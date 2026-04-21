Lo nuevo de Fortnite: personajes que hablan contigo y reaccionan al juego

Fortnite permite a los usuarios crear personajes personalizados que hablan mediante inteligencia artificial. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Fortnite ahora permite a los usuarios crear personajes personalizados que pueden mantener diálogos por voz gracias a la inteligencia artificial.

Aunque se trata de PNJ (personajes no jugadores), es decir, figuras del videojuego que no están bajo el control directo de los jugadores, la novedad radica en que estos personajes pueden interactuar de forma espontánea.

Según Fortnite, antes era necesario crear árboles de diálogo rígidos para que los personajes de las islas hablaran. Con el nuevo sistema Conversaciones, un PNJ se transforma en un personaje impulsado por IA, capaz de dialogar e interactuar con los jugadores, asignar misiones o actuar como narrador.

El sistema Conversaciones convierte un PNJ en un personaje con IA capaz de dialogar, asignar misiones o narrar. (Fortnite)

El usuario puede definir la personalidad del personaje con instrucciones simples (cómo piensa, qué sabe y cómo se comporta) y elegir una voz acorde con su identidad.

Estos personajes con inteligencia artificial pueden:

Recordar eventos previos de la partida y adaptar su comportamiento en tiempo real.

Responder de manera contextual a las acciones del jugador y comunicarse por voz.

Activar eventos dentro del juego.

“Al igual que con cualquier función experimental, puedes probarla, enviarnos tus comentarios y ver qué tenemos previsto, pero la publicación de proyectos que utilicen Conversaciones aún no está disponible“, explica Fortnite.

Los personajes jugables, como las guerreras kpop, no son PNJ. (Fortnite)

Cómo crear personajes con voz en Fortnite

Para crear un personaje que hable en Fortnite, los usuarios deben acceder al modo de creación dentro del juego, conocido como Fortnite Creative. Allí, pueden utilizar las herramientas del editor para diseñar sus propias islas y personajes.

Dentro de Fortnite Creative, los usuarios deben:

Ingresar al editor de su isla personalizada. Añadir un PNJ (personaje no jugador) desde la galería de elementos disponibles. Configurar el comportamiento del PNJ usando el componente Scene Graph y la API de Verse, herramientas que permiten definir cómo responde el personaje, qué sabe y cómo interactúa por voz con los jugadores. Personalizar los diálogos y acciones del personaje mediante el sistema Conversaciones, eligiendo una voz y estableciendo instrucciones sobre personalidad, conocimiento y comportamiento.

De este modo, los usuarios pueden crear personajes interactivos y dinámicos que reaccionan y hablan en función de la experiencia de juego.

Para crear un personaje que hable en Fortnite, hay que entrar al modo Fortnite Creative. (Epic Games)

Qué reglas seguir al momento de crear un personaje con voz en Fortnite

Al crear un personaje con voz en Fortnite debes seguir ciertas reglas clave:

No se permite diseñar personajes que ofrezcan consejos médicos o de salud mental.

No está permitido crear identidades que actúen como citas, parejas sentimentales o cualquier tipo de compañía íntima, ni simular estos roles.

No debes intentar evadir ni vulnerar los sistemas de seguridad del juego, incluyendo la creación de personajes diseñados para sortear las restricciones de contenido.

Epic Games despide a más de 1.000 empleados

Epic Games enfrenta una de las mayores crisis de su historia tras anunciar el despido de más de 1.000 empleados debido a la caída de usuarios e ingresos en Fortnite. La medida, que afecta a distintas áreas de la empresa, fue confirmada en un comunicado oficial difundido este martes.

Epic Games atraviesa una de sus mayores crisis tras despedir a más de 1.000 empleados por la caída de usuarios e ingresos en Fortnite. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

El director ejecutivo, Tim Sweeney, explicó que, aunque Fortnite sigue siendo uno de los juegos más exitosos del mundo, la compañía ha tenido dificultades para mantener la innovación y el atractivo que exigen los jugadores en cada actualización.

Según la consultora especializada Newzoo, el tiempo de juego en Fortnite disminuyó un 29% durante 2025. Aunque el título genera 1,7 veces más ingresos por hora que el promedio del sector, este rendimiento no logró compensar la caída en el interés.

En marzo, Epic Games intentó anticiparse a la tendencia aumentando el precio de su moneda premium, una medida poco habitual en la estrategia de la compañía. No obstante, esta medida fue criticada por varios jugadores en redes sociales.