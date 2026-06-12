Nicaragua

100 mil dólares en cenizas: el devastador incendio en una bodega de tabaco en Nicaragua

La emergencia desató el pánico entre los habitantes de la zona, quienes se unieron hombro a hombro con los bomberos cargando baldes de agua para sofocar unas llamas que devoraron 150 quintales de tabaco de exportación

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Bomberos y habitantes de la colonia Luis Manuel Galeano trabajaron contrarreloj para controlar el siniestro que consumió 150 quintales de tabaco.(Cortesía La Voz Norte).
Bomberos y habitantes de la colonia Luis Manuel Galeano trabajaron contrarreloj para controlar el siniestro que consumió 150 quintales de tabaco.(Cortesía La Voz Norte).

La noche de ayer, jueves 11 de junio, la tranquilidad del municipio de Jalapa se vio abruptamente interrumpida por un voraz incendio que consumió una bodega de la empresa Tabacalex. El siniestro, que movilizó tanto a los cuerpos de bomberos como a la comunidad local, dejó un saldo de cuantiosas pérdidas materiales que ascienden a los 100 mil dólares estadounidenses, tras arrasar con un valioso cargamento de 150 quintales de tabaco.

El inmueble afectado, propiedad del joven empresario Obel Isaí Calix Blandón (referido también en reportes preliminares como Calix Rodríguez), de 33 años, se encuentra ubicado entre los límites del barrio El Líbano y la colonia Luis Manuel Galeano. Lo que comenzó como una jornada habitual de trabajo terminó convirtiéndose en una emergencia de gran magnitud que amenazó con propagarse a las viviendas vecinas.

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De acuerdo con las investigaciones preliminares realizadas por los peritos de Bomberos Unidos y la Policía Nacional, el desastre se desencadenó mientras los trabajadores de la empresa realizaban las delicadas labores de secado del tabaco. Para este proceso, se utilizaba calor generado por carbón colocado sobre parrillas metálicas. El carbón sobrante se almacenaba en barriles cortados a la mitad dentro de las mismas instalaciones.

La combinación de factores de riesgo y las condiciones climáticas de la noche de ayer crearon el escenario perfecto para la tragedia:

  • El detonante: ráfagas de viento provocaron que chispas incandescentes volaran desde un fogón o barril de almacenamiento hacia una de las parrillas de secado ubicada en el costado oeste del inmueble.
  • La combustión inicial: Las chispas tomaron contacto directo con los 150 quintales de tabaco, iniciando una combustión rápida debido a la naturaleza seca y altamente inflamable del material.
  • El efecto dominó: El calor extremo generado por el tabaco encendido afectó una planta eléctrica que funcionaba con gasolina, situada a escasos 50 centímetros de distancia. El calor derritió la manguera conectada al carburador, provocando una fuga masiva de combustible.
Bomberos Unidos trabajaron arduamente para controlar las llamas mientras la Policía Nacional resguardaba la zona. Video/ Noticias Al Instante Jalapa.

El drama aumentó cuando la gasolina derramada corrió por el piso embaldosado hasta alcanzar una zona donde se almacenaba más carbón, a unos dos metros de la planta. Esto facilitó que las llamas se propagaran con violencia por radiación y contacto directo, envolviendo el resto de la bodega en cuestión de minutos.

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Ante la magnitud del fuego, los miembros de Bomberos Unidos se desplazaron de inmediato al lugar. La solidaridad de los habitantes de la zona no se hizo esperar: armados con baldes de agua, los vecinos colaboraron hombro a hombro con las autoridades para enfriar los sectores aledaños y evitar que el desastre fuera absoluto.

Implicaciones de las bodegas de tabaco y daños estructurales por incendios

Este lamentable incidente pone de manifiesto la enorme vulnerabilidad de las plantas procesadoras de tabaco y los severos impactos que sufren sus infraestructuras al ser expuestas a altas temperaturas.

Las bodegas de tabaco, especialmente aquellas donde se realizan procesos de curado y secado artesanal o semiindustrial, albergan una carga de fuego sumamente elevada. El tabaco en fase de secado es un material orgánico con bajo contenido de humedad y una alta porosidad, lo que le permite arder con extrema facilidad y rapidez.

Vecinos de la colonia Luis Manuel Galeano se organizan rápidamente haciendo cadenas humanas con baldes de agua para frenar el avance del fuego (Cortesía Primerisima Nicaragua).
Vecinos de la colonia Luis Manuel Galeano se organizan rápidamente haciendo cadenas humanas con baldes de agua para frenar el avance del fuego (Cortesía Primerisima Nicaragua).

Si a esto se le suma la presencia de fuentes de calor directas (como el carbón en parrillas) y fluidos acelerantes (como la gasolina de los generadores eléctricos), cualquier fallo en las distancias de seguridad o en la contención de chispas se traduce en una catástrofe financiera y operativa inminente.

La infraestructura de la bodega de Tabacalex contaba con paredes de ladrillo, piso embaldosado y un techo de zinc soportado por una estructura mixta de madera y perlines de metal. Los incendios de esta magnitud generan consecuencias críticas en estos materiales.

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