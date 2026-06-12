Persona de la tercera edad muere junto a su mascota en incendio que redujo su vivienda a cenizas en Honduras

Una vivienda fue consumida completamente por las llamas en la comunidad de Las Estancias, Lempira. La víctima fue encontrada sin vida en el interior de la estructura incendiada. (Foto: Cuerpo de Bomberos Honduras)

Una persona de la tercera edad perdió la vida tras un devastador incendio estructural registrado en la comunidad de Las Estancias, municipio de Lepaera, departamento de Lempira, hecho que además dejó completamente destruida la vivienda donde residía.

La víctima fue identificada preliminarmente como Matías Espinoza, según los primeros reportes brindados por vecinos de la zona y autoridades que atendieron la emergencia. En el interior de la vivienda también fue encontrado sin vida un perro que pertenecía a la persona fallecida.

El incendio generó alarma inmediata entre los habitantes de la comunidad, quienes observaron cómo las llamas consumían rápidamente la estructura mientras intentaban auxiliar a la víctima antes de la llegada de los cuerpos de socorro.

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De acuerdo con testimonios de vecinos, el fuego se propagó con gran rapidez y dificultó cualquier intento de rescate debido a la intensidad de las llamas y al avance del incendio sobre toda la vivienda.

El Cuerpo de Bomberos realizó labores de enfriamiento y remoción de escombros tras controlar el incendio. Vecinos intentaron auxiliar a la persona afectada antes de la llegada de los cuerpos de socorro. (Foto: Cuerpo de Bomberos de Honduras)

La emergencia fue reportada por pobladores del sector, quienes alertaron a las autoridades luego de percatarse de que el inmueble estaba siendo consumido por el fuego.

Sin embargo, cuando miembros del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar, el siniestro ya se encontraba completamente desarrollado y la vivienda había sido prácticamente destruida en su totalidad.

Los socorristas realizaron labores de control, enfriamiento y remoción de escombros para evitar que el fuego se extendiera hacia otras estructuras cercanas de la comunidad.

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“Solo pudimos realizar labores de control y evitar que el fuego se extendiera”, informaron miembros del Cuerpo de Bomberos que participaron en la atención de la emergencia.

Tras extinguir las llamas, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de la víctima en el interior de la vivienda, así como el de su mascota, que también murió a causa del incendio.

Posteriormente, agentes policiales y personal forense se presentaron en la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer las causas que originaron el siniestro.

La mascota de la víctima también murió durante el incendio estructural. Habitantes de la comunidad lamentaron profundamente la tragedia ocurrida en Lepaera. (Foto: Cuerpo de Bomberos de Honduras)

Hasta el momento, las autoridades no han determinado oficialmente qué provocó el incendio, por lo que el caso permanece bajo investigación.

Vecinos de la comunidad lamentaron profundamente lo ocurrido y describieron a la víctima como una persona tranquila y conocida en el sector.

“Era una persona tranquila, no se metía con nadie”, expresó uno de los residentes de Las Estancias, consternado por la tragedia que ha impactado a toda la comunidad.

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El incendio dejó únicamente restos calcinados y escombros en el lugar donde anteriormente se encontraba la vivienda, evidenciando la magnitud de los daños ocasionados por las llamas.

Vecinos señalaron que la distancia entre las estaciones de bomberos y algunas comunidades rurales puede complicar la atención inmediata de este tipo de incidentes.

Las autoridades forenses continuarán con el proceso de identificación oficial del cuerpo y las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el incendio.

La vivienda quedó reducida a cenizas debido a la intensidad del fuego. Autoridades policiales y forenses acordonaron la escena para iniciar las investigaciones. (Foto: Cuerpo de Bomberos Honduras)

Mientras tanto, miembros de la comunidad permanecen consternados por la pérdida de la persona fallecida y acompañan a sus familiares en medio del dolor provocado por la tragedia.

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El Cuerpo de Bomberos reiteró el llamado a la población para revisar constantemente instalaciones eléctricas, conexiones de gas y otras condiciones que puedan representar riesgos de incendios, especialmente en viviendas ubicadas en zonas alejadas.

Además, recomendaron contar con medidas básicas de prevención y actuar de inmediato ante cualquier señal de humo o fuego para evitar emergencias mayores.

Las investigaciones continuarán en las próximas horas para establecer si el incendio fue provocado por una falla eléctrica, un accidente doméstico u otro factor aún no determinado por las autoridades.