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La foto inédita con Messi que publicó el hijo de Gudjohnsen tras cambiar camisetas en Argentina-Islandia: “El sueño de todo chico”

El delantero islandés de 20 años compartió en sus redes sociales una imagen inédita junto a Messi que data de la temporada 2015-16, a pocos meses de que el Barcelona gane el triplete

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El delantero islandés de 20 años compartió en sus redes sociales una imagen inédita junto a Messi que data de la temporada 2015-16, a pocos meses de que el Barcelona gane el triplete

Daníel Tristan Gudjohnsen publicó en su cuenta de Instagram una foto que nadie había visto: él de niño, junto a Lionel Messi en el Barcelona, con el rosarino en muletas. El pie de foto fue tan breve como elocuente: “Every kid’s dream” (“El sueño de todo chico”). La imagen apareció en las últimas horas, dos días después del amistoso entre Argentina e Islandia, en el que el delantero de 20 años se acercó al capitán de la Albiceleste al final del partido y le lanzó una pregunta que lo dejó sin palabras: “¿Te acordás quién soy?”.

El posteo del futbolista islandés incluyó también fotos del saludo con Messi al término del encuentro y un video del abrazo entre ambos en el campo del Jordan-Hare Stadium de Alabama.

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Pero fue esa imagen de archivo la que concentró toda la atención: Gudjohnsen de chico, al lado de un Messi con muletas y el tobillo izquierdo vendado, que por la ropa que lleva el argentino corresponde a la temporada 2015-16. El propio Daníel viste en esa foto la tercera equipación del Barcelona de la temporada anterior, la misma en que el club catalán ganó la Champions League.

La historia detrás de esa imagen se remonta a los años en que Eidur Smári Gudjohnsen, padre de Daníel Tristan, militó en el Barcelona entre 2006 y 2009. El delantero islandés llegó al club catalán justo cuando Messi empezaba a consolidarse como figura, y su hijo, nacido en Londres ese mismo año, pasó sus primeros tres años de vida en España. Décadas más tarde, ese vínculo de infancia se tradujo en un reencuentro sobre el césped.

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Messi con muletas y el tobillo vendado, Gudjohnsen con la tercera equipación del Barcelona de la temporada en que el club ganó la Champions League
Messi con muletas y el tobillo vendado, Gudjohnsen con la tercera equipación del Barcelona de la temporada en que el club ganó la Champions League

Al término del partido, Daníel Tristan se acercó al capitán argentino. “Simplemente me acerqué a él y le pregunté si se acordaba de mí de cuando era un niño y estuve allí con mi padre en Barcelona. Me dijo que no recordaba muy bien, pero luego, naturalmente, cuando se dio cuenta de que era yo, Gudjohnsen, charlamos un rato sobre mi padre, dónde jugaba y cosas así“, relató el futbolista en el programa radial Bylgjann, según reprodujo el portal islandés Vísir.

Una cámara ubicada cerca de Messi captó tramos de esa charla. Al rosarino se le escuchó preguntar: “¿Cómo está tu papá? ¿Bien?”. El propio Messi describió el momento en la zona mixta: “Me dijo, ‘¿te acordás quién soy?’. La verdad que me sorprendió en ese momento. Después me dijo que era el hijo de Gudjohnsen. No me acuerdo la verdad, él era chiquito. Me acuerdo de haberlo visto, que esté con el padre en algún entrenamiento. Pero no me acordaba, era muy chico”, señaló el capitán de la Albiceleste.

El diálogo no terminó ahí. Daníel Tristan le pidió una camiseta y Messi accedió. “Le pregunté si había alguna camiseta para mí y me dijo que sí, y después entré en su vestuario y me llevé la camiseta. Los chicos y yo fuimos a elegir algunas camisetas y él quería la número 22 con el nombre de Gudjohnsen, así que entonces me quedé con su camiseta", contó el futbolista.

La casaca que Messi llevó durante el partido había quedado en manos de su compañero Jón Dagur Thorsteinsson, actual jugador del SK Brann de Noruega, pero el islandés logró hacerse con otra disponible en utilería.

Lionel Messi cambió su camiseta con el hijo de Eidur Gudjohnsen capturas
Al término del amistoso en Alabama, Gudjohnsen entró al vestuario argentino y se llevó una camiseta de Messi que estaba disponible en utilería

La comunicación entre ambos no fue un obstáculo. Daníel Tristan creció en España y habla el idioma con fluidez. “Mi español es perfecto. Viví en España durante 16 años, así que debería dominarlo. Por eso la comunicación con Messi fue bien", explicó en la misma entrevista.

El futbolista pasó por las divisiones juveniles del Barcelona y luego cuatro años en la cantera del Real Madrid, antes de recalar en el Malmö de Suecia, club en el que se desempeña actualmente. Su debut con la selección mayor de Islandia fue en septiembre del año pasado, en una goleada por 5-0 ante Azerbaiyán en la clasificación europea rumbo al Mundial.

Sobre el cruce con la selección argentina, Daníel Tristan fue directo: “La verdad es que no sé cómo describirlo, fue algo completamente diferente. Son jugadores increíblemente buenos y tienen un ritmo totalmente distinto. Es un equipo de verdad y, por supuesto, es un auténtico placer jugar contra los mejores jugadores del mundo, por no hablar de Messi”. Y ante la pregunta de si el argentino le pidió que saludara a su padre, respondió: “Sí, me dijo que simplemente saludara a la familia, a mi padre y esas cosas”.

El partido terminó 3 a 0 para Argentina, con goles de Valentín Barco, Lionel Messi —de penal— y Thiago Almada, y sirvió como último ensayo antes del debut mundialista del 16 de junio ante Argelia. Eidur Smári Gudjohnsen, que tiene 47 años y se retiró del fútbol profesional en 2016 tras su paso por el Molde de Noruega, fue compañero de un Messi que recién empezaba. Su hijo, dos décadas después, fue a buscarlo en el campo de juego para cerrar ese círculo.

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