Activar la función de los siete toques en Android hace que tu celular habilite opciones ocultas y se potencie

El truco de los siete toques permite acceder al menú secreto de Opciones de Desarrollador en dispositivos Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el truco de los siete toques y qué función desbloquea

Todo smartphone con sistema operativo Android, ya sea Samsung, Xiaomi, Pixel u otras marcas, guarda en su interior un menú secreto: las Opciones de Desarrollador. Este menú no aparece a simple vista, pero puede activarse rápidamente con un sencillo procedimiento. La clave está en pulsar siete veces sobre el “Número de compilación” en el apartado de información del dispositivo.

La función estrella que se desbloquea con este truco es la depuración USB. Se trata de un modo avanzado que permite al usuario realizar cambios más profundos, ejecutar comandos especiales, instalar aplicaciones desde el ordenador y acceder a zonas del sistema que normalmente permanecen restringidas.

Además, la depuración USB resulta fundamental para quienes desean controlar el móvil desde la computadora, respaldar información o recuperar datos en caso de que la pantalla del dispositivo deje de funcionar.

Al activar la depuración USB, los usuarios pueden controlar su móvil desde la computadora en caso de fallos o pantalla dañada. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo activar la depuración USB en Android

El proceso para habilitar esta función, aunque sencillo, requiere seguir una secuencia exacta. Primero, es necesario acceder a los Ajustes del teléfono y buscar la sección Acerca del teléfono. Una vez allí, se debe localizar el campo denominado Número de compilación o, en algunos modelos, Versión.

El truco consiste en pulsar siete veces seguidas sobre este campo. Tras la última pulsación, el sistema mostrará un mensaje: “Las opciones de desarrollador ya están activas”. Esta señal indica que se ha desbloqueado el acceso al menú avanzado.

El siguiente paso es regresar al menú de Ajustes, donde ahora aparecerá la nueva sección Opciones de desarrollador. Al ingresar, solo resta localizar y activar el interruptor de Depuración USB. Tras unos segundos y la confirmación de seguridad en pantalla, la función quedará habilitada.

Para completar el proceso y aprovechar todas sus ventajas, es recomendable conectar el smartphone al ordenador mediante un cable USB. Se desplegará una ventana de permiso donde conviene marcar “Permitir siempre desde este PC”, facilitando futuras conexiones y operaciones entre ambos dispositivos.

El procedimiento para habilitar la depuración USB requiere pulsar siete veces sobre el Número de compilación en los ajustes del teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué sirve la depuración USB y por qué deberías activarla

La depuración USB proporciona acceso a herramientas que, en manos expertas o en situaciones límite, pueden marcar la diferencia. Entre sus utilidades más destacadas está la posibilidad de controlar el móvil desde la PC, especialmente útil si el panel táctil deja de responder o la pantalla se daña.

Esta función permite, además, instalar aplicaciones directamente desde la computadora usando comandos especiales, así como modificar configuraciones avanzadas que no están disponibles para el usuario común.

Uno de los usos más valorados es la recuperación de datos. Si ocurre un accidente, como la rotura de la pantalla o un fallo grave del sistema, la depuración USB se convierte en la puerta de entrada para rescatar archivos importantes, fotos, contactos y mensajes.

Con la depuración USB activa, dos herramientas destacan por su utilidad. ADB (Android