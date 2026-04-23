Apple refuerza la privacidad en iPhone: bloquea método usado para recuperar mensajes eliminados

Apple corrige fallo en iPhone que guardaba mensajes eliminados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple lanzó una actualización de software para iPhone y iPad que corrige una vulnerabilidad que permitía recuperar mensajes eliminados o configurados para desaparecer automáticamente en aplicaciones de mensajería. El fallo, que habría afectado a millones de usuarios en distintos países, fue utilizado por fuerzas del orden para acceder a datos que, en teoría, ya no debían permanecer en los dispositivos.

Según TechCrunch, el problema estaba vinculado al sistema de notificaciones del sistema operativo iOS. En lugar de eliminarse de forma inmediata, ciertos mensajes quedaban almacenados en el dispositivo durante semanas, lo que abría la puerta a su recuperación mediante herramientas forenses. Esta situación generó preocupación en torno a la seguridad y privacidad de las comunicaciones digitales.

El impacto fue especialmente relevante en aplicaciones enfocadas en la privacidad como Signal, donde una gran parte de los usuarios utiliza funciones de borrado automático para proteger sus conversaciones. En este contexto, la existencia de copias residuales en el sistema operativo comprometía el propósito mismo de estas herramientas, que buscan garantizar la confidencialidad de los mensajes.

El FBI accede a los mensajes borrados de Signal de un iPhone desde el historial de notificaciones. (Signal)

La compañía no detalló inicialmente por qué las notificaciones permanecían almacenadas durante tanto tiempo, lo que generó cuestionamientos entre expertos en ciberseguridad. Sin embargo, con la actualización más reciente, Apple asegura haber solucionado el problema, eliminando la retención indebida de datos y reforzando el manejo de la información sensible en sus dispositivos.

El fallo afectaba a versiones recientes del sistema operativo, incluyendo iOS 18, y se estima que una parte significativa de los usuarios de iPhone y iPad estaba expuesta. Con el parche ya disponible, la empresa busca garantizar que los mensajes eliminados no puedan ser recuperados a través de este método, restaurando así uno de los pilares clave de la privacidad digital.

La corrección se produjo tras semanas de análisis y presión por parte de especialistas y organizaciones vinculadas a la protección de datos. Entre las voces más destacadas estuvo la de Meredith Whittaker, quien había instado públicamente a Apple a resolver la situación, advirtiendo sobre los riesgos que implicaba para millones de usuarios que confían en el cifrado y la eliminación automática de mensajes.

Apple soluciona el fallo de seguridad de iOS 26.4.2 que permitía acceder a los mensajes borrados de 'apps' como Signal. (Apple)

Más allá del caso puntual, el incidente vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la privacidad en los dispositivos móviles. Aunque las aplicaciones de mensajería ofrecen sistemas avanzados de protección, su eficacia depende en gran medida de cómo el sistema operativo gestiona los datos en segundo plano. Un fallo en ese nivel puede comprometer incluso las herramientas más seguras.

Apple señaló que la actualización incluye múltiples mejoras de seguridad y correcciones de errores adicionales, y que es compatible con varias versiones anteriores del sistema, lo que permitirá que una amplia base de dispositivos pueda beneficiarse del parche. La compañía también reiteró su compromiso con la protección de la información personal, un aspecto que ha sido central en su estrategia en los últimos años.

Para los usuarios, la recomendación es mantener sus dispositivos actualizados para evitar riesgos innecesarios. En un entorno donde las amenazas digitales evolucionan constantemente, los parches de seguridad se han convertido en una herramienta clave para proteger la información personal.

Especialistas recomiendan mantener actualizados el sistema de Apple. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso evidencia que, incluso en sistemas considerados seguros, pueden existir vulnerabilidades inesperadas. También muestra la importancia de la colaboración entre empresas tecnológicas, desarrolladores de aplicaciones y expertos en seguridad para detectar y corregir fallos que pueden tener un impacto global.

Con esta actualización, Apple busca cerrar una brecha relevante y reforzar la confianza en sus dispositivos, en un momento en el que la privacidad digital sigue siendo una de las principales preocupaciones para usuarios en todo el mundo.