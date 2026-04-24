Tecno

Elon Musk afirma que Optimus será “el producto más grande de la historia” y Tesla confirma inversión de USD 25 mil millones

La planta de Fremont dejará de fabricar Model S y X para enfocarse en la producción de Optimus

Guardar
Elon Musk, con traje oscuro y brazos cruzados, junto al robot Optimus en una fábrica de Tesla; se ven vehículos y brazos robóticos en el fondo.
Elon Musk afirmó que Optimus superará en impacto a cualquier otro producto lanzado por Tesla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última conferencia trimestral de resultados de Tesla no solo marcó un hito financiero, sino que también sirvió como escenario para que Elon Musk revelara la magnitud de una transformación industrial en marcha. El consejero delegado sorprendió al anunciar que Optimus, el robot humanoide desarrollado por la compañía, será “el producto más grande, no solo en la historia de Tesla, sino probablemente el producto más grande jamás creado”.

Esta declaración, brindada en una llamada a analistas tras la presentación de resultados, ha colocado a la robótica y la inteligencia artificial en el centro de la estrategia de la tecnológica.

Tesla destinará más de USD 25.000 millones en inversiones de capital (CapEx) hasta 2026, el doble de sus registros previos, concentrando su apuesta en inteligencia artificial, robótica avanzada y la fabricación de chips semiconductores. Musk enfatizó el potencial disruptivo de Optimus y la convicción de que transformará a la compañía.

Elon Musk y Optimus
Demostración de habilidades motoras de Optimus, en presencia de Elon Musk. (X)

El proyecto Optimus genera decisiones inmediatas de producción. Tesla ha cerrado la fabricación de los modelos Model S y Model X en la planta de Fremont, California, para reconvertir la línea al ensamblaje del robot. Musk describió el proceso como una “velocidad insana”, estimando que el cambio completo llevará solo cuatro meses, según recoge Business Insider.

“Desmantelar una línea gigantesca, instalar una completamente nueva y ponerla en marcha en ese plazo es una velocidad insana”, remarcó el ejecutivo. No obstante, anticipó que la producción inicial será “bastante lenta” debido a la complejidad técnica: el robot Optimus integra más de 10.000 componentes únicos.

El desarrollo de Optimus se mantiene bajo estricta confidencialidad. Musk justificó el secretismo al señalar que “nuestros competidores hacen análisis fotograma a fotograma y copian todo”, lo cual explica la ausencia de detalles sobre la tercera generación del robot, cuya presentación está próxima. Tesla planea ampliar la producción con una segunda fábrica en Giga Texas, cuya puesta en marcha está prevista para el verano de 2027. Este despliegue industrial implica una reconfiguración de la infraestructura productiva a una velocidad inédita en la industria.

El desarrollo del robot Optimus se mantiene bajo secreto para evitar filtraciones a la competencia. REUTERS/Francis Mascarenhas
El desarrollo del robot Optimus se mantiene bajo secreto para evitar filtraciones a la competencia. REUTERS/Francis Mascarenhas

El informe de resultados reveló la creación de Terafab, un proyecto de fabricación de semiconductores en el que Tesla colabora con SpaceX e Intel. Musk explicó que la iniciativa responde a la necesidad de asegurar el suministro de chips para la inteligencia artificial.

No vemos un camino para disponer de suficientes chips de IA si no los fabricamos nosotros mismos”, afirmó. El plan contempla la construcción de una planta de USD 3.000 millones en Texas, con capacidad de producir miles de obleas mensuales. La planta integrará toda la cadena de valor, desde la litografía hasta el empaquetado, bajo un mismo techo, y tendrá como núcleo el nuevo chip AI5.

El negocio automotriz y energético, en segundo plano

Aunque el foco del encuentro estuvo en la robótica y los chips, Elon Musk también se refirió a la evolución de los vehículos autónomos. El sistema de conducción asistida Full Self-Driving (FSD) ya cuenta con 1,3 millones de usuarios activos de pago y ha recibido autorizaciones en Países Bajos, además de prever su despliegue en toda la Unión Europea durante el segundo trimestre y en China en el tercero. La versión 14.3 de FSD opera sin supervisión humana en Austin, Dallas y Houston, sin reportes de incidentes.

Tesla, SpaceX e Intel colaboran en Terafab, un proyecto propio de fabricación de semiconductores. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Tesla, SpaceX e Intel colaboran en Terafab, un proyecto propio de fabricación de semiconductores. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La división energética de Tesla logró desplegar 8,8 GWh de almacenamiento en el trimestre, con márgenes brutos récord del 39,5%. La nueva planta Megapack 3 cerca de Houston comenzará a operar a finales de año, mientras el negocio solar residencial atraviesa un proceso de adaptación tras la eliminación de incentivos fiscales federales.

Desafíos financieros ante la expansión acelerada

El despliegue simultáneo de seis nuevas fábricas y la infraestructura necesaria para los proyectos de Robotaxi y Optimus han llevado a Tesla a anticipar un flujo de caja libre negativo durante el resto del ejercicio. Esta política financiera agresiva busca sostener la expansión en sectores clave y la integración vertical de tecnologías propias.

La última llamada con analistas marca un punto de inflexión para el grupo liderado por Elon Musk, al apostar de forma decidida por la robótica y la inteligencia artificial como motores del crecimiento futuro.

Temas Relacionados

Elon MuskTeslaOptimusRobotInteligencia artificialTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Comienza la producción de los primeros Tesla autónomos sin volante ni pedales: así es el Cybercab

La compañía de Elon Musk indicó que el ritmo de fabricación de este modelo será inicialmente lento

Comienza la producción de los primeros Tesla autónomos sin volante ni pedales: así es el Cybercab

De aficionados a desarrolladores de élite: la historia detrás del rediseño de Xen en Black Mesa

Separar la sección alienígena del desarrollo original y reconstruirla con un enfoque narrativo propio fue la decisión que transformó a Crowbar Collective en un referente dentro de la industria independiente de los videojuegos

De aficionados a desarrolladores de élite: la historia detrás del rediseño de Xen en Black Mesa

Diablo IV se convirtió en el mejor ARPG del momento en solo 3 años

Lord of Hatred, la próxima expansión de Blizzard Entertainment, cerrará el ciclo argumental iniciado por Lilith y llevará a los jugadores hasta Skovos, un nuevo escenario que Mephisto irá corrompiendo a medida que avanza la trama

Diablo IV se convirtió en el mejor ARPG del momento en solo 3 años

La guía definitiva de PC Gamer para elegir el mejor juego de rol en PC

La revista británica especializada reunió títulos históricos como The Witcher 3 y Skyrim junto a propuestas recientes como Elden Ring y Cyberpunk 2077, combinando innovación técnica y profundidad narrativa en una sola selección

La guía definitiva de PC Gamer para elegir el mejor juego de rol en PC

América Latina traza su propio camino en la IA: presentan un plan para consolidar esta tecnología en la región

El plan destaca la necesidad de cerrar brechas estructurales en infraestructura, talento y acceso a datos

América Latina traza su propio camino en la IA: presentan un plan para consolidar esta tecnología en la región
DEPORTES
Quién es Ben Whittaker, el semipesado británico que apunta a un título mundial

Quién es Ben Whittaker, el semipesado británico que apunta a un título mundial

Tras la victoria del Central de Di María, San Lorenzo vence a Platense en un duelo clave del Torneo Apertura

Tras la derrota de Independiente, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura y la tabla anual: los posibles cruces en el playoff

La dura acusación de un tenista argentino por racismo tras ser eliminado del Masters 1000 de Madrid: “Fue un bochorno”

Jamie Murray conquista siete Grand Slam y se retira como leyenda del dobles mundial

TELESHOW
Darío Barassi contó su angustia al no poder contratar ningún seguro de vida: “Me voy a morir joven”

Darío Barassi contó su angustia al no poder contratar ningún seguro de vida: “Me voy a morir joven”

Mario Massaccesi explicó los tocs que afronta en su rutina diaria: “Me voy a dormir como si no fuera a despertar”

César Banana Pueyrredón: “Canto hace 55 años y me sigue sorprendiendo cómo la música atraviesa la vida de las personas”

Pamela Pombo denunció a su expareja, Patricio Albacete, por violencia de género: “Le decía ‘me quiero ir’, pero no me dejaba”

Susana Giménez confirmó su presencia en los Martín Fierro de la Moda: “Voy, es divertido”

INFOBAE AMÉRICA

Condenan a 13 años de prisión a joven por violación agravada contra un menor en Honduras

Condenan a 13 años de prisión a joven por violación agravada contra un menor en Honduras

Comisión de Postulación elige nueva nómina de candidatos a fiscal general en Guatemala

El “regulador oculto” del cerebro adulto: descubren el mecanismo que decide cuánto aprendemos cada día

Turismo de República Dominicana refuerza el monitoreo de costos ante la volatilidad internacional en precios de combustibles

Tosferina en Honduras deja 10 muertos y más de 120 contagios en lo que va del año