Tecno

CEO de Instagram advierte sobre el exceso de IA en publicaciones: “La gente quiere contenido que se sienta real”

La exigencia de nuevas pruebas de legitimidad lleva a creadores a buscar señales distintas de identidad y transparencia

Guardar
Adam Mosseri, jefe de Instagram,
Adam Mosseri, jefe de Instagram, advierte que la inteligencia artificial borra la línea entre lo real y lo digital en la plataforma. (Reuters)

La irrupción de la inteligencia artificial en la fotografía está transformando el concepto de autenticidad en Instagram. Adam Mosseri, jefe de la plataforma, alertó sobre el reto que supone la creciente sofisticación de las herramientas de IA, ya que pronto distinguir entre imágenes reales y generadas digitalmente será prácticamente imposible. Esta situación obliga a la red social a evolucionar para seguir siendo relevante para sus usuarios y creadores.

En su cuenta personal de la plataforma, Mosseri advirtió que el principal riesgo para Instagram es quedarse rezagado mientras la tecnología avanza. El directivo explicó que la inteligencia artificial permite crear imágenes tan realistas que han eliminado la frontera entre lo auténtico y lo artificial. Esta abundancia visual incrementa las dudas y complica la confianza en los contenidos que circulan en la plataforma.

El impacto de la IA también modifica los gustos y hábitos de los usuarios. Mosseri observó que, ante la proliferación de imágenes perfeccionadas por inteligencia artificial, cada vez más creadores buscan diferenciarse mediante contenido en bruto, sin editar, que muestra imperfecciones como prueba de realismo. El responsable de Instagram afirmó: “La crudeza ya no es sólo una preferencia estética: es una prueba. Es defensivo. Una forma de decir: Esto es real porque es imperfecto”.

La abundancia de imágenes generadas
La abundancia de imágenes generadas por IA incrementa las dudas sobre la autenticidad de los contenidos que circulan en Instagram. (Reuters)

La percepción del contenido atraviesa un viraje relevante. Mosseri advirtió que la confianza ya no dependerá exclusivamente del contenido visual, sino que se centrará en la identidad y la intención de quien lo publica. “La autenticidad se está convirtiendo rápidamente en un recurso escaso”, declaró el directivo. Anticipó que los creadores capaces de mantener la transparencia y la coherencia serán quienes logren destacar en este entorno saturado de producciones digitales.

Incluso advirtió sobre la persistencia de los fabricantes de cámaras en facilitar la creación de imágenes impecables: “Las imágenes favorecedoras son baratas de producir y aburridas de consumir. La gente quiere contenido que se sienta real”, añadió.

Frente a este desafío, Instagram prepara acciones para recuperar la credibilidad visual. Mosseri anunció la introducción de etiquetas explícitas para el contenido generado por IA y la mejora en el posicionamiento de imágenes originales dentro del algoritmo de la plataforma. Además, la compañía apuesta por ofrecer a los creadores herramientas tanto tradicionales como apoyadas en IA, con el fin de ayudarlos a competir frente al alud de contenido sintético y subrayar la autenticidad de su trabajo.

Instagram planea implementar etiquetas para
Instagram planea implementar etiquetas para identificar imágenes generadas por inteligencia artificial y priorizar las originales en su algoritmo. (Reuters)

La tecnología asumirá un papel crucial para verificar la autenticidad de las imágenes. Mosseri declaró que los fabricantes de cámaras estudian soluciones como la firma criptográfica al momento de la captura, lo que crearía cadenas de custodia que permitan acreditar el origen y asegurar que el material no fue generado ni modificado por inteligencia artificial.

A pesar de estos avances, el responsable de Instagram criticó la tendencia de algunos fabricantes a priorizar el perfeccionamiento de las imágenes y defendió rescatar el valor de la imperfección como prueba de lo real.

