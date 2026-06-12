Guatemala

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército ejecuta las obras viales con apoyo de municipalidades en Guatemala

La intervención se realiza mediante convenios de cooperación y coordinación local, e incluye tramos en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quiché y Jalapa, como parte de la estrategia gubernamental Rutas del Desarrollo

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Personal militar uniformado con cascos amarillos y arneses reflectantes opera maquinaria pesada, como retroexcavadoras y motoniveladoras, en la construcción y mantenimiento de caminos de tierra. Las imágenes muestran las operaciones en terrenos fangosos y áreas boscosas. El video, una campaña promocional del Ministerio de la Defensa Nacional, ilustra el trabajo de infraestructura vial realizado por efectivos militares. Presenta un enfoque en el progreso y la conectividad.

El Gobierno de Guatemala avanza en la rehabilitación de 3.400 kilómetros de caminos terciarios y rurales con apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, una meta fijada para finales de 2027 dentro del programa Rutas del Desarrollo para mejorar la conectividad de comunidades con mayores índices de pobreza extrema y exclusión social.

La planificación oficial incluye además la mejora de aproximadamente 300 kilómetros de rutas departamentales que funcionan como corredores troncales para enlazar comunidades rurales con las principales vías de comunicación. Según las autoridades, ese componente complementa la intervención sobre caminos de terracería y rutas rurales.

La ejecución de los proyectos está a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en coordinación con distintas municipalidades mediante convenios de cooperación. Las obras forman parte de la estrategia impulsada por el Gobierno a través de Rutas del Desarrollo.

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El programa prevé 1.000 kilómetros por año entre 2025 y 2027

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el director del programa Juan Carlos Méndez explicó que la iniciativa identifica las zonas más vulnerables mediante herramientas de análisis de datos y planificación territorial para priorizar la inversión en infraestructura vial. Según Méndez, el programa se concentra en regiones históricamente afectadas por la pobreza extrema, entre ellas las Verapaces, el área Chortí en Chiquimula, el área Ixil en Quiché y otras zonas del Corredor Seco.

Un sendero de tierra marrón asciende por una pendiente suave, flanqueado por árboles verdes y arbustos. El cielo es azul con nubes blancas
Un sendero de tierra recién trabajado asciende por una colina verde rodeado de árboles frondosos y vegetación exuberante bajo un cielo azul vibrante con nubes blancas. (Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala)

Méndez recordó que en 2024 se incorporaron alrededor de 400 kilómetros de caminos que habían sido intervenidos previamente por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, al quedar dentro de los territorios priorizados por la estrategia. Añadió que para 2025 se estableció una meta de 1.000 kilómetros, de los cuales prácticamente la totalidad está concluida.

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Para 2026, según Méndez, el programa mantiene una meta de otros 1.000 kilómetros y ya fueron programados 853. Los trabajos comenzaron el 1 de abril.

La planificación para ese tramo contempla intervenir 109 kilómetros en las montañas de Jalapa y Mataquescuintla, 383 en la región del Polochic y las Verapaces, y 360 en Quiché Sur y Totonicapán. Méndez agregó que para 2027 está prevista la ejecución de un nuevo paquete de 1.000 kilómetros, con lo que se alcanzaría la meta acumulada de 3.400 kilómetros desde el inicio de la estrategia.

Las obras continúan durante la temporada de lluvias

El ministro de la Defensa Nacional Henry Saenz afirmó que el Cuerpo de Ingenieros mantiene el avance de los trabajos pese a las dificultades de la temporada de lluvias. El funcionario dijo: “Estamos trabajando. Nos ha puesto la lluvia un obstáculo natural, pero el Cuerpo de Ingenieros es el Cuerpo de Ingenieros. No hay obstáculo que pueda detener al Cuerpo de Ingenieros a alcanzar la meta”.

Saenz señaló que actualmente hay proyectos en distintos puntos del país, incluidos los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quiché y Jalapa. También afirmó: “Estamos trabajando en las Verapaces, estamos trabajando en el área de Quiché, estamos trabajando en el área de Jalapa y seguimos avanzando para llegar al 100% de la meta trazada por el señor Presidente”.

Las labores se concentran en rutas de terracería y caminos rurales que durante años han presentado dificultades de acceso, especialmente en comunidades vulnerables donde la movilidad es clave para el traslado de productos agrícolas, el acceso a servicios de salud y la asistencia a centros educativos. De acuerdo con las autoridades, la rehabilitación de estas vías busca reducir los tiempos de traslado, fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de miles de familias que dependen de la conectividad terrestre para sus actividades cotidianas.

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