Tres señales que indican que es necesario reiniciar un celular Android

El reinicio del dispositivo mejora su funcionamiento y no elimina información clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen señales claras que emite el propio celular Android que advierten sobre la necesidad de reiniciarlo para restaurar su rendimiento habitual. Estos avisos suelen presentarse durante el uso cotidiano, sin que signifique un error grave o una falla de hardware que requiera asistencia técnica.

No obstante, si estos síntomas persisten, ignorarlos podría acarrear problemas mayores o una importante ralentización en el funcionamiento general del teléfono. En este sentido, el blog de Google sugiere prestar atención a ciertos indicadores y seguir pasos específicos para evitar daños o pérdida de datos.

Cuáles son las tres señales que indican que es momento de reiniciar el celular

La primera señal que puede observarse es una lentitud inusual en el funcionamiento del dispositivo Android. Si el teléfono reacciona con retraso a los comandos o las aplicaciones tardan en abrirse, es posible que el sistema operativo esté saturado o que existan procesos en segundo plano que afectan el desempeño.

Indicadores que generan frustración como la lentitud en la respuesta, los retrasos y los bloqueos son indicadores frecuentes de que el sistema necesita reiniciarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra advertencia corresponde a las demoras persistentes en la ejecución de tareas simples, como percibir un retardo en la respuesta al tocar la pantalla, al desplazarse entre menús o al utilizar funciones básicas como la cámara o el teclado.

Este tipo de síntomas pueden ser temporales, pero si se mantienen, el reinicio del dispositivo permite liberar memoria, cerrar procesos innecesarios y, en muchos casos, restablecer la agilidad original del sistema.

La tercera señal que destaca Google es cuando el teléfono tarda mucho en responder o se congela durante el uso de ciertas aplicaciones. En ocasiones, el dispositivo puede llegar a bloquearse por completo, dejando de aceptar cualquier tipo de interacción táctil.

Cómo reiniciar un teléfono Android de forma segura

Se debe mantener presionado el botón de apagado y seleccionar la opción "reiniciar" en la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reiniciar un celular Android, la mayoría de los modelos de teléfonos requieren que se presione el botón de encendido durante 30 segundos.

De acuerdo con las indicaciones de Google, en algunas ocasiones aparecerá un menú en la pantalla en el que se deberá seleccionar la opción “Reiniciar”. Este procedimiento no elimina datos ni aplicaciones, pero sí cierra procesos abiertos y refresca la memoria del sistema.

Qué otras pautas considerar para mantener el rendimiento óptimo del teléfono

Sumado al reinicio periódico, el blog de Google sugiere comprobar de forma regular si existen actualizaciones disponibles para el sistema operativo Android.

Para ello, se debe ingresar en la aplicación de Configuración, seleccionar el apartado “Sistema” y, posteriormente, “Actualización de software”. Si se requiere, el usuario debe consultar la sección “Acerca del teléfono” antes de proceder con la búsqueda de actualizaciones.

Mantener actualizado el sistema operativo Android permite recibir parches de seguridad y mejoras. (Foto: Europa Press)

Además, la disponibilidad de espacio de almacenamiento resulta crucial. Según Google, los teléfonos que operan con menos del 10% de espacio libre pueden registrar fallos, lentitud o cierres inesperados de aplicaciones.

Cuáles pasos seguir para actualizar las aplicaciones y evitar problemas de lentitud

Actualizar las aplicaciones instaladas es una de las pautas principales de Google para evitar problemas de rendimiento en celulares Android.

El procedimiento consiste en ingresar a la Google Play Store, seleccionar el icono de perfil ubicado en la esquina superior derecha y acceder a la opción “Administrar dispositivo y apps”. Allí, en el apartado “Actualizaciones disponibles”, se puede instalar cualquier actualización pendiente.

En qué momento restablecer la configuración de fábrica y qué prevenciones tener

La restauración de fábrica elimina toda la información almacenada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El restablecimiento de fábrica constituye una opción avanzada para solucionar problemas severos de funcionamiento. Según Google, este método elimina todos los datos personales, aplicaciones y configuraciones, devolviendo el teléfono a su estado original.

Por este motivo, antes de ejecutar esta acción, se debe crear una copia de seguridad completa de los datos más importantes, porque el proceso es irreversible.

Asimismo, esta alternativa debe considerarse únicamente cuando los síntomas persisten tras reiniciar el dispositivo y actualizar el sistema y las aplicaciones.