El surgimiento de este nuevo escenario digital implica retos y oportunidades para los creadores de contenido. Los profesionales deberán invertir en construir confianza y en ofrecer señales de autenticidad, pues la demanda de pruebas creíbles aumentará a medida que la IA refine su capacidad de simular la creatividad humana.

Mosseri sostiene que la crudeza
Mosseri sostiene que la crudeza visual gana valor como prueba de autenticidad frente al auge del contenido sintético. (Reuters)

“En un mundo de infinita abundancia y dudas infinitas, los creadores que puedan mantener la confianza y dar señales de autenticidad —reales, transparentes y coherentes— destacarán, reflexionó Mosseri.

Ante estos retos, la dirección de Instagram se enfrenta a la necesidad de reimaginar la plataforma. Los próximos años exigirán transformaciones rápidas y profundas para proteger la autenticidad y la confianza de la comunidad.

Temas Relacionados

InstagramInteligencia artificialAdam MosseriFotografía digitalLo último en tecnologíaTecnología-noticias

Últimas Noticias

Steam inicia el 2026 con cuatro nuevos juegos gratis para todos los usuarios

Las nuevas incorporaciones al catálogo de gratuitos exploran universos y mecánicas que desafían lo convencional

Steam inicia el 2026 con

La inteligencia artificial irrumpe en el mundo de las citas digitales

El sector de las aplicaciones para conocer personas apuesta por nuevas herramientas basadas en IA para responder al agotamiento de los usuarios y diferenciarse en un mercado cada vez más saturado

La inteligencia artificial irrumpe en

Por qué Starlink hará que sus satélites orbiten más cerca de la Tierra en 2026

La maniobra inicia una nueva era de colaboración internacional para reducir riesgos de congestión y acelerar la limpieza de escombros

Por qué Starlink hará que

Qué hace un Oficial de Inteligencia Artificial, la nueva especialidad para miembros del Ejército de EE. UU

Un novedoso programa interno desarrollará habilidades estratégicas y técnicas entre los nuevos oficiales militares, cimentando ventajas frente a rivales en escenarios complejos

Qué hace un Oficial de

Elon Musk anuncia que Neuralink iniciará en 2026 la producción masiva de chips cerebrales

La empresa busca acelerar el acceso con cirugía automatizada para personas con lesiones

Elon Musk anuncia que Neuralink
DEPORTES
La inusual salvada del arquero

La inusual salvada del arquero del Barcelona que empujó a su defensor para evitar el gol y fue clave para ganar el clásico

Una de las figuras del Racing de Costas fue presentado como nuevo refuerzo del Inter Miami

El conmovedor posteo de la hija de Michael Schumacher en el día de su cumpleaños: “El mejor por siempre”

Ganó la Copa Libertadores con River Plate, fue dirigido por Maradona en la selección argentina y anunció su retiro

Shai Gilgeous-Alexander fue elegido Deportista del Año y coronó una temporada histórica con el Thunder

TELESHOW
Rocío Marengo y Eduardo Fort

Rocío Marengo y Eduardo Fort festejaron el primer mes de su hijo Isidro: “Que seas inmensamente feliz”

El regreso de Romina Gaetani a los escenarios tras la denuncia por violencia de género a su expareja

Quién es Gustavo Qüerio Hormaechea, el novio de Sofía Jujuy que presentó en Año Nuevo

Martín Pepa publicó una foto junto a Facundo Pieres para disipar los rumores de un distanciamiento entre ambos

La foto de Gianinna Maradona y Guido Sergi, enamorados y con amigos en las playas de Pinamar

INFOBAE AMÉRICA

Delcy Rodríguez desafió a EEUU

Delcy Rodríguez desafió a EEUU y dijo que el “único” presidente de Venezuela es Nicolás Maduro

Punto de inflexión geopolítico y moral en América Latina

Después de la captura de Maduro, el futuro de Venezuela depende de sus instituciones

Superluna de enero 2026: cuándo y cómo verla en Argentina

Estados Unidos pone fin a la impunidad: la caída de la dictadura venezolana