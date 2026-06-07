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Israel encontró una extensa red de túneles de Hezbollah bajo el castillo de Beaufort en Líbano

Las FDI indicaron que la infraestructura fue construida y financiada por el régimen de Irán para servir como centro de operaciones del grupo terrorista

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Israel descubrió una red de túneles bajo el castillo de Beaufort, en el sur de Líbano, que pertenece al grupo terrorista Hezbollah.

El ejército israelí anunció este domingo el hallazgo de una extensa red de túneles bajo el castillo de Beaufort, fortaleza medieval del sur de Líbano, y aseguró que la infraestructura fue construida y financiada por Irán para servir como centro de operaciones de Hezbollah a apenas seis kilómetros de la frontera israelí.

El descubrimiento se produjo días después de que las tropas tomaran la posición el 31 de mayo, en lo que el propio ejército describió como la incursión terrestre más profunda en territorio libanés en 26 años.

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Israel descubrió una red de túneles bajo el castillo de Beaufort, en el sur de Líbano, que pertenece al grupo terrorista Hezbollah.
Los túneles estaban adecuados la superviviencia de los miembros de Hezbollah bajo tierra (IDF)

Según el comunicado militar, uno de los túneles tiene aproximadamente un kilómetro de longitud y alberga seis pozos subterráneos, una sala de almacenamiento de armas, un lanzador de misiles antitanque, munición diversa y equipo de combate. Pero lo que más llamó la atención fue la dimensión logística del complejo: las tropas encontraron instalaciones de ducha, baños, cocinas y un quirófano, lo que indica que el espacio estaba concebido para sostener operaciones prolongadas sin apoyo externo.

Israel descubrió una red de túneles bajo el castillo de Beaufort, en el sur de Líbano, que pertenece al grupo terrorista Hezbollah.
Miembros de Hezbollah forman en uno de los túneles (IDF)

Las imágenes difundidas por el ejército muestran un pasadizo estrecho con aspecto similar al de los túneles hallados bajo Gaza: camas, baúles con ropa, una silla de ruedas plegada y objetos domésticos que evidencian el uso habitual del espacio. El ejército subrayó que toda la estructura fue “construida dentro de una zona civil” y que “servía como un centro principal” de Hezbollah en la región.

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Israel descubrió una red de túneles bajo el castillo de Beaufort, en el sur de Líbano, que pertenece al grupo terrorista Hezbollah.
En los túneles había quirofanos para atender a los heridos (IDF)

La toma de Beaufort —Qal’at al-Shaqif en árabe— se enmarca en la escalada que se reanudó el 2 de marzo, cuando el grupo terrorista proiraní lanzó cohetes contra el norte de Israel dos días después de que Estados Unidos e Israel golpearan a Irán. Desde entonces, Israel lanzó una ofensiva terrestre que avanzó por decenas de localidades del sur libanés y cruzó el río Litani, que hasta entonces funcionaba como límite de facto de sus operaciones en el país.

Israel descubrió una red de túneles bajo el castillo de Beaufort, en el sur de Líbano, que pertenece al grupo terrorista Hezbollah.
Los túneles estaban a pocos kilómetros de Israel (IDF)
Israel descubrió una red de túneles bajo el castillo de Beaufort, en el sur de Líbano, que pertenece al grupo terrorista Hezbollah.
Miembros de Hezbollah posan ante la cámara (IDF)

La captura se produjo pese al alto al fuego vigente desde el 17 de abril, mediado por Washington. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó profundizar las operaciones más allá del Litani, y el ministro de Defensa, Israel Katz, declaró que Israel tiene intención de mantener el castillo mientras sus tropas desmantelan infraestructura militar de Hezbollah. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, calificó el avance de política de “tierra quemada” y exigió un cese inmediato de las hostilidades.

Israel descubrió una red de túneles bajo el castillo de Beaufort, en el sur de Líbano, que pertenece al grupo terrorista Hezbollah.
La extensa de red túneles descubierta por Israel (IDF)
Israel descubrió una red de túneles bajo el castillo de Beaufort, en el sur de Líbano, que pertenece al grupo terrorista Hezbollah.
Miembros de Hezbollah en los túneles (IDF)

El enclave acumula una historia militar tan antigua como densa. Construido por los cruzados en el siglo XII sobre fortines previos, pasó sucesivamente por manos de Saladino, los mamelucos, los otomanos, el mandato francés y la Organización para la Liberación de Palestina. Israel lo tomó por primera vez en 1982 —en una batalla contra combatientes palestinos que ya habían excavado galerías propias bajo la fortaleza— y lo utilizó como puesto de observación durante casi dos décadas, hasta su retirada en 2000. Desde su promontorio sobre el valle del Litani, ofrece visibilidad sobre amplias zonas del sur de Líbano y del norte de Israel.

Israel descubrió una red de túneles bajo el castillo de Beaufort, en el sur de Líbano, que pertenece al grupo terrorista Hezbollah.
Fotos encontradas en los túneles (IDF)
Israel descubrió una red de túneles bajo el castillo de Beaufort, en el sur de Líbano, que pertenece al grupo terrorista Hezbollah.
Quirófano en los túneles (IDF)

El hallazgo de los túneles agrava la polémica sobre el patrimonio en zonas de conflicto. La UNESCO describió el castillo como “uno de los mejores ejemplos conservados de castillos medievales en Medio Oriente” y le otorgó en 2024 protección reforzada bajo la Convención de La Haya, que prohíbe tanto atacar el sitio como usarlo con fines militares. El ministro de Cultura libanés, Ghassan Salameh, envió el viernes una carta al director general de la UNESCO, Khaled al-Enany, para solicitar “intervención inmediata y urgente”. Las violaciones graves del convenio pueden acarrear responsabilidad penal individual, aunque su aplicación en conflictos activos sigue siendo históricamente excepcional.

Israel descubrió una red de túneles bajo el castillo de Beaufort, en el sur de Líbano, que pertenece al grupo terrorista Hezbollah.
Una moto en los túneles (IDF)

La reivindicación política del castillo también es intensa dentro de Israel. Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas y representante de la extrema derecha en el gabinete, interpretó la captura como prueba de que las retiradas de Líbano en 2000 y de Gaza en 2005 fortalecieron a Hezbollah y Hamas, y reclamó “control territorial permanente”. Para muchos libaneses, en cambio, la bandera israelí sobre Beaufort evoca directamente la ocupación de 18 años que terminó en 2000. El castillo lleva casi un milenio cambiando de manos; si esta vez será distinto es la pregunta que el conflicto aún no ha respondido.

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