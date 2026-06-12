Economía

YPF permitirá a sus clientes invertir en acciones de la petrolera desde su propia app: cómo es el sistema

Desde agosto, el acceso al mercado bursátil sumará una alternativa pensada para quienes no poseen experiencia previa en finanzas ni cuentas comitentes tradicionales

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APP YPF
La aplicación permitirá operar acciones sin trámites financieros previos ni intermediarios tradicionales

YPF anunció que desde el 1° de agosto, cualquier persona podrá adquirir acciones de la petrolera a través de su aplicación digital, sin necesidad de contar con una cuenta comitente como las que se usan tradicionalmente para operar en la Bolsa de Comercio. El presidente de la compañía, Horacio Marin, confirmó la fecha durante un encuentro con periodistas, y remarcó que la iniciativa busca simplificar el acceso para el público general: “No van a tener que tener una cuenta comitente. Van a poder comprar acciones de YPF cualquiera y sobre todo lo hicimos para ayudar a la gente, digamos, no sé cómo llamarla, la gente de a pie, a mi vieja, que mi vieja no sabe abrir una cuenta comitente”.

El ejecutivo explicó que el proceso será sencillo y automático. “La gente no necesita tener una cuenta de comitente. En forma automática se la hacen, se la generan. Sí, va a tener que poner la cara, reírse, que es lo mismo que hacemos en todos lados, pero después puede comprar en forma directa y ya está”, detalló Marin. El directivo aclaró que él mismo ya cuenta con una demostración de la nueva funcionalidad en su celular, aunque por su cargo no puede operar acciones.

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Durante la presentación, Marin también hizo referencia al valor de los papeles de la compañía. “El valor de la acción, usted se quedó, y es verdad, que con Repsol estaba en setenta, pero flotaba el uno por cien. Por lo tanto, no se considera que es un valor real de la empresa”, afirmó. Además, señaló que si se descuentan los dividendos pagados en ese momento, el precio efectivo resulta mucho más bajo.

Horacio Marin explicó que la nueva funcionalidad busca prevenir estafas y facilitar el acceso a pequeños inversores (Reuters)
Horacio Marin explicó que la nueva funcionalidad busca prevenir estafas y facilitar el acceso a pequeños inversores (Reuters)

El presidente de YPF sostuvo que la decisión de habilitar la compra directa mediante la app responde, en parte, al objetivo de reducir las estafas relacionadas con falsas inversiones. “Hay mucha estafa conmigo y la verdad que tengo las bolas bastante ostras de verme hablando en todos los idiomas y que me usen para estafar. Por lo tanto, decidimos hacer un split de acciones en la Argentina, pero en Estados Unidos dejamos la relación ADR diez a uno. ¿Para qué? Para que no haya el cambio en el valor de la acción y que solamente la acción, en vez de valer $83.000, como más o menos como está hoy, valga $8.300 y que la gente pueda acceder a compra de acciones”, explicó Marin.

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El directivo comparó el precio de la acción de YPF con la de otras empresas argentinas: “Veíamos que era la única acción de Argentina que valía tanto comparado con Vista, con Pampa y con todo. Todas estaban en el orden de los, menos de los diez mil pesos. Así que aggiornamos eso para que seamos de la misma forma”.

La incorporación de esta alternativa digital se inscribe en el marco de la transformación tecnológica de la compañía. Marin elogió al responsable del desarrollo digital y destacó la importancia de acercar el mercado de capitales a nuevos segmentos de usuarios: “Él empezó en la estación de servicio de YPF cargando nafta. Hoy es el número uno de YPF Digital y es el... uno de los monstruos que me ayuda a mí a cumplir en tiempo y forma y a transformar YPF”.

El split de acciones reducirá el precio unitario de más de $80.000 a algo más de $8.000, equiparándolo con otras compañías del sector (Reuters)
El split de acciones reducirá el precio unitario de más de $80.000 a algo más de $8.000, equiparándolo con otras compañías del sector (Reuters)

La estrategia de YPF para modernizar su operación incluyó una transformación tecnológica integral, que se reflejó tanto en el edificio corporativo como en las estaciones de servicio. Horacio Marin subrayó el impacto de estos cambios: “El piso veintiséis de acá más el piso once, donde está el real time de los surtidores, más la nueva forma de las oficinas que vamos a llamar nueva forma de trabajar tecnológicamente. Ya tenemos dos pisos y empezamos a partir de ahora ya trasladamos cinco pisos a la oficina anteriores de YPF en Diagonal Norte y vamos a empezar una transformación hacia la nueva tecnología en todo el edificio. Si van a La Plata se caen también. Es impresionante el cambio tecnológico”. Marin sostuvo que este proceso de digitalización se encuentra en plena ejecución y que el objetivo final es “poner a YPF bien alto”.

Además de la digitalización, la empresa profundizó la segmentación de sus servicios para responder a distintos perfiles de usuarios. El lanzamiento de la modalidad Refill Plus y Black en estaciones de servicio buscó ampliar la oferta y mejorar la experiencia. “Las Refill Plus es un caso de segmentación de estaciones de servicio. Una es más calidad, más experiencia, la otra es más eficiencia, más rápida, todas buscando servicio”, afirmó Marin. El presidente de YPF también destacó la colaboración con la Fundación YPF y organismos internacionales para capacitar a municipios en los que se desarrolla infraestructura energética, como el proyecto de gas natural licuado en Río Negro. Marin consideró que estos avances forman parte de una revolución tecnológica que atraviesa a toda la empresa y que la velocidad de ejecución aumentó de forma notable en los últimos años.

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