Los residentes de CABA mantendrán el ingreso gratuito, al igual que los menores de 12 años, los mayores de 65, los jubilados y las personas con discapacidad.

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El predio, ubicado en el barrio de Palermo sobre la avenida Sarmiento, lleva una década en plena transformación: dejó de funcionar como zoológico para convertirse en un centro de rescate, conservación y educación ambiental. Ese proceso de reconversión es el que ahora requiere un esquema de financiamiento que garantice su continuidad a largo plazo, según explicaron las autoridades. Lo que se recaude con el nuevo sistema de aranceles se destinará a fortalecer los programas de rescate de fauna, la atención veterinaria, la conservación, la investigación y la educación ambiental.

La medida llega en un momento en que el Ecoparque consolida una oferta que excede ampliamente la del zoológico que lo precedió. Hoy alberga más de 3.900 animales rescatados, sostiene 15 programas de conservación de especies autóctonas en peligro de extinción y actúa como centro nacional de recepción de fauna silvestre herida, huérfana o víctima del tráfico ilegal. El nuevo esquema de acceso busca que esa estructura pueda sostenerse sin resignar la gratuidad para quienes contribuyen con sus impuestos al sostenimiento del espacio.

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Para los argentinos y residentes en el país que no tengan domicilio en territorio porteño, la entrada general tendrá un valor de $9.871. Los visitantes extranjeros adultos abonarán $19.741, mientras que los menores de 12 años de otras nacionalidades pagarán $15.793. Los residentes de CABA, en tanto, no solo conservarán el acceso sin costo, sino que contarán con un ingreso exclusivo para agilizar su entrada al predio.

Los residentes de CABA además contarán con un ingreso exclusivo para agilizar su entrada al predio

“Dar prioridad a los porteños también es estar más ordenados en la Ciudad y que cada peso que pagan los vecinos en impuestos vuelva en servicios de calidad”, sostuvo el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, al referirse al nuevo esquema. La declaración sintetiza la lógica detrás de la diferenciación tarifaria: los vecinos financian el espacio a través de la tributación y, por eso, acceden sin cargo adicional.

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El titular del predio, Ramiro Reyno, puso el acento en lo que representa este cambio para el proyecto institucional del Ecoparque.

“Esta nueva etapa es la consolidación de diez años de trabajo. El Ecoparque es hoy un centro vivo de conservación y educación ambiental. El esquema de acceso garantiza la sustentabilidad del proyecto a largo plazo sin resignar el principio de inclusión: los vecinos de la Ciudad seguirán entrando sin costo”, afirmó Reyno.

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Desde que arrancó el proceso de reconversión, el predio rediseñó sus instalaciones, lanzó 14 nuevos programas de conservación, fortaleció los 5 existentes y derivó más de 1.000 animales exóticos que formaban parte de la colección del antiguo zoológico.

Entre los animales autóctonos del Ecoparque se encuentran carpinchos, tapires, ñandúes, flamencos australes y cóndores andinos

El espacio que hoy reciben los visitantes difiere sustancialmente del que existía antes de 2016. Entre sus animales autóctonos se encuentran carpinchos, tapires, ñandúes, flamencos australes y cóndores andinos. La propuesta también incluye visitas guiadas en el domo de energías renovables, un exploratorio del Río de la Plata, una plaza de agua, animatrónicos interactivos, una experiencia 4D denominada Ecoevolución, un carrusel y locales gastronómicos.

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El predio, que data de 1888, conserva además 42 edificios patrimoniales con estilos arquitectónicos que van del chino al hindú, del morisco al grecorromano, cada uno vinculado al origen de las especies que los habitaban originalmente.

En abril de este año, la Ciudad de Buenos Aires implementó un modelo pionero de inclusión laboral con la incorporación de 37 personas con discapacidad en la atención al visitante del Ecoparque, uno de los espacios verdes más concurridos de América Latina. Esta iniciativa, enmarcada en el Plan de Acción de Discapacidad 2023–2027, busca transformar la experiencia de quienes recorren el predio y, al mismo tiempo, abrir nuevas oportunidades de empleo para un sector históricamente marginado.

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