Más de 50 personas fueron arrestadas tras una operación encubierta contra depredadores sexuales de menores en Florida

La policía de Florida detuvo a 58 personas en la operación encubierta Bad Habits contra la explotación sexual infantil en internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La policía de Florida informó la detención de 58 personas como resultado de una operación encubierta para combatir la explotación sexual infantil, ejecutada durante la primera semana de junio en diferentes puntos del estado. El operativo, denominado “Operation Bad Habits”, fue liderado por la Oficina del Sheriff del Condado Marion y contó con el respaldo de la Fiscalía General de Florida junto a diversas agencias federales y locales. Según la información oficial, la acción fue dirigida a identificar adultos que intentaron contactar menores a través de internet con intenciones sexuales.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado Marion, los agentes se hicieron pasar por menores de entre 7 y 15 años en plataformas digitales, recibiendo mensajes y propuestas de cita de los sospechosos. Las autoridades confirmaron que, al llegar los adultos a los lugares pactados para el encuentro, se procedió con las detenciones. Entre los arrestados figuran padres, docentes, entrenadores deportivos, un estudiante de secundaria y personas con diferentes situaciones migratorias, según la Fiscalía General de Florida. Las autoridades señalaron que la investigación no ha concluido y que podrían realizarse nuevas detenciones en los próximos días.

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La operación “Bad Habits” forma parte de un esfuerzo sostenido de las autoridades de Florida para combatir los delitos contra menores en internet. Según cifras oficiales de la Oficina del Sheriff del Condado Marion, en los últimos años se han registrado cerca de 1.700 arrestos vinculados a abuso sexual infantil en el estado. Los funcionarios públicos destacaron la necesidad de mantener la colaboración interinstitucional y el uso de tecnologías para la prevención de estos delitos.

¿Qué es la Operation Bad Habits en Florida?

“Operation Bad Habits” es una operación encubierta impulsada por la Oficina del Sheriff del Condado Marion en conjunto con la Fiscalía General de Florida y organismos federales como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el FBI. Según la información difundida por ClickOrlando, la iniciativa consistió en la infiltración de agentes en foros, chats y redes sociales simulando ser menores de edad o adultos que ofrecían a supuestos hijos para encuentros sexuales.

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Durante una semana, los agentes interactuaron virtualmente con los sospechosos, quienes creyeron comunicarse con menores de entre 7 y 15 años. Una vez que los adultos acordaban una cita y se presentaban en el lugar, se realizaba la detención. El operativo permitió reunir pruebas digitales, conversaciones y registros audiovisuales que sustentan las acusaciones, de acuerdo con el comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado Marion.

La Operation Bad Habits fue liderada por la Oficina del Sheriff del Condado Marion con apoyo de la Fiscalía General de Florida, el DHS y el FBI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántos arrestos se realizaron y quiénes son los implicados?

El operativo culminó con 58 arrestos, una cifra confirmada en rueda de prensa por el sheriff Billy Woods y el Fiscal General de Florida, James Uthmeier, según reportó Fox 35 Orlando. Entre los detenidos se encuentran personas de distintos perfiles socioeconómicos y laborales: padres, profesores, entrenadores, un estudiante de secundaria y ciudadanos estadounidenses y extranjeros, algunos con estatus migratorio irregular.

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La Oficina del Sheriff del Condado Marion precisó que varios de los arrestados enfrentan cargos múltiples, incluyendo seducción de menores, intento de encuentro sexual tras contacto digital, uso de dispositivos de comunicación para facilitar delitos graves y, en algunos casos, trata de personas. Según el comunicado oficial, algunos sospechosos habrían intentado “comprar” menores para sexo, lo que derivó en imputaciones por tráfico de personas.

Entre los arrestados figura un marinero de la base naval de Mayport, identificado por la policía de Ocala, quien viajó más de 300 kilómetros (aproximadamente 186 millas) para concretar un encuentro con una supuesta menor de 13 años, según la información publicada por News4Jax.

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¿Qué agencias participaron en la operación?

La “Operation Bad Habits” movilizó la colaboración de diferentes organismos estatales y federales. La lista de agencias involucradas incluye la Oficina del Sheriff del Condado Marion, la Fiscalía General de Florida, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE), la Policía de Ocala, la Policía de Lake City, la Oficina del Sheriff del Condado Polk, la Oficina del Sheriff del Condado Columbia, la Patrulla de Carreteras de Florida, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el FBI, la Asociación de Sheriffs de Florida, la Oficina del Fiscal del Estado del Quinto Circuito Judicial y la Fiscalía Federal para el Distrito Medio de Florida, según 352Today.

La coordinación entre agencias fue un elemento clave para el éxito del operativo. Según destacó el sheriff Billy Woods, “la colaboración y determinación mostrada por todas las agencias involucradas envía un mensaje claro a los depredadores sexuales infantiles: Florida no tolera este tipo de delitos y seguiremos haciendo todo lo posible para proteger a los niños”.

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Las detenciones se realizaron cuando los sospechosos llegaron a los lugares pactados, donde las autoridades reunieron conversaciones, registros audiovisuales y otras pruebas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se llevó a cabo la operación encubierta?

La mecánica de la operación incluyó la creación de perfiles falsos en plataformas digitales utilizados por menores. Los agentes establecieron contacto con los sospechosos, quienes iniciaron conversaciones y luego propusieron encuentros presenciales. El proceso incluyó la grabación de las interacciones y la recopilación de pruebas digitales, según los protocolos de la Oficina del Sheriff del Condado Marion.

Cuando los adultos acudieron a los lugares pactados, los oficiales procedieron con la detención. En algunos casos, los encuentros se produjeron en espacios públicos designados por los agentes para maximizar la seguridad y la obtención de pruebas. Algunas detenciones incluyeron incautaciones de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos, que serán analizados para identificar posibles vínculos con redes de tráfico de menores, según los informes presentados ante la prensa.

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¿Qué delitos se imputan a los arrestados?

Las acusaciones presentadas incluyen seducción o solicitud de menores a través de internet, intento de contacto sexual tras comunicación digital, uso de dispositivos electrónicos para facilitar delitos sexuales y, en varios casos, trata de personas. De acuerdo con la Fiscalía General de Florida, los detenidos podrían enfrentar penas que van desde varios años hasta cadena perpetua, dependiendo de la gravedad de los cargos y los antecedentes penales.

Los fiscales estatales y federales trabajan en la revisión de las pruebas para presentar cargos formales en las próximas semanas. Según Fox 35 Orlando, “varios imputados enfrentarán múltiples cargos y la investigación sigue abierta para determinar si existen conexiones con otros delitos en curso”.

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Entre los arrestados en Florida hay padres, docentes, entrenadores, un estudiante de secundaria y personas con distintas situaciones migratorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué antecedentes existen de operaciones similares en Florida?

Florida ha intensificado en los últimos años los esfuerzos para combatir la explotación sexual infantil, mediante operativos coordinados y el uso de tecnología digital. Según la Oficina del Sheriff del Condado Marion, las acciones encubiertas en plataformas digitales han resultado en cerca de 1.700 arrestos desde el inicio de esta estrategia, cifra que refleja la magnitud del desafío que enfrentan las autoridades.

La operación “Bad Habits” representa el mayor operativo de este tipo en la historia de Marion County, según declaró el sheriff Billy Woods durante la presentación del caso ante los medios estatales, incluidos ClickOrlando y 352Today.

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¿Qué dijeron las autoridades tras la operación?

El Fiscal General de Florida, James Uthmeier, expresó que “con casi 1.700 depredadores arrestados desde que asumí el cargo, apenas estamos comenzando”, en declaraciones recogidas por Fox 35 Orlando. Uthmeier subrayó que la operación “Bad Habits” demuestra la capacidad de respuesta de las autoridades y la importancia del trabajo conjunto para proteger a la infancia.

Las autoridades recordaron que el proceso judicial continuará en las próximas semanas y que la investigación permanece abierta. El sheriff Billy Woods instó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa y a extremar la vigilancia sobre el uso de internet por parte de menores.

¿Qué impacto tiene la operación Bad Habits para los residentes de Florida?

La detención de 58 personas en una sola semana y la obtención de pruebas digitales que podrían derivar en nuevas acusaciones refuerzan la vigilancia estatal sobre los delitos sexuales cometidos contra menores a través de internet. De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado Marion, la operación representa un avance en la prevención y persecución de estos delitos.

Las autoridades reiteraron la importancia de la cooperación ciudadana y la denuncia de actividades sospechosas. El impacto inmediato para los residentes de Florida es la desarticulación de redes de explotación infantil y la protección de potenciales víctimas. Se espera que, a partir de la información recabada, se desarrollen nuevas investigaciones y se incrementen los controles sobre plataformas digitales utilizadas por menores.