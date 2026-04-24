Elon Musk afirma que Optimus será “el producto más grande de la historia” y Tesla confirma inversión de USD 25 mil millones

Elon Musk afirmó que Optimus superará en impacto a cualquier otro producto lanzado por Tesla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última conferencia trimestral de resultados de Tesla no solo marcó un hito financiero, sino que también sirvió como escenario para que Elon Musk revelara la magnitud de una transformación industrial en marcha. El consejero delegado sorprendió al anunciar que Optimus, el robot humanoide desarrollado por la compañía, será “el producto más grande, no solo en la historia de Tesla, sino probablemente el producto más grande jamás creado”.

Esta declaración, brindada en una llamada a analistas tras la presentación de resultados, ha colocado a la robótica y la inteligencia artificial en el centro de la estrategia de la tecnológica.

Tesla destinará más de USD 25.000 millones en inversiones de capital (CapEx) hasta 2026, el doble de sus registros previos, concentrando su apuesta en inteligencia artificial, robótica avanzada y la fabricación de chips semiconductores. Musk enfatizó el potencial disruptivo de Optimus y la convicción de que transformará a la compañía.

Demostración de habilidades motoras de Optimus, en presencia de Elon Musk. (X)

El proyecto Optimus genera decisiones inmediatas de producción. Tesla ha cerrado la fabricación de los modelos Model S y Model X en la planta de Fremont, California, para reconvertir la línea al ensamblaje del robot. Musk describió el proceso como una “velocidad insana”, estimando que el cambio completo llevará solo cuatro meses, según recoge Business Insider.

“Desmantelar una línea gigantesca, instalar una completamente nueva y ponerla en marcha en ese plazo es una velocidad insana”, remarcó el ejecutivo. No obstante, anticipó que la producción inicial será “bastante lenta” debido a la complejidad técnica: el robot Optimus integra más de 10.000 componentes únicos.

El desarrollo de Optimus se mantiene bajo estricta confidencialidad. Musk justificó el secretismo al señalar que “nuestros competidores hacen análisis fotograma a fotograma y copian todo”, lo cual explica la ausencia de detalles sobre la tercera generación del robot, cuya presentación está próxima. Tesla planea ampliar la producción con una segunda fábrica en Giga Texas, cuya puesta en marcha está prevista para el verano de 2027. Este despliegue industrial implica una reconfiguración de la infraestructura productiva a una velocidad inédita en la industria.

El desarrollo del robot Optimus se mantiene bajo secreto para evitar filtraciones a la competencia. REUTERS/Francis Mascarenhas

El informe de resultados reveló la creación de Terafab, un proyecto de fabricación de semiconductores en el que Tesla colabora con SpaceX e Intel. Musk explicó que la iniciativa responde a la necesidad de asegurar el suministro de chips para la inteligencia artificial.

“No vemos un camino para disponer de suficientes chips de IA si no los fabricamos nosotros mismos”, afirmó. El plan contempla la construcción de una planta de USD 3.000 millones en Texas, con capacidad de producir miles de obleas mensuales. La planta integrará toda la cadena de valor, desde la litografía hasta el empaquetado, bajo un mismo techo, y tendrá como núcleo el nuevo chip AI5.

El negocio automotriz y energético, en segundo plano

Aunque el foco del encuentro estuvo en la robótica y los chips, Elon Musk también se refirió a la evolución de los vehículos autónomos. El sistema de conducción asistida Full Self-Driving (FSD) ya cuenta con 1,3 millones de usuarios activos de pago y ha recibido autorizaciones en Países Bajos, además de prever su despliegue en toda la Unión Europea durante el segundo trimestre y en China en el tercero. La versión 14.3 de FSD opera sin supervisión humana en Austin, Dallas y Houston, sin reportes de incidentes.

Tesla, SpaceX e Intel colaboran en Terafab, un proyecto propio de fabricación de semiconductores. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La división energética de Tesla logró desplegar 8,8 GWh de almacenamiento en el trimestre, con márgenes brutos récord del 39,5%. La nueva planta Megapack 3 cerca de Houston comenzará a operar a finales de año, mientras el negocio solar residencial atraviesa un proceso de adaptación tras la eliminación de incentivos fiscales federales.

Desafíos financieros ante la expansión acelerada

El despliegue simultáneo de seis nuevas fábricas y la infraestructura necesaria para los proyectos de Robotaxi y Optimus han llevado a Tesla a anticipar un flujo de caja libre negativo durante el resto del ejercicio. Esta política financiera agresiva busca sostener la expansión en sectores clave y la integración vertical de tecnologías propias.

La última llamada con analistas marca un punto de inflexión para el grupo liderado por Elon Musk, al apostar de forma decidida por la robótica y la inteligencia artificial como motores del crecimiento futuro.