Así es la vida de Steve Wozniak, el cofundador de Apple que decidió abandonar la empresa para ayudar a los demás

Steve Wozniak lleva una vida alejado del lado empresarial de Apple.

El cofundador de Apple, Steve Wozniak, mantiene una vida activa lejos de la operación diaria de la compañía que ayudó a crear, enfocada en la divulgación tecnológica, la educación y nuevos proyectos vinculados a la sostenibilidad. A sus 75 años, el ingeniero continúa participando en iniciativas innovadoras y ejerciendo un rol simbólico dentro de la empresa, marcando distancia del mundo corporativo que dejó hace casi cuatro décadas.

Aunque abandonó Apple en 1985, Steve Wozniak sigue vinculado formalmente como empleado con un salario simbólico. Su papel actual es el de una suerte de embajador: prueba productos, ofrece opiniones y mantiene una relación cercana, pero sin involucrarse en la gestión ni en las decisiones estratégicas.

Su salida de la compañía estuvo marcada por diferencias internas y por un cambio en sus prioridades personales. Según ha explicado en distintas ocasiones, el crecimiento de la empresa transformó su cultura original, alejándola del espíritu con el que fue creada junto a Steve Jobs y Ronald Wayne. A esto se sumó su deseo de llevar una vida más tranquila, lejos de la presión empresarial.

Steve Wozniak es actualmante un embajador de Apple, solo prueba sus nuevos productos. REUTERS/Albert Gea

Antes de ese punto de quiebre, Steve Wozniak había sido clave en el desarrollo de los primeros computadores personales de éxito. Diseñó el Apple I y el Apple II, dispositivos que contribuyeron a popularizar la informática en la década de 1970 y marcaron el inicio de una revolución tecnológica a nivel doméstico.

Su trayectoria, sin embargo, no estuvo exenta de episodios críticos. En 1981 sufrió un grave accidente aéreo que le provocó amnesia y lesiones importantes, obligándolo a alejarse temporalmente de la empresa. No fue hasta 1983 que logró recuperarse por completo. Décadas más tarde, en 2023, volvió a enfrentar un problema de salud tras sufrir un accidente cerebrovascular en Ciudad de México, del cual también logró salir adelante.

En la actualidad, su actividad se concentra en la divulgación. Participa en conferencias internacionales donde aborda temas como innovación, historia de la tecnología y educación. Su enfoque ha estado especialmente orientado a promover el acceso al conocimiento y a inspirar a nuevas generaciones interesadas en la informática.

Steve Jobs y Steve Wozniak probando la Macintosh de Apple. (Profesional Review)

Además, en 2021 fundó Privateer Space, una empresa dedicada al monitoreo de basura espacial y a la sostenibilidad en órbita. Este proyecto refleja un giro en sus intereses hacia problemáticas globales, en línea con una visión más amplia del impacto tecnológico.

Su presencia también se ha extendido al ámbito cultural y mediático. Ha participado en documentales, entrevistas y programas de entretenimiento como Dancing with the Stars, además de realizar apariciones como él mismo en la serie The Big Bang Theory. Estas intervenciones han contribuido a mantener vigente su figura más allá del entorno tecnológico.

Paralelamente, ha apoyado múltiples iniciativas educativas, especialmente aquellas enfocadas en la enseñanza de programación y el acceso a herramientas digitales. Su interés por la educación ha sido una constante desde su salida de Apple, reforzando su perfil como divulgador.

Steve Wozniak se encuentra enfocado en la divulgación tecnológica y también en la educación. (Marton Monus/MTI vía AP, archivo)

El caso de Steve Wozniak muestra una trayectoria poco común entre los grandes nombres de la industria tecnológica: la de un creador que, tras impulsar una revolución, decidió apartarse del centro del negocio para enfocarse en proyectos con impacto social y educativo. Su legado, sin embargo, sigue presente en la historia de la computación personal y en la evolución de una industria que ayudó a transformar.