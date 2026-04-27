Ventanas arriba, aire acondicionado, cuatreros transportan reses en sedanes

El abigeato se incrementa en Panamá, sobre todo cuando aumenta el precio de la carne. (AP Foto/Matias Delacroix)

Una pasajera inusual fue descubierta por unos policías que cerca de la medianoche mantenían un retén a la altura de la vía Jaguito, en Aguadulce, provincia de Coclé, y que al detener un automóvil se encontraron con que en el asiento trasero iba una ternera.

En posición decúbito, con sus patas atadas, de un tímido color ocre, se dijera más tranquila que curiosa, la res solo atinaba a mirar con sus grandes ojos la luz que salía de las linternas de los policías que la alumbraban. El viaje había terminado.

Además del cuadrúpedo, en el sedán viajaban dos personas que no supieron dar generales de la pasajera. Uno de ellos ya había sido reseñado por hurto pecuario y mantenía un permiso de trabajo comunitario, informaron las autoridades.

Este no es el primer caso de abigeato bajo esta modalidad. En abril de 2025 los uniformados observaron en Miraflores, Penonomé, provincia de Coclé, un taxi que transitaba de manera extraña y cuyo conductor aceleró la marcha al notar la presencia policial.

Detenido el vehículo, la revisión dio como resultado de que esta vez en el maletero se mantenían dos terneros, debidamente atados.

El hato ganadero en Panamá está estimado en 1.5 millones de cabezas. (Revista Chacra)

El cuatrerismo en Panamá está cambiando. Atrás parece haber quedado la vieja práctica de ir al campo, ponerle cartón a las patas, para no dejar huellas, y enfilar hacia lugares con rumbo desconocido.

Hasta el momento en el país se registran 248 eventos de cuatrerismo, cifra que es más o menos la misma cantidad del año pasado al primer trimestre, según el Centro de Estadística del Ministerio Público.

“Esto sigue, solo se muda de provincia a provincia, ahora la más importantes es Chiriquí, con 54 hurtos pecuarios, seguido de Los Santos con 37”, dijo el secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), Euclides Díaz.

Ambas provincias, agregó, tienen muchas vías de comunicación. Chiriquí tiene más, pues cuenta con una frontera más permeable y los precios de la carne en Costa Rica están mucho más altos que en Panamá.

En la provincia de Coclé, donde han aparecido las reses siendo transportadas en autos, se hurtan dos, tres, cuatro animales, mientras que Panamá Oeste la cifra es de 20 a 30.

Pese a que las penas se endurecieron, los jueces prefieren obviar las condenas, indican los ganaderos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a las normas que protejan a los ganaderos al ser afectados por este delito, Díaz manifestó que la Ley 476 de 2025 eliminó el desistimiento y anuló el trabajo comunitario para los casos de hurto pecuario, lo que representa un paliativo para disminuir este delito, pero el Órgano Judicial no le ha dado la divulgación necesaria.

“Debería haber una estadística que nosotros pudiéramos destacar en ese sentido”, indicó Díaz, puntualizando que los jueces continúan con su práctica de no querer condenar a los cuatreros, buscando cualquier subterfugio para inmediatamente archivar los casos.

Ovidio Saavedra, expresidente de la Anagan, aportó que el hurto pecuario ha ido variando. Antes hurtaban animales grandes y ahora persiguen terneros que no tengan ferretes para llevarlos de una finca a otra y después ponerles un ferrete.

Ahora, aseguró que hurtan por encargo y esto ha ido aumentando de forma dramática, ya son bandas organizadas que llevan incluso los animales a las subastas.

Villareal coincide con Díaz al indicar que aunque las condenas ahora son más rigurosas el problema se da luego de que los delincuentes son capturados por la Policía, pues los jueces de garantía siempre encuentran que no hay pruebas suficientes, que no es vinculante, dando pie a que los infractores continúen hurtando.

En estos momentos en que la carne ha subido de precio las reincidencias de estos individuos también ha aumentado, pero el sector productivo continúa trabajando para minimizar este flagelo, afirmó el ganadero.