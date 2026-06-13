Sociedad

Conmoción en Chubut: una nena de cinco años murió al ser atacada por un perro cuando paseaba con su familia

El hecho ocurrió en la playa Magagna, de la ciudad de Rawson. La víctima sufrió heridas de gravedad que derivaron en su fallecimiento momentos después de la agresión

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El ataque del perro ocurrió cerca de la segunda bajada a Playa Cangrejales y las heridas causaron la muerte de la menor pocos minutos después
El ataque del perro ocurrió cerca de la segunda bajada a Playa Cangrejales y las heridas causaron la muerte de la menor pocos minutos después

Una nena de 5 años murió este sábado al mediodía tras el ataque de un perro en Playa Magagna, uno de los puntos de mayor afluencia de visitantes durante los fines de semana en la zona costera de Rawson, provincia de Chubut. La pequeña se encontraba en el lugar junto a su familia cuando fue atacada por el animal, en circunstancias que todavía son materia de investigación.

La familia, oriunda de Trelew, también en Chubut, había llegado a una cabaña de la zona para aprovechar los días de descanso del feriado largo. El episodio ocurrió entre las 14 y las 14:30, en las inmediaciones del complejo turístico ubicado cerca de la segunda bajada al sector conocido como Playa Cangrejales.

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Cuando estaba allí paseando con su familia, la niña fue atacada por el perro. Las heridas que sufrió resultaron de extrema gravedad y, pese a la asistencia que recibió de inmediato, la niña falleció pocos minutos después del ataque, según le confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

La noticia sacudió a vecinos, residentes y turistas que ese mediodía se encontraban en el sector costero. Quienes estaban en la zona observaron el despliegue de efectivos policiales y equipos de emergencias que se movilizaron tras conocerse el hecho. La fiscal general jefe Laura Castagno fue quien se trasladó al sitio junto a investigadores y peritos.

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La fiscal general jefe Laura Castagno encabezó en Chubut el operativo para preservar la escena y recolectar pruebas sobre el ataque del perro
La fiscal general jefe Laura Castagno encabezó en Chubut el operativo para preservar la escena y recolectar pruebas sobre el ataque del perro

Las autoridades activaron el protocolo previsto para este tipo de situaciones: preservaron el lugar donde se produjo el ataque del perro con el fin de recolectar pruebas y recabar testimonios que permitan reconstruir la secuencia exacta de los hechos.

En cuanto a las medidas que se tomaron respecto al perro involucrado, permanece bajo resguardo de la fiscalía, según supo este medio. De acuerdo a las primeras averiguaciones que realizaron con vecinos de la zona, se trata de un animal de raza mestiza, de tamaño mediano y que merodeaba las calles desde marzo.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron precisiones adicionales sobre las circunstancias específicas del hecho. Las tareas periciales continúan.

En Cosquín, un perro mató a una nena de 4 años

Una tragedia similar ocurrió hace un mes cuando se registró la muerte de una niña de 4 años que sacudió Cosquín, en el valle de Punilla, provincia de Córdoba, tras el ataque de un perro mestizo.

Una nena de 4 años murió tras ser atacada por un perro en Cosquín
En Cosquín, Córdoba, otra nena de 4 años murió por el ataque de un perro mestizo en un terreno frente al cementerio local

De acuerdo con la Policía, el animal agredió a la menor y le produjo heridas de gravedad, con especial daño en la zona del cuello. El suceso ocurrió en un terreno aledaño al domicilio de la víctima, frente al cementerio local.

Horas más tarde, tras la autopsia, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba determinó que la muerte se debió a “shock hipovolémico debido a herida contusa penetrante en el cuello con ruptura de carótida izquierda”. El informe también registró 14 lesiones profundas en cuello y cabeza, y 18 heridas superficiales.

La situación de emergencia se desencadenó al mediodía, cuando los servicios de asistencia llegaron al lugar en pocos minutos. Policías, bomberos y la Guardia Local desplegaron un amplio operativo para intentar preservar la vida de la pequeña, aunque sin resultado, según informó La Voz.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, liderada por Silvana Pen, quien dirigió las tareas de investigación junto al personal de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Departamental Punilla y bomberos.

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