Gráficos de consola de sobremesa en tu mano: el ajuste de Nintendo Switch 2 que revoluciona el modo portátil

Nintendo Switch 2 trae una nueva actualización para sus usuarios. (Nintendo)

La más reciente actualización del sistema de Nintendo Switch 2 incorporó una función que permite mejorar el rendimiento y los gráficos de los videojuegos del Switch 1 cuando la consola se utiliza en modo portátil.

La opción, llamada “Mejora del modo portátil”, permite forzar que estos títulos se ejecuten como si la consola estuviera conectada al dock, lo que normalmente se traduce en una mayor resolución y un mejor desempeño visual.

Esta característica busca reducir una de las diferencias históricas entre los modos de uso de la consola híbrida. En el modelo original, muchos juegos funcionan con parámetros distintos dependiendo de si la consola está conectada al televisor o si se utiliza de forma portátil, ya que en este último caso el sistema prioriza el ahorro de energía para extender la duración de la batería.

Nueva mejora en el modo portátil de la Switch 2. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Con la nueva función activada en la Nintendo Switch 2, los títulos desarrollados para la Switch 1 pueden ejecutarse con configuraciones similares a las del modo TV incluso cuando el jugador utiliza la consola fuera del dock. Esto puede significar mejoras en la resolución de imagen o en la estabilidad del rendimiento en determinados juegos.

Cómo funciona la “Mejora del modo portátil”

La opción aparece dentro de las configuraciones del sistema tras instalar la actualización correspondiente. Al activarla, la consola fuerza la ejecución de los juegos de Switch 1 con los parámetros de rendimiento del modo TV.

En condiciones normales, el modo portátil reduce el consumo energético y ajusta la potencia del hardware para optimizar la duración de la batería. La nueva función cambia este comportamiento al priorizar el rendimiento gráfico.

El resultado es que algunos juegos pueden verse con mayor nitidez o mantener una tasa de rendimiento más estable mientras la consola se utiliza como dispositivo portátil.

Juegos de la Switch 1 tendrán mejor resolución en la Switch 2. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las limitaciones de esta función

A pesar de las ventajas visuales, la nueva opción también introduce algunas restricciones en la experiencia de juego.

Una de las principales es que la pantalla táctil de la consola no podrá utilizarse mientras la “Mejora del modo portátil” esté activa. Esto significa que los juegos que dependen de controles táctiles podrían no funcionar correctamente bajo esta configuración.

Además, los nuevos Joy‑Con 2 se comportarán como si fueran un mando tradicional similar al Nintendo Switch Pro Controller. En la práctica, esto implica que el sistema tratará los controles de forma diferente al modo portátil convencional.

Si el jugador desea conectar otros mandos adicionales, deberá desacoplar los Joy-Con de la consola para permitir su emparejamiento con el sistema.

Si usas el modo TV de manera portátil en la Nintendo Switch 2, el consumo de batería aumentará de inmediato.

Otra consecuencia de activar la mejora es el mayor consumo de energía. Al utilizar parámetros similares al modo TV, la consola puede gastar más batería que en el modo portátil estándar, algo que los usuarios deberán tener en cuenta si planean jugar durante largos periodos lejos de una fuente de carga.

Otras novedades incluidas en la actualización

La actualización del sistema también añadió otras funciones relacionadas con el uso cotidiano de la consola.

Una de ellas permite rebobinar o adelantar 10 segundos los videos publicados en las secciones de noticias o en la tienda digital utilizando los botones ZL y ZR. Esta función facilita navegar por contenidos audiovisuales dentro de la interfaz del sistema.

Nueva actualización de la Switch 2 mejora la optimización del almacenamiento.

También se incorporó la posibilidad de subir automáticamente videos, capturas de pantalla y contenidos con texto añadido desde el álbum multimedia de la consola.

Otra herramienta incluida permite consultar con mayor detalle qué tipos de archivos ocupan más espacio en la memoria interna del sistema o en la tarjeta microSD Express, lo que facilita la gestión del almacenamiento.

El modo avión también recibió cambios. Ahora es posible guardar preferencias y activar o desactivar individualmente funciones como Bluetooth, Wi-Fi o NFC desde el menú rápido del sistema.

Mejora del Modo Avión en la Nintendo Switch 2.

Cambios menores en la primera Switch

En el caso de la Nintendo Switch original, la actualización fue más limitada y añadió solo algunas herramientas adicionales.

Entre ellas se encuentra la posibilidad de guardar notas privadas sobre amigos en la lista de contactos. Estas anotaciones solo son visibles para el usuario que las crea.

Asimismo, la aplicación de control parental ahora puede enviar notificaciones cuando el PIN de control parental se introduce correctamente en la consola.

Aunque estos cambios son menores, la nueva función de mejora del modo portátil en la Switch 2 se posiciona como una de las novedades más relevantes de la actualización, al ofrecer a los jugadores una forma de mejorar la experiencia visual de los títulos de la generación anterior sin necesidad de conectar la consola a un televisor.