CEO de Instagram advierte sobre el exceso de IA en publicaciones: “La gente quiere contenido que se sienta real”

La irrupción de la inteligencia artificial en la fotografía está transformando el concepto de autenticidad en Instagram. Adam Mosseri, jefe de la plataforma, alertó sobre el reto que supone la creciente sofisticación de las herramientas de IA, ya que pronto distinguir entre imágenes reales y generadas digitalmente será prácticamente imposible. Esta situación obliga a la red social a evolucionar para seguir siendo relevante para sus usuarios y creadores.

En su cuenta personal de la plataforma, Mosseri advirtió que el principal riesgo para Instagram es quedarse rezagado mientras la tecnología avanza. El directivo explicó que la inteligencia artificial permite crear imágenes tan realistas que han eliminado la frontera entre lo auténtico y lo artificial. Esta abundancia visual incrementa las dudas y complica la confianza en los contenidos que circulan en la plataforma.

El impacto de la IA también modifica los gustos y hábitos de los usuarios. Mosseri observó que, ante la proliferación de imágenes perfeccionadas por inteligencia artificial, cada vez más creadores buscan diferenciarse mediante contenido en bruto, sin editar, que muestra imperfecciones como prueba de realismo. El responsable de Instagram afirmó: “La crudeza ya no es sólo una preferencia estética: es una prueba. Es defensivo. Una forma de decir: Esto es real porque es imperfecto”.

La percepción del contenido atraviesa un viraje relevante. Mosseri advirtió que la confianza ya no dependerá exclusivamente del contenido visual, sino que se centrará en la identidad y la intención de quien lo publica. “La autenticidad se está convirtiendo rápidamente en un recurso escaso”, declaró el directivo. Anticipó que los creadores capaces de mantener la transparencia y la coherencia serán quienes logren destacar en este entorno saturado de producciones digitales.

Incluso advirtió sobre la persistencia de los fabricantes de cámaras en facilitar la creación de imágenes impecables: “Las imágenes favorecedoras son baratas de producir y aburridas de consumir. La gente quiere contenido que se sienta real”, añadió.

Frente a este desafío, Instagram prepara acciones para recuperar la credibilidad visual. Mosseri anunció la introducción de etiquetas explícitas para el contenido generado por IA y la mejora en el posicionamiento de imágenes originales dentro del algoritmo de la plataforma. Además, la compañía apuesta por ofrecer a los creadores herramientas tanto tradicionales como apoyadas en IA, con el fin de ayudarlos a competir frente al alud de contenido sintético y subrayar la autenticidad de su trabajo.

La tecnología asumirá un papel crucial para verificar la autenticidad de las imágenes. Mosseri declaró que los fabricantes de cámaras estudian soluciones como la firma criptográfica al momento de la captura, lo que crearía cadenas de custodia que permitan acreditar el origen y asegurar que el material no fue generado ni modificado por inteligencia artificial.

A pesar de estos avances, el responsable de Instagram criticó la tendencia de algunos fabricantes a priorizar el perfeccionamiento de las imágenes y defendió rescatar el valor de la imperfección como prueba de lo real.

El surgimiento de este nuevo escenario digital implica retos y oportunidades para los creadores de contenido. Los profesionales deberán invertir en construir confianza y en ofrecer señales de autenticidad, pues la demanda de pruebas creíbles aumentará a medida que la IA refine su capacidad de simular la creatividad humana.

“En un mundo de infinita abundancia y dudas infinitas, los creadores que puedan mantener la confianza y dar señales de autenticidad —reales, transparentes y coherentes— destacarán”, reflexionó Mosseri.

Ante estos retos, la dirección de Instagram se enfrenta a la necesidad de reimaginar la plataforma. Los próximos años exigirán transformaciones rápidas y profundas para proteger la autenticidad y la confianza de la comunidad.