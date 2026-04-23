¿Hacia una Apple más visionaria? John Ternus, el CEO que debe elegir entre el legado de Cook o el de Jobs

Con la salida de Tim Cook como CEO de Apple y la llegada del ingeniero John Ternus como sucesor, hay incertidumbre sobre si mantendrá el enfoque operativo de Cook o adoptará una visión más audaz, como la de Steve Jobs. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el anuncio de la salida de Tim Cook como CEO de Apple y la designación del ingeniero John Ternus como sucesor, surge la duda de si mantendrá el enfoque operativo que caracterizó a Cook o si optará por un perfil más visionario, como el de Steve Jobs.

Durante la gestión de Tim Cook, Apple alcanzó hitos relevantes, como la diversificación hacia los segmentos de servicios, incluyendo Apple Pay y wearables como Apple Watch y AirPods, además del lanzamiento del visor de realidad mixta Apple Vision Pro.

Asimismo, Apple reportó ingresos récord de $143.8 mil millones de dólares en el primer trimestre fiscal de 2026, un aumento del 16% interanual, impulsado por el iPhone y servicios, según un reporte financiero de la misma compañía.

Bajo la gestión de Cook, Apple diversificó su negocio, impulsando servicios como Apple Pay y dispositivos como Apple Watch, AirPods y el visor de realidad mixta Apple Vision Pro. REUTERS/Manuel Orbegozo

Sin embargo, frente al rezago de Siri en inteligencia artificial, es posible considerar que Apple requiere un liderazgo decisivo y con un perfil más técnico, enfocado en responder a las demandas actuales en IA, en la línea de lo que impulsó Steve Jobs en su momento.

Cómo fue el liderazgo de Steve Jobs en Apple

El liderazgo de Steve Jobs se distinguía por una visión clara y la capacidad de transmitir su ambición al equipo, según Ramon Henson, profesor de Gestión y Negocios Globales en la Rutgers Business School.

Esta influencia permitió a Jobs impulsar proyectos innovadores, como el iPhone, presentado en 2007. Durante el lanzamiento, destacó que este dispositivo integraba un teléfono, un reproductor de música y un navegador de internet en un solo equipo, marcando un antes y un después en la industria tecnológica.

Esta visión de Jobs podría considerar necesaria en un momento en el que Apple no ha presentado mayores avances referentes a Siri potenciada por inteligencia artificial.

El liderazgo de Steve Jobs se caracterizaba por una visión definida y la capacidad de contagiar su ambición al equipo. REUTERS/Kimberly White (UNITED STATES)/File Photo

La compañía tecnológica tuvo que tocar puerta en Google para acelerar con Gemini a su asistente virtual.

Eso sí, es importante evitar la idealización de Steve Jobs. El académico citado señala que miembros de su propio equipo llegaron a describirlo como “arrogante, autoritario y mezquino”.

Qué esperar de John Ternus como CEO de Apple

De John Ternus, próximo CEO de Apple, los analistas esperan que acelere el desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial.

Según Forbes, cuando Ternus asuma la dirección en un relevo histórico tras 15 años, deberá apoyarse en su enfoque en ingeniería y producto para transformar a la compañía en una empresa capaz de competir e innovar al ritmo que exige la inteligencia artificial.

De John Ternus, los analistas esperan que impulse el desarrollo de soluciones en inteligencia artificial. REUTERS/Stephen Lam/File Photo

Ternus aporta una sólida trayectoria técnica: es vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware de Apple y lidera los equipos responsables de productos como iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods y Apple Vision Pro.

A lo largo de su carrera en la compañía, ha supervisado el desarrollo de nuevas líneas y generaciones de productos en todas las categorías. Previamente, trabajó como ingeniero mecánico en Virtual Research Systems y es licenciado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Pensilvania.

Este perfil le otorga un respaldo técnico y un conocimiento profundo del desarrollo de producto.

El mercado financiero recibió positivamente su nombramiento: la reacción favorable en la bolsa de Nueva York se explica, en parte, porque Ternus no es un externo, sino alguien clave en la transición a los chips propios (Apple Silicon), un cambio fundamental para la empresa.

Apple apuesta a que Ternus ejercerá un liderazgo más decidido, siguiendo el ejemplo de Steve Jobs. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Los analistas destacan que combina el pragmatismo operativo de Tim Cook con la visión de “ingeniero jefe” asociada a los orígenes de la compañía.

Según Bloomberg, Apple confía en que Ternus aportará un liderazgo más firme, similar al de Steve Jobs. Compañeros con trayectoria en la empresa lo describen como una persona que toma decisiones directas, a diferencia del estilo más consultivo y basado en consenso de Cook.

Según EBC, este nombramiento ha sido el principal catalizador del repunte en el valor de las acciones de Apple, tras un periodo de estancamiento que mantenía en alerta a los inversores.