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Cómo tener una selfie con Messi en el Mundial 2026 usando la IA

Instrucciones detalladas en los prompts son clave para lograr resultados realistas en las imágenes generadas

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Selfie de dos hombres sonriendo a la cámara, uno es Lionel Messi y el otro un fan. De fondo se ven espectadores desenfocados y luces brillantes del estadio.
La preparación de una fotografía base de calidad mejora la integración digital con figuras como Messi. (Nano Banana)

La fiebre por el Mundial 2026 impulsa la demanda global de retratos personalizados junto a figuras como Lionel Messi, y la inteligencia artificial se consolida como la vía más accesible para obtener imágenes fotorrealistas sin contacto presencial.

La celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá multiplica el interés de los aficionados en conseguir imágenes exclusivas con los protagonistas del evento. Lionel Messi, capitán de la selección argentina, encabeza la lista de futbolistas más buscados para este tipo de retratos. La dificultad de acceder a los estadios y la alta seguridad hacen que las soluciones tecnológicas sean la opción principal para quienes buscan una selfie con sus ídolos.

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Los avances en inteligencia artificial generativa permiten el desarrollo de herramientas capaces de producir composiciones de alta fidelidad entre personas reales y celebridades digitalizadas. Plataformas como Midjourney, Stable Diffusion y sistemas de generación visual de Gemini y ChatGPT lideran esta tendencia, al facilitar la creación de imágenes que simulan una interacción auténtica.

Selfie en primera persona de un teléfono mostrando a un fan con camiseta de México y Kylian Mbappé con chaqueta de Francia, sonriendo. Fondo de estadio desenfocado.
El control de calidad y la edición posterior ayudan a evitar errores anatómicos en las selfies con deportistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Selección de plataformas y preparación del material base

Para generar una selfie convincente, es clave elegir una plataforma que permita la fusión de imágenes con precisión. Especialistas recomiendan emplear software que procese entradas tipo imagen a imagen (Image-to-Image) y que acepte referencias visuales tanto del usuario como del futbolista elegido.

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El proceso comienza con la selección de una fotografía base del usuario. Esta imagen requiere:

Alta resolución. Iluminación frontal o neutra. Expresión facial genuina (sonrisa o entusiasmo). Ausencia de elementos que oculten el rostro, como gafas de sol oscuras o gorras.

Para optimizar el resultado, se aconseja proporcionar una referencia visual de Messi con el uniforme oficial de la selección argentina en el Mundial 2026. Estas referencias contribuyen a mantener la consistencia de colores y detalles del uniforme y del entorno.

Las plataformas IA facilitan la creación de selfies fotorrealistas con futbolistas. (Europa Press)
Las plataformas IA facilitan la creación de selfies fotorrealistas con futbolistas. (Europa Press)

Redacción de prompts: la clave para el realismo

El éxito de la imagen generada depende en gran medida de cómo se redacta la instrucción (prompt) para la IA. Los especialistas subrayan la necesidad de detallar la perspectiva, el contexto y las características ópticas de la imagen. Un ejemplo de prompt efectivo es:

“Una selfie realista desde la perspectiva en primera persona de un teléfono inteligente, tomada desde un ángulo ligeramente alto por la persona de la foto que está hombro con hombro con Lionel Messi. Ambos sonríen de manera natural y miran directamente al lente de la cámara. Se encuentran dentro de la zona mixta del Estadio Azteca durante el Mundial 2026, con espectadores desenfocados y luces del estadio en el fondo. Texturas de piel naturales, enfoque nítido en los rostros, grano sutil de cámara de teléfono móvil, sombras realistas e iluminación cenital de estadio.”

Entre los elementos técnicos que suelen marcar la diferencia en el realismo se incluyen:

Perspectiva POV: simula el acto de sostener el móvil y agrega una distorsión focal sutil. Profundidad de campo (Bokeh): solicita el fondo desenfocado, acentúa a los protagonistas y disimula fallas en detalles secundarios. Consistencia lumínica: fija una misma fuente de luz para ambos sujetos y logra una integración natural de brillos y sombras.

Una selfie en primera persona muestra a un aficionado latino sonriente con polo blanco junto a Lionel Messi, ambos mirando a la cámara dentro del Estadio Azteca.
Miles de hinchas ya personalizan recuerdos digitales junto a sus ídolos gracias a la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisión y ajustes finales

La generación de la imagen se complementa con una revisión crítica. Las herramientas de IA pueden presentar errores en la anatomía de las manos o en la integración de los rostros, por lo que se recomienda:

Verificar que las manos y los dedos sean anatómicamente correctos. Utilizar funciones de edición localizada (Inpainting) para corregir áreas problemáticas. Aplicar un filtro de grano fotográfico o un desenfoque gaussiano leve si hay diferencias de nitidez entre los rostros.

El control de calidad en la postproducción es clave para evitar el efecto de “valle inquietante”, que puede hacer que la imagen pierda credibilidad ante el ojo humano.

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