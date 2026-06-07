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De Ricardo Mollo a Rodrigo Tapari: los músicos que eligieron rendirle homenaje al Indio Solari en el escenario

En medio de la tristeza por la muerte del mítico artista, referentes del ámbito musical decidieron recordarlo con sus propias versiones de las icónicas canciones que supo componer a lo largo de su vida

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En el el Estadio Aldo Cantoni de San Juan, Ricardo Mollo se presentó junto a Divididos y se tomó un momento para recordar al Indio Solari al ritmo de "Mejo no hablar de ciertas cosas", icónico tema de Sumo que compuso Luca Prodan junto a Solari (Instagram)

El mundo de la música continúa transitando días de luto y conmoción tras la repentina muerte del Indio Solari, quien falleció este viernes a los 77 años y dejó un vacío inmenso en la cultura popular argentina. Su partida no solo impactó a los fanáticos que siguieron cada etapa de su carrera, sino que también generó una ola de homenajes espontáneos por parte de artistas de distintas generaciones y géneros. A lo largo del fin de semana, el recuerdo del Indio se hizo presente en escenarios de todo el país, donde colegas y músicos locales sumaron su voz al sentimiento colectivo de despedida.

Uno de los tributos más sentidos llegó desde San Juan, donde Ricardo Mollo se presentó junto a Divididos en el Estadio Cerrado Aldo Cantoni. El show, que originalmente estaba pensado como una celebración, se transformó en una oportunidad para honrar la memoria de quien marcó la historia del rock argentino. Mollo, guitarra en mano y con la emoción a flor de piel, interrumpió su repertorio para dirigirse al público. “1984 o 1985…”, dijo, mientras la ovación de la audiencia lo envolvía. “Por ahí. La memoria a veces no llega, pero los sonidos sí”.

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“Hubo una fusión de lo que terminó quedando esto, que ahora para nosotros es hoy un canto a dos queridos elevados”. El estadio respondió con nuevos aplausos y, acto seguido, Mollo comenzó a entonar las primeras estrofas de “Mejor no hablar de ciertas cosas”, el icónico tema de Sumo que compuso Luca Prodan junto al Indio. La canción resonó con una fuerza especial, convertida en homenaje y en puente entre generaciones.

En el Teatro Don Bosco de San Isidro, Bersuit Vergarabat recordó al Indio Solari a menos de una semana de su fallecimiento (Instagram)

El reconocimiento al legado de Solari continuó con más artistas. En Buenos Aires, Bersuit Vergarabat fue otra de las bandas que sumó su homenaje en el Teatro Don Bosco de San Isidro. En un momento clave del concierto, Cóndor Sbarbati tomó el micrófono y, junto a la banda, interpretó “Encuentro con un ángel amateur”, uno de los temas más significativos en la historia de Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. La letra, cargada de simbolismo, estremeció al público: “Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando”, entonaron, generando un silencio reverente y una ovación que recorrió la sala.

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Vale recordar que “Encuentro con un ángel amateur”, escrita por el propio Indio Solari y presentada junto a Los Fundamentalistas, es considerada por muchos como un testamento artístico. El tema, estrenado en un histórico concierto virtual en Villa Epecuén en abril de 2021, condensa el espíritu de despedida y el balance de toda una vida sobre los escenarios. En uno de sus pasajes más recordados, el Indio desde la pantalla canta: “Un ángel sonso amateur me condenó al Paraíso. Solo me falta saber la fecha y el lugar”. La frase, que en el contexto actual cobra una dimensión aún más profunda, funciona como una metáfora sobre la aceptación del final y la preparación para la muerte.

En medio de la tristeza por la partida del Indio Solari, Rodrigo Tapari le rindió homenaje al icónico artista con una de sus canciones (Pasión de Sábado - América)

Los homenajes no se detuvieron allí. En el ciclo Pasión de Sábado (América), Rodrigo Tapari eligió rendir tributo al Indio Solari desde otro género: la cumbia. Durante su presentación, Tapari sorprendió al público con una versión adaptada de “Jijiji”, uno de los himnos más emblemáticos del repertorio del Indio y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La puesta incluyó luces de neón y una imagen en blanco y negro del Indio proyectada al fondo del estudio, logrando una postal cargada de energía y emoción. La interpretación, lejos de perder fuerza en la adaptación, demostró la transversalidad de la obra de Solari, capaz de atravesar fronteras estilísticas y emocionar en cualquier escenario.

La suma de homenajes espontáneos y públicos a lo largo y ancho del país confirma la magnitud de la figura de Solari. No solo como compositor y cantante, sino como símbolo de una época, de una manera de vivir la música y de una identidad colectiva que se reconoce en sus letras y su actitud. Artistas de diferentes estilos, públicos y generaciones encontraron en estos días la oportunidad de decir adiós y, al mismo tiempo, de celebrar una historia que se mantiene viva en cada versión, en cada tributo y en cada nuevo encuentro entre el público y las canciones.

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