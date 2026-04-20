Tecno

Así cambió Apple con Tim Cook: de la sombra de Steve Jobs al desafío de la inteligencia artificial

Tras una década de liderazgo, el ahora exdirector deja la empresa en manos de John Ternus, que deberá decidir si profundiza en la tradición o se reinventa, mientras el sector observa el futuro de la tecnológica más influyente

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La presentación del portátil Neo en Nueva York representa la apuesta de Apple por atraer a jóvenes creadores en el mercado tecnológico (REUTERS/Mike Blake)
La presentación del portátil Neo en Nueva York representa la apuesta de Apple por atraer a jóvenes creadores en el mercado tecnológico (REUTERS/Mike Blake)

El anuncio de la salida de Tim Cook como director ejecutivo de Apple significa el cierre de uno de los ciclos empresariales más influyentes de la industria tecnológica. La etapa de Cook se caracterizó por sostener el legado de Steve Jobs y redefinir el rumbo de la compañía durante más de una década en la que Apple consolidó su presencia global y enfrentó nuevos desafíos.

Desde la muerte de Jobs en 2011, la marca estadounidense mantuvo su posición de liderazgo y apostó por la innovación, guiada por los valores que definieron sus primeros cincuenta años. Ahora, la compañía quedará en manos de John Ternus, que deberá decidir si profundiza en la tradición o se reinventa.

Una transición marcada por la herencia de Steve Jobs

Apple prioriza la innovación, la diversificación de productos y el fortalecimiento de la producción local para mantenerse líder en la industria tecnológica (REUTERS/Robert Galbraith)
Apple prioriza la innovación, la diversificación de productos y el fortalecimiento de la producción local para mantenerse líder en la industria tecnológica (REUTERS/Robert Galbraith)

De acuerdo con Esquire y reportes de CBS Sunday Morning, Steve Jobs dejó instrucciones claras a su sucesor: “Nunca te preguntes qué haría yo, solo haz lo correcto”. Esta frase, según relató Cook en diversas entrevistas, buscó evitar que la compañía quedara estancada en la figura de su fundador.

Jobs temía que Apple sufriera la parálisis que afectó a Disney tras la muerte de Walt Disney, donde las decisiones se tomaban intentando adivinar la voluntad del creador. La directriz de Jobs se tradujo en una gestión independiente que, sin perder de vista la visión original, priorizó la evolución constante.

El regreso de Jobs en 1997 rescató a la empresa de una crisis financiera profunda. La contratación de Cook en 1998 fue parte de una estrategia para devolver la eficiencia y el enfoque a la organización. El propio Cook reconoció que su llegada respondió a una intuición personal tras una reunión con Jobs, una experiencia que definió su trayectoria y cimentó la confianza en la cultura interna de Apple.

El compromiso de Apple con la privacidad y la accesibilidad refuerza su identidad corporativa en tiempos de transformación digital (REUTERS/Manuel Orbegozo)
El compromiso de Apple con la privacidad y la accesibilidad refuerza su identidad corporativa en tiempos de transformación digital (REUTERS/Manuel Orbegozo)

La consolidación de Apple tras la muerte de Jobs

Cuando Cook asumió la dirección, debió enfrentar el escepticismo de analistas y del propio entorno tecnológico. Esquire y medios como Reuters coinciden en que la tarea central fue preservar la esencia de la firma y, al mismo tiempo, evitar el inmovilismo. “Sin duda, sigue siendo su empresa”, expresó Cook en una entrevista reciente, al referirse a la influencia de Jobs. El ex CEO insistió en que la simplicidad, la colaboración y el trabajo en equipos pequeños continúan siendo los motores del éxito colectivo.

Bajo el liderazgo de Cook, Apple reforzó su identidad a través de la privacidad, la accesibilidad y la sostenibilidad ambiental. La privacidad fue definida como un derecho humano fundamental e incorporada desde el diseño de cada producto. La accesibilidad se convirtió en un principio rector: “Queremos que todos puedan utilizar nuestros productos. Si una persona es ciega, debe poder hacerlo”, declaró Cook en diálogo con Esquire.

Infografía de Tim Cook con el logo de Apple, texto sobre su legado, 2.350 millones de dispositivos activos y gráficos de cultura, privacidad, sostenibilidad, innovación e IA.
Tim Cook deja Apple tras más de una década como CEO, consolidando su cultura, expandiendo su presencia global y preparando a la empresa para los desafíos de la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Innovación, diversificación y cultura corporativa

Durante la última década, Apple diversificó su portafolio más allá del iPhone. El desarrollo de productos como el Apple Watch, los AirPods y las incursiones en computación espacial y “Apple Silicon” permitieron a la empresa liderar mercados emergentes y mantener una base de usuarios activa que supera los 2.350 millones de dispositivos en todo el mundo. Según cifras difundidas por Cook, la capitalización bursátil de la compañía alcanzó los 3,7 billones de dólares.

La empresa destinó 600.000 millones de dólares a manufactura en Estados Unidos, incluyendo inversiones en plantas como la de Corning en Kentucky y la alianza con Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. para la producción local de chips. Estas acciones respondieron a la visión de Jobs sobre la independencia tecnológica y la necesidad de reducir la dependencia de proveedores externos.

La cultura interna de Apple fomenta la discusión intensa y la selección rigurosa de ideas, asegurando la excelencia en todos sus desarrollos tecnológicos (REUTERS/Mario Anzuoni)
La cultura interna de Apple fomenta la discusión intensa y la selección rigurosa de ideas, asegurando la excelencia en todos sus desarrollos tecnológicos (REUTERS/Mario Anzuoni)

La cultura de Apple se fortaleció mediante la selección rigurosa de proyectos y el fomento de ideas disruptivas de cualquier empleado o usuario. Cook destacó: “Rechazamos mil cosas para elegir una sola”. El entorno de debate permanente y la búsqueda de la excelencia guiaron cada desarrollo, una herencia directa de Jobs.

Valores, sostenibilidad y desafíos regulatorios

El compromiso ambiental fue una prioridad: Apple logró reducir sus emisiones de carbono en un 60% durante la última década, incluso con ingresos en aumento. Además, la empresa integró valores sociales como la dignidad laboral y la educación, promoviendo iniciativas internas y para proveedores orientadas al desarrollo en inteligencia artificial y robótica.

En el plano internacional, la compañía celebró su 50 aniversario con eventos globales y la mirada puesta en la inteligencia artificial, el reto de mayor envergadura de la nueva etapa. El contexto regulatorio y los desafíos de competencia, especialmente en la Unión Europea, exigieron adaptaciones en el modelo de negocio de la App Store y aceleraron los planes de innovación.

Tim Cook es CEO de Apple desde 2011.
Tim Cook es CEO de Apple desde 2011. La compañía invierte USD 600.000 millones en manufactura estadounidense y acuerda USD 100.000 millones adicionales para producción tecnológica local (Applesfera)

Cook resumió las razones detrás de la longevidad de la empresa en una frase: “El secreto de Apple son las personas y la cultura empresarial”. El éxito, según el ex CEO, depende de contratar el talento adecuado y de mantener sólidos los valores fundacionales a lo largo de los cambios tecnológicos y generacionales.

Un legado de transformación y continuidad

El liderazgo de Cook permitió que Apple mantuviera su misión original: crear productos excepcionales que mejoren la vida de los usuarios. La empresa se sostuvo sobre la intersección entre hardware, software y servicios, mientras sumó propósito social y ambiental.

El cierre de la etapa de Cook marca el final de un ciclo que comenzó con la visión revolucionaria de Steve Jobs y que, durante más de una década, se sostuvo en la capacidad de adaptación y la búsqueda incansable de la excelencia.

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