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Gemini ahora sabrá más de ti: podrá leer correos electrónicos y ver fotos

El objetivo de esta función es preparar respuestas automáticas según las preferencias del usuario

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Un MacBook plateado abierto sobre un escritorio de madera muestra el logo de Gemini en su pantalla blanca. A su lado derecho, una taza blanca y un ratón.
La inteligencia personal de Gemini llega a todo el mundo y permite a los usuarios automatizar tareas con su información personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de la inteligencia personal a Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google, marca un cambio decisivo en la forma en que los usuarios pueden interactuar y automatizar tareas con su información personal.

Con el reciente lanzamiento global de esta función, antes reservada solo para usuarios en Estados Unidos, la plataforma avanza hacia un modelo en el que la IA no solo responde preguntas, sino que comprende el contexto y actúa directamente sobre los datos del usuario, como leyendo sus correos y viendo sus fotos.

Cómo Gemini aprende más sobre los usuarios

La función de inteligencia personal permite que Gemini acceda y conecte de manera segura información de aplicaciones clave. Gmail y Google Photos son las principales fuentes de datos, aunque la integración se extiende a otros servicios del ecosistema, como Google Drive, YouTube y Google Calendar.

Una vez que el usuario activa la función, Gemini puede analizar bandejas de entrada, galerías de fotos y documentos almacenados en la nube. El usuario mantiene el control, ya que puede decidir en todo momento qué servicios se conectan a Gemini y qué datos quedan excluidos.

El asistente Gemini integra aplicaciones clave como Gmail, Google Photos, Drive, YouTube y Calendar para ofrecer respuestas personalizadas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El asistente Gemini integra aplicaciones clave como Gmail, Google Photos, Drive, YouTube y Calendar para ofrecer respuestas personalizadas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Google afirma que los modelos de IA de Gemini solo se entrenan con información limitada, acotada a las indicaciones y respuestas de los usuarios, y que no utilizan directamente los datos completos de Gmail ni de Google Photos para mejorar sus algoritmos. De este modo, la empresa busca garantizar que la privacidad siga siendo un principio fundamental.

Tipos de información a los que Gemini tiene acceso

El alcance de la inteligencia personal de Gemini es amplio. En el caso de Gmail, puede acceder a correos electrónicos recientes, identificar mensajes que requieren respuesta, archivar boletines promocionales y preparar borradores de respuestas automáticas.

Para Google Photos, el sistema puede buscar imágenes específicas relacionadas con peticiones del usuario —por ejemplo, encontrar fotos de documentos de viaje— y utilizar esa información para enriquecer sus respuestas o recomendaciones.

Gemini analiza correos electrónicos de Gmail para identificar mensajes importantes y preparar respuestas automáticas según las preferencias del usuario. (GOOGLE)
Gemini analiza correos electrónicos de Gmail para identificar mensajes importantes y preparar respuestas automáticas según las preferencias del usuario. (GOOGLE)

En Google Drive, Gemini es capaz de examinar documentos como extractos bancarios, identificar patrones en PDFs y redactar mensajes automáticos, como correos de cancelación de suscripciones. Si el usuario lo permite, la IA puede cruzar información de diferentes aplicaciones para ofrecer una visión integrada y contextualizada de las actividades, preferencias y necesidades del usuario.

Por ejemplo, al planificar un viaje, el usuario puede solicitar a Gemini que busque información relevante en Gmail, como confirmaciones de reserva, y que recomiende destinos turísticos cercanos utilizando datos de fotos almacenadas.

Este nivel de personalización permite que la IA actúe como un verdadero asistente digital, ahorrando tiempo y reduciendo la necesidad de realizar búsquedas manuales entre diferentes aplicaciones.

Gemini detecta información clave de los usuarios al conectar varias aplicaciones de Google, como Gmail, Google Photos y Drive. Al activar la inteligencia personal, el asistente puede analizar correos, identificar necesidades o preferencias, encontrar documentos importantes y proponer soluciones automatizadas, todo sin requerir intervención manual constante por parte del usuario.

Primer plano del icono de Gemini de Google. Muestra una estrella multicolor (rojo, amarillo, verde, azul) en un fondo blanco cuadrado redondeado, sobre azul
La integración de Gemini permite buscar imágenes de documentos en Google Photos y detectar patrones en archivos del Drive con fines organizativos. (Google)

Cómo será el cuidado de la privacidad para el uso de datos

Google ha enfatizado que la privacidad es un eje central de la inteligencia personal de Gemini. Los usuarios pueden activar o desactivar la función a voluntad y seleccionar qué aplicaciones compartirán datos con el asistente.

La compañía asegura que los datos utilizados por Gemini se mantienen almacenados de forma segura dentro del ecosistema de Google y que no se comparten con servicios externos.

Una característica destacada es la transparencia: Gemini explica de dónde obtiene la información utilizada en sus respuestas y permite a los usuarios verificar las fuentes. De este modo, se busca evitar la sensación de opacidad y dar mayor control a quienes deciden confiar en la inteligencia artificial para gestionar aspectos de su vida diaria.

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