Canadá le rechazó la visa a una figura de Ghana que está acusada de violación: no podrá jugar el primer partido del Mundial

El ghanés Thomas Partey no podrá jugar en el debut de su selección porque se le impidió el ingreso a Canadá (AP Foto/Matthias Schrader)

Ghana comenzará su participación en el Mundial 2026 el próximo miércoles 17 de junio ante Panamá por el Grupo L, pero no tendrá disponible a una de sus principales figuras. Canadá le denegó el permiso de ingreso al defensor Thomas Partey por sus causas judiciales y el plantel africano no lo podrá tener disponible para ese duelo inaugural en el BMO Field de Toronto.

“La FIFA confirma que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde la concentración de la selección de Ghana en Boston, EE. UU., a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que el gobierno canadiense ha denegado su solicitud de visado. La FIFA no interviene en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la concesión de visados. Al igual que en eventos anteriores de la FIFA, el gobierno anfitrión es quien, en última instancia, determina quién recibe un visado y es admitido en el país”, fue el comunicado de la entidad organizadora del torneo que replicó el diario británico The Guardian.

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Los Black Stars, que mostraron en las últimas horas su aterrizaje a Rhode Island para iniciar su concentración, afrontarán los siguientes dos juegos en territorio estadounidense: el 23 de junio contra Inglaterra en el Gillette Stadium de Massachusetts y el 27 de ese mes en el Lincoln Financial Field de Philadelphia frente a Croacia.

Partey, de 32 años, es uno de los símbolos del equipo de Ghana. Con pasado en Mallorca, Almería, Atlético Madrid y Arsenal de Inglaterra, actualmente se desempeña en el Villarreal de España. Precisamente sus carrera se vio marcada por una serie de acusaciones judiciales que aún continúan: en 2025 fue acusado en Reino Unido con cinco cargos de violación y un cargo de agresión sexual por incidentes que se habrían desarrollado entre 2021 y 2022, según especificó el citado diario.

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El plantel de Ghana tras arribar a Rhode Island (Crédito: @GhanaBlackstars)

El centrocampista se declaró inocente de todos los cargos en septiembre del año pasado, pero en febrero de este año sumó otras dos nuevas acusaciones de violación tras la presentación de una mujer ante la Policía. Partey otra vez se declaró inocente. El caso será llevado a juicio a mitad del año que viene: “Thomas Partey sigue negando todos los cargos que se le imputan. Ha colaborado con la policía en todo momento”, dijo su abogada defensora Jenny Wiltshire.

Ghana arribó a esta Copa del Mundo tras quedar como líder del Grupo I en la clasificación de África, superando a Madagascar, Mali, Comoros, Chad y República Centroafricana. Egipto, Senegal, Sudáfrica, Cabo Verde y Marruecos fueron los otros punteros que consiguieron el boleto directo. República Democrática del Congo se sumó al Mundial 2026 tras superar la etapa de Repechaje ante Jamaica.

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Hay que tener en cuenta que días atrás se decidió retirar al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan luego que alegaran en Estados Unidos “problemas en el proceso de verificación de antecedentes”, mientras la Selección de Irán se prepara en México ante las tensiones con EE.UU.