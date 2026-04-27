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Cómo se verían Tom y Jerry en Fortnite, según la IA

Gracias al modelo Nano Bana integrado en Gemini es posible generar imágenes de cómo lucirían estos personajes el título de Epic Games

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Tom y Jerry no tienen skins oficiales en Fortnite, pero la inteligencia artificial permite imaginar cómo lucirían dentro del juego. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo
Tom y Jerry no tienen skins oficiales en Fortnite, pero la inteligencia artificial permite imaginar cómo lucirían dentro del juego. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Tom y Jerry, dos de los personajes animados más reconocidos de la historia, no tienen skins oficiales en Fortnite, pero la inteligencia artificial permite imaginar cómo lucirían dentro del juego.

Gemini, a través de su modelo Nano Banana 2, es capaz de generar imágenes que recrean a ambos personajes con la estética característica del videojuego de Epic Games, adaptando sus diseños clásicos al universo visual de Fortnite.

Cómo se verían Tom y Jerry en Fortnite

Las imágenes generadas por Gemini muestran cómo lucirían Tom y Jerry como skins dentro de Fortnite, adaptando sus diseños clásicos a la estética del videojuego de Epic Games.

Tom y Jerry, con atuendos tácticos, corren sobre estructuras de madera en un entorno de isla tropical con globos aerostáticos y el cartel "Victory Royale" de Fortnite.
Gemini, a través de su modelo Gemini 2.0 Flash, genera imágenes que recrean a ambos personajes con la estética del videojuego de Epic Games. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la primera imagen, Tom aparece con un chaleco táctico verde oliva y un maletín con forma de banana en la espalda, guiños directos al inventario y los accesorios característicos de Fortnite.

A su lado, Jerry porta un pico de recolección y viste un atuendo militar compacto. Ambos corren sobre estructuras de madera construidas, uno de los elementos más reconocibles del juego, mientras el fondo muestra el mapa de la isla con su paisaje costero. En la esquina superior derecha aparece el mensaje “#1 Victory Royale”, indicando que el dúo ganó la partida.

La segunda imagen presenta una versión más elaborada. Tom luce una skin de estilo ninja con máscara blanca y traje negro con detalles en rosa y dorado, sosteniendo un pico decorado.

Jerry, con un traje rosa esponjoso, interactúa con la icónica llama morada de Fortnite, símbolo de los cofres del juego. Al fondo, el autobús de batalla azul sobrevuela el escenario, completando la ambientación.

Tom, disfrazado de Drift de Fortnite, y Jerry, con un traje de ratón rosa, aparecen en un escenario de Fortnite con una llama de botín y el autobús de batalla flotando.
Para obtener resultados similares en Gemini, basta con describir el personaje, el juego y el estilo visual deseado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas imágenes demuestran la capacidad de Nano Banana 2 para fusionar universos visuales distintos con resultados coherentes y detallados.

Cómo crear imágenes de este tipo en Gemini

Para crear imágenes similares en Gemini, basta con describir con precisión el personaje, el juego y el estilo visual que se quiere lograr en la IA de Google. Cuanto más detallado sea el prompt, más fiel será el resultado.

La estructura básica de un prompt efectivo combina tres elementos: el personaje que se quiere insertar, el universo visual del juego y los detalles específicos del diseño, como ropa, accesorios o acción.

El modelo interpreta esas descripciones y produce imágenes que respetan tanto el diseño original de los personajes como la estética del juego elegido. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El modelo interpreta esas descripciones y produce imágenes que respetan tanto el diseño original de los personajes como la estética del juego elegido. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Algunos ejemplos de prompts para otros juegos:

  • Minecraft: “Genera una imagen de Tom y Jerry como personajes de Minecraft, con diseño de bloques pixelados, en un mundo de biomas verdes y construcciones de piedra.”
  • Mario Kart: “Crea una imagen de Tom y Jerry compitiendo en Mario Kart, con karts personalizados, en un circuito con monedas y obstáculos del juego.”
  • Pokémon: “Genera una imagen de Jerry como entrenador Pokémon, con Tom como su Pokémon rival, en un escenario de batalla del estilo de Pokémon Escarlata y Púrpura.”

Gemini de Google interpreta estas descripciones y genera imágenes que respetan tanto el diseño original de los personajes como la estética del videojuego elegido.

Captura de pantalla de la interfaz de Gemini mostrando una imagen generada por IA de Tom y Jerry pixelados en un paisaje de Minecraft con árboles y un castillo de piedra
Google lanzó Gemini 2.0 Flash, su nuevo modelo de generación de imágenes, disponible de forma gratuita en Gemini, el buscador, AI Studio, Google Cloud y Google Ads. (Gemini )

Google estrena Nano Banana 2 en Gemini

Google presentó Nano Banana 2, su nuevo modelo de generación de imágenes, disponible de forma gratuita en Gemini, el buscador, AI Studio, la API, Google Cloud y Google Ads.

Una de sus principales ventajas es la velocidad: el modelo responde a las instrucciones de los usuarios con mayor rapidez que sus versiones anteriores.

Según la compañía, el sistema se apoya en el conocimiento del mundo real de Gemini y utiliza información en tiempo real, incluidas imágenes obtenidas mediante búsquedas web, para representar temas específicos con mayor precisión.

El modelo también permite generar texto claro dentro de las imágenes, útil para maquetas de marketing o tarjetas de felicitación, y ofrece la posibilidad de traducir y adaptar ese texto a distintos idiomas para compartir contenido a nivel global.

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