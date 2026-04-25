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Comienza la producción de los primeros Tesla autónomos sin volante ni pedales: así es el Cybercab

La compañía de Elon Musk indicó que el ritmo de fabricación de este modelo será inicialmente lento

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El Cybercab opera sin volante ni pedales, equipado solo con una pantalla central y dos asientos para pasajeros. REUTERS/Brendan McDermid
El Cybercab opera sin volante ni pedales, equipado solo con una pantalla central y dos asientos para pasajeros. REUTERS/Brendan McDermid

La industria automotriz entra en una nueva etapa con el inicio de la producción del primer robotaxi autónomo de Tesla, el Cybercab, un vehículo sin volante ni pedales que marca un hito en la movilidad urbana. La noticia fue confirmada por Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, quien utilizó su cuenta de X para anunciar que la fabricación del modelo ha comenzado, acompañado de un breve video donde el automóvil sale de la línea de montaje hacia las calles.

Un avance tecnológico sin precedentes

El Cybercab, presentado en octubre de 2024, representa la visión de Tesla sobre el futuro del transporte: vehículos completamente autónomos que funcionarán como taxis bajo demanda, sin necesidad de conductor humano. Este modelo no cuenta con volante ni pedales, solo una pantalla central de gran tamaño y dos asientos. Musk calificó a este robotaxi como un elemento disruptivo para la movilidad, y la compañía ya produjo el primer Cybercab completo en febrero antes de iniciar la fabricación en serie.

La apuesta tecnológica se apoya en el sistema Full Self Driving (FSD) de Tesla, un software avanzado que permite la circulación sin supervisión humana. Elon Musk ha señalado que el despliegue de estos vehículos será gradual y sujeto a estricta cautela para garantizar la seguridad en el uso real.

Tesla Cybercab
Tesla prevé un crecimiento exponencial en la fabricación del robotaxi hacia finales de año, tras una fase inicial lenta. (Captura de video/@elonmusk/X)

Cautela y ritmo de expansión moderado

Aunque Tesla había prometido una expansión acelerada de su servicio de robotaxis, el propio Musk adoptó un tono más prudente durante la reciente presentación de resultados del primer trimestre. El directivo reconoció que la compañía avanza “con cautela” y que espera que el servicio de Cybercab llegue a “una docena de estados aproximadamente” antes de fin de año, pero evitó dar detalles sobre la expansión a ciudades como Dallas y Houston.

La compañía también indicó que la producción inicial será lenta. Musk informó en una llamada con inversores que el ritmo será bajo al principio, pero que espera un aumento exponencial hacia finales de año. “Estamos tomando un enfoque muy cauteloso”, aclaró. El ejecutivo añadió que espera que el impacto financiero del servicio se sienta “de manera significativa el próximo año”.

Proceso de fabricación y primeras imágenes del Cybercab

En febrero, Tesla publicó una imagen del primer Cybercab terminado en la planta Giga Texas, mostrando al equipo reunido junto al vehículo. Musk reforzó el anuncio días atrás con un video promocional en X, donde se observa el robotaxi desplazándose sin conductor por las instalaciones y conduciendo en formación junto a otros modelos idénticos.

Tesla Cybercab
Musk anunció que el despliegue del Cybercab será cauteloso y espera llegar a una docena de estados antes de fin de año. (Captura de video/@elonmusk/X)

La empresa confirmó que prevé alcanzar la “producción en volumen” tanto del Cybercab como del camión Tesla Semi a lo largo de este año, después de reportar ganancias de USD 477 millones en el primer trimestre.

Competencia en el sector

El lanzamiento de Cybercab ocurre cuando otros actores del sector, como Waymo, ya han desplegado servicios comerciales de robotaxi desde 2021. El reto que enfrenta Tesla es escalar la producción y operación de vehículos autónomos a gran escala, una tarea que, según informa Reuters, ha demostrado ser más compleja y lenta de lo previsto.

El servicio de robotaxi de Tesla se encuentra en fase de acceso anticipado en Austin, Texas, donde algunos usuarios pueden participar por invitación. El objetivo a mediano plazo es ofrecer el vehículo al público general, con vistas a su disponibilidad comercial en 2027.

Analistas señalan que la apuesta por la conducción autónoma puede transformar el modelo financiero de Tesla a mediano plazo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Analistas señalan que la apuesta por la conducción autónoma puede transformar el modelo financiero de Tesla a mediano plazo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Perspectivas financieras y tecnológicas

Analistas estiman que el avance en la adopción del sistema de conducción autónoma FSD podría modificar de forma importante el modelo financiero y los márgenes de Tesla en los próximos años. El desarrollo y despliegue del Cybercab es observado de cerca por el sector automotriz y tecnológico, dado su potencial para transformar el mercado del transporte urbano y la movilidad compartida.

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