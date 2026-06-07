Así se vivió la impactante despedida al Indio Solari en Villa Domínico desde el Drone de Infobae

Velorio del Indio Solari

Cientos de miles de fanáticos se movilizaron este domingo a Villa Domínico, partido de Avellaneda, para despedir a Carlos Alberto “Indio” Solari, fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, quien falleció el pasado viernes a los 77 años.

Las imágenes captadas desde el Drone de Infobae mostraron cómo la inmensa columna humana se extendió por más de 70 cuadras sobre la avenida Bartolomé Mitre, desde el Microestadio Gatica hasta el Puente Pueyrredón, en el límite con la Ciudad de Buenos Aires.

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Desde la noche del sábado, cientos de personas ya ocupaban las inmediaciones del Parque Los Derechos del Trabajador, en Villa Domínico. La vigilia sobre la avenida Bartolomé Mitre obligó a los organizadores a adelantar una hora la apertura de las puertas, que quedaron habilitadas desde las 10 de la mañana. La familia del músico decidió no establecer un horario de cierre y se evaluó la posibilidad de extender la despedida hasta el lunes o el martes.

Las tomas aéreas revelaron la magnitud real del fenómeno: una masa de personas que avanzaba lentamente por la avenida, con banderas, remeras negras y ofrendas. Algunas estimaciones del Ministerio de Seguridad hablaban de que cerca de 15.000 personas por hora atravesaron el predio para dar el último adiós.

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A las 15:30, la cola ya llegaba al Puente Pueyrredón, a casi 7 kilómetros del Microestadio Gatica. Pasadas las 18, la lluvia redujo la fila hasta la avenida Bartolomé Mitre al 3000, a unas 20 cuadras de la entrada.

El video muestra una multitudinaria congregación de personas en una calle principal de una ciudad. La gente forma una larga fila que ocupa las aceras y partes de la calzada, mientras el tráfico de vehículos avanza en carriles adyacentes. Se observan edificios urbanos, palmeras y semáforos a lo largo de la vía. Las imágenes, captadas desde una perspectiva elevada, ofrecen una vista panorámica de la extensión de la reunión pública, pareciendo ser la cobertura de un evento o manifestación.

Desde el aire, la organización también era visible. Cada 50 metros, parlantes reproducían canciones de Los Redondos. El dispositivo de seguridad incluyó más de 1.500 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, junto con personal de Defensa Civil, emergencias médicas, bomberos y puestos de hidratación. Los agentes se mantuvieron a distancia de la fila, y los propios fanáticos aplaudieron a los efectivos de Defensa Civil cada vez que abrían el paso entre tramos.

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El gobernador bonaerense Axel Kicillof estuvo presente en la jornada y describió la escena como “una despedida popular y masiva, una peregrinación”.

La familia del músico emitió varios comunicados a lo largo del día para orientar a los asistentes y mantener la calma. “La fila avanza. La gente llega a verlo. Aplaude, llora, le habla, le canta, le tira flores, camisetas, banderas. La despedida del Indio es una rara mezcla de desgarro y agradecimiento eterno”, señalaron en uno de los escritos. Más tarde, reafirmaron: “Hay lugar para todos y todas los que quieran darle forma a su adiós”.

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(Instagram: @pizzaredonditos)

En la fila, los testimonios se acumularon con la misma densidad que la multitud. Martín, de 42 años, viajó desde Olavarría apenas se enteró de la noticia. “Su poesía me salvó en los peores momentos de mi vida. Estar acá no es un funeral, es la última misa ricotera. Le debíamos este abrazo colectivo”, afirmó entre lágrimas. Sofía, de 23, aferrada a una bandera con la silueta del cantante, lo explicó a su manera: “Mi viejo me transmitió este amor. El Indio unió a mi familia. Sentimos un vacío enorme, pero nos queda su obra, que es eterna”. Carlos, de 55, con la voz gastada de tanto cantar, fue más directo: “Nos enseñó a vivir con dignidad y a desconfiar del poder. El Indio es la banda de sonido de nuestras vidas”.

Dentro del predio, el ataúd de madera clara descansaba sobre un pedestal frente a una pantalla con la palabra “INDIO” en letras blancas. Los fanáticos dejaban flores, camisetas y banderas en el corralito habilitado para las ofrendas.

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La muerte de Solari fue comunicada el viernes 5 de junio, alrededor de las 9 de la mañana, tras ser encontrado sin vida en la piscina de su casa en Parque Leloir, Ituzaingó. La autopsia determinó que la causa fue un accidente cerebrovascular (ACV). La investigación judicial, a cargo del fiscal Lucio Rivero, aguardaba estudios complementarios, declaraciones de los familiares que encontraron el cuerpo y la citación como testigo de la médica que lo trataba por párkinson.