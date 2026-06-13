El tema inspirado en “La Mano de Dios” que los fanáticos de Escocia cantaron antes del esperado debut en el Mundial

Los escoceses recordaron la canción creada para alentar en la Eurocopa 2024 con la melodía de la Mano de Dios

Los hinchas de Escocia se reunieron en los bares de Boston con camisetas azules, mientras entonaron una melodía que no solo acompañó su ilusión mundialista, sino que reveló su lazo con Argentina. En plena espera por el debut de su selección en la Copa del Mundo 2026, los cánticos no giraron únicamente en torno a sus propios ídolos, sino que evocaron en Diego Maradona y una rivalidad arraigada en la historia del fútbol: el choque eterno con Inglaterra.

La viralización de varios vídeos en redes sociales retrató la magnitud de este fenómeno. En uno de ellos, un argentino con la camiseta número 10 de Lionel Messi se unió a la fiesta escocesa sobre los hombros de otro hincha, mientras los presentes coreaban el nombre de Maradona, esa escena reflejó su admiración por el exfutbolista que vistió los colores de la selección argentina.

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En otro registro, la hinchada escocesa, también conocida como The Tartan Army, entonó una canción especialmente creada en 2024 para la Eurocopa de ese año. La composición, que se popularizó rápidamente, fue producida por el músico escocés Nick Morgan, quien se inspiró tras ver un video de Diego Maradona cantando “La mano de Dios”, el famoso tema de Rodrigo Bueno. El artista adaptó la melodía y la letra para celebrar a sus propios jugadores, pero sin dejar de lado la referencia argentina que marcó a varias generaciones.

Un fanático con la camiseta número 10 de Lionel Messi acompañó el coro escocés en un bar de Estados Unidos

La letra de este nuevo himno escocés –titulado “No Scotland, no party”– volvió a escucharse en terreno estadounidense: “No somos Argentina, pero nosotros tenemos a John McGinn, John McGinn y Robbo en la banda, en la banda. Sin Escocia, no hay fiesta. Steven Clark’s Tartan Army. E incluso si no ganamos, ganaremos y bailaremos en Berlín, en Berlín. Sin Escocia, no hay fiesta. Steven Clark’s Tartan Army”. La grabación, que incluyó imágenes del campeón del Mundial de Qatar, se convirtió en un símbolo de la comunión entre dos culturas futbolísticas separadas por miles de kilómetros, pero unidas por un profundo sentido de pertenencia.

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“He participado en videollamadas con importantes cadenas de noticias, me han pedido que envíe mensajes de feliz cumpleaños a sus familiares y me han enviado vídeos de gente en Argentina vestida con la equipación completa de Escocia tocando mi canción. Ha sido una locura total. Todavía no me acostumbro”, había expresado el autor del tema en una entrevista con el diario The Guardian en 2024.

El vínculo entre Escocia y Argentina no es reciente. En el Mundial de México 1986, la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” de Maradona contra Inglaterra trascendieron el resultado deportivo y cimentaron una relación de simpatía entre las aficiones de ambos países. Desde entonces, los seguidores escoceses no han dejado de homenajear al 10. El cántico “Oh Diego Maradona… sacó a los ingleses, fuera, fuera!” se ha escuchado en más de una ocasión, incluso en partidos que no involucran directamente a la selección argentina.

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En 2016, un grupo de hinchas de Escocia llevó el homenaje a otro nivel cuando durante un clásico británico ante Inglaterra jugado en Wembley, varios fanáticos lucieron máscaras con el rostro de Maradona, en una clara muestra de admiración y complicidad futbolera.

En pleno Mundial en las calles de Estados Unidos, el agente sorprendió con una celebración asociada a Juan Román Riquelme

El debut de Escocia en el Mundial 2026, pautado para este sábado frente a Haití a las 22 (hora de Argentina), es más que un retorno a la máxima competencia tras 28 años de ausencia. Es también la confirmación de un fenómeno de hermandad popular. En los bares de Boston y en las calles de Estados Unidos, la presencia de hinchas escoceses y argentinos se fusiona en una celebración marcada por la música y el recuerdo de gestas pasadas.

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El clima festivo se vio reflejado también en un tercer video viralizado recientemente. En las calles estadounidenses, un policía local sorprendió a los presentes al sumarse al juego con la pelota y realizar varios “jueguitos” ante la mirada de hinchas de diversas nacionalidades, especialmente escoceses. Cuando la pelota cayó, los aficionados se acercaron para abrazarlo y, en un gesto inesperado, el policía imitó el “Topo Gigio”, la icónica celebración de Juan Román Riquelme.

La relación entre ambas naciones suma episodios de complicidad más allá del terreno de juego. El debut de Diego Maradona como entrenador de la selección argentina se produjo precisamente en suelo escocés, en el Hampden Park de Glasgow. Aquel amistoso, más allá del resultado, añadió un capítulo más a la historia de intercambios y guiños entre las hinchadas.

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Escocia comparte el grupo C del Mundial 2026 con Haití, Brasil y Marruecos, en un contexto donde el factor social y la memoria histórica se mezclan con la expectativa deportiva. La selección europea regresa a una Copa del Mundo tras casi tres décadas, después de haber obtenido su clasificación a través de las Eliminatorias UEFA. En este escenario, los lazos con Argentina adquieren una nueva dimensión, reforzados por el poder de la música y la pasión compartida.