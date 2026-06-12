“Fue el peor viernes de la temporada”: el fuerte análisis de Colapinto tras las prácticas en el GP de Barcelona de la F1

Alpine no completó la mejor jornada del viernes en el Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1. Franco Colapinto se mostró en un mejor nivel que su compañero Pierre Gasly al superarlo constantemente en el Circuit de Catalunya. El argentino quedó 10° en la FP1 y 15° en la FP2, mientras que el francés culminó 17° y 16° respectivamente.

Una vez finalizada la actividad en la pista, el joven de 23 años brindó sus sensaciones de la primera jornada de Alpine en la rueda de prensa. “Se complicó. Fue todo el viernes muy malo. No teníamos nada de grip (agarre). Fue el peor viernes de la temporada en cuanto al balance y la velocidad. El auto fue muy malo en carrera y lento en qualy. Hay muchas cosas por entender. Siento que estuvo maximizando todo bastante, pero estamos muy lejos y lentos. Mucho por entender hoy a la noche. Hay que intentar dar un paso grande con el equipo”, argumentó el argentino en diálogo con ESPN.

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Inmediatamente, puntualizó en los problemas de las tandas largas y la degradación de los neumáticos: “Siento que nos falta mucho. En especial en carrera, estamos a años luz. Está inmanejable el auto en carrera. Íbamos cuatro o cinco segundos más lentos que los autos de punta. La verdad que en carrera fue mucho peor. Se exageraron los problemas, pero fue un viernes muy malo. No me acordaba de un viernes tan malo. Este año creo que no”.

Colapinto hizo hincapié en revertir la situación con el trabajo de cara a la jornada del sábado y lanzó un fuerte análisis sobre las decisiones que tendrá que tomar internamente. “Hay que trabajar mucho a la noche. Ojalá sea el setup (configuración) y podamos cambiarlo. Si es por el calor, por la pista o lo que sea, va a ser un finde duro. Intentaremos cambiar el auto hoy a la noche. Hay que hacer cambios agresivos y arriesgados para dar un paso grande, estamos mal”, explicó.

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En esta misma línea, sumó: “Sorprendidos para mal. No estoy seguro de nada. El auto se sentía muy mal en las entradas, mitad de curvas y salidas. Fue todo muy malo. Capaz es más el grip de las gomas. No sé si la temperatura de pista nos está sacando mucho grip. Hay que entender la razón de por qué está pasando esto y somos lentos. También el desgaste de la goma, si no el domingo vamos a tener que hacer 30 paradas y ni así creo que lleguemos”.

*El compacto del día viernes del GP de Barcelona

Franco Colapinto superó a Pierre Gasly en las dos prácticas libres del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1, con una diferencia de 0.615 segundos en la primera sesión y de 0.209 en la segunda, en un arranque discreto para Alpine en el Circuit de Catalunya.

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El argentino de 23 años fue 10° en la FP1 con 1:17.893, mientras que Gasly terminó 17° con 1:18.508. La diferencia en la primera sesión fue de 0.615 segundos para el pilarense. En la FP2, Colapinto marcó 1:17.051 y quedó 15°, por delante del francés, 16° con 1:17.260, aunque el auto del equipo francés se ubicó por debajo de sus rivales de la zona media. Al igual que en el inicio, Franco superó a su compañero por 0.209 segundos.

La referencia del viernes cambió entre sesiones: George Russell fue el más rápido en la FP1, por delante de Oscar Piastri y Charles Leclerc. En la FP2 lideró Lando Norris, con el británico de Mercedes segundo y el australiano de McLaren tercero.

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La actividad continuará el sábado con el último entrenamiento desde las 07:30 (hora argentina) y la clasificación a partir de las 11:00. La carrera del domingo comenzará a las 10:00 y se disputará a 56 vueltas.