Ingenieros ya no escriben código: la IA Claude lo hace y ellos solo lo revisan

Amodei también indicó que el flujo de trabajo de los ingenieros en Anthropic ha dado un vuelco definitivo. (Composición Infobae: REUTERS/Denis Balibouse / X: claudeai)

La inteligencia artificial avanza a un ritmo tan acelerado que ya está transformando el trabajo de los desarrolladores. Dario Amodei, CEO y cofundador de Anthropic, ha confirmado públicamente que dentro de su empresa, los ingenieros han dejado de programar código para pasar a supervisar y editar lo que genera la IA.

Además, el propio modelo Claude ya participa activamente en el diseño de sus sucesores, lo que marca un cambio radical en la creación tecnológica y el papel humano en estos procesos.

Cómo la IA de Anthropic está cambiando el rol del ingeniero de software

Durante una entrevista con The Economist en el Foro Económico Mundial de Davos (enero de 2026), Dario Amodei reveló que el flujo de trabajo de los ingenieros en Anthropic ha dado un vuelco definitivo. “Tengo ingenieros dentro de Anthropic que dicen: ‘Ya no escribo nada de código. Simplemente dejo que el modelo escriba el código, lo edito. Hago las cosas a su alrededor’”, afirmó el CEO.

Anthropic es una empresa de IA centrada en la seguridad, investigación y desarrollo de modelos de lenguaje seguros, creadora del asistente de IA Claude. REUTERS/Dado Ruvic

Esta declaración, que generó debate en toda la industria, va acompañada de una predicción: Amodei estima que en un plazo de seis a doce meses, los modelos de inteligencia artificial podrían encargarse de la mayor parte, o quizá todo lo que realiza un ingeniero de software de principio a fin.

La transformación no es solo técnica, sino cultural: el programador deja de ser el autor directo del código y pasa a ser un supervisor, arquitecto o editor jefe, guiando y revisando el trabajo generado por el sistema.

La retroalimentación de IA: Claude diseñando a Claude

Poco después, en el programa ‘Top Story’ de NBC News, Amodei ofreció otra declaración que acentuó la magnitud del cambio tecnológico. Confirmó que en Anthropic ya se ha implementado el ciclo de retroalimentación donde la inteligencia artificial participa en su propia mejora.

Dario Amodei, CEO y cofundador de Anthropic, ha confirmado públicamente que dentro de su empresa, los ingenieros han dejado de programar código. REUTERS/Bhawika Chhabra

“Esencialmente tenemos a Claude diseñando la siguiente versión de Claude por sí mismo, no completamente, no en todos los sentidos, pero sí en muchos sentidos. Ese ciclo empieza a cerrarse muy rápido”, explicó.

Este proceso, donde la IA interviene en su propia evolución, acelera el desarrollo de nuevas capacidades y optimiza los sistemas existentes. Así, la empresa ha superado la fase en la que la inteligencia artificial era un simple “asistente de autocompletado”.

Ahora, herramientas como Claude Code funcionan como agentes autónomos capaces de razonar, escribir, depurar y probar arquitecturas complejas de software.

El programador deja de ser el autor directo del código y pasa a ser un supervisor, arquitecto o editor jefe, guiando y revisando el trabajo generado por el sistema. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las declaraciones de Amodei marcan un antes y un después en la industria tecnológica. El ‘cuello de botella’ tradicional de la creación, donde el tiempo y la habilidad humana limitaban el avance, empieza a desaparecer.

Los sistemas de Anthropic ya no dependen de la intervención directa de programadores para cada línea de código, sino que operan de manera integrada y autónoma, con supervisión y dirección humana en fases clave.

Cómo funciona Claude

Claude se posiciona actualmente como el mayor competidor de ChatGPT en el campo de la inteligencia artificial conversacional. Este modelo fue desarrollado por Anthropic, una compañía tecnológica fundada por exintegrantes de OpenAI. Su principal objetivo es crear una IA que priorice la seguridad y la ética, marcando una diferencia fundamental respecto a otros sistemas existentes.

Los sistemas de Anthropic ya no dependen de la intervención directa de programadores para cada línea de código. Europa Press

A nivel técnico, Claude comparte la base de los grandes modelos de lenguaje. Funciona mediante la predicción de texto: ha sido entrenado con una vasta cantidad de libros, artículos y páginas web. Así, cuando recibe una consulta, utiliza su red neuronal para calcular matemáticamente cuál debe ser la siguiente palabra, generando respuestas coherentes y contextualizadas.

La innovación más relevante de Claude radica en su enfoque constitucional. En vez de apoyarse únicamente en la supervisión humana para corregir o moderar respuestas, Anthropic le proporcionó un marco normativo: una constitución interna inspirada en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU y en principios de privacidad y ética.

Durante el proceso de entrenamiento, Claude evalúa sus propias respuestas preguntándose si cumplen con estas reglas. Si detecta que alguna es tóxica, ofensiva o sesgada, la modifica hasta ajustarse a sus propios estándares. Este procedimiento refuerza la seguridad y minimiza la posibilidad de generar contenido problemático.

Otra característica que distingue a Claude es su impresionante capacidad de memoria, conocida como ventana de contexto. Gracias a esta función, puede manejar y recordar grandes volúmenes de información simultáneamente. Mientras otros modelos suelen perder el hilo tras varios párrafos, Claude puede analizar el contenido de un libro entero, el código de una aplicación o numerosos informes extensos y responder preguntas específicas sin perder coherencia ni detalles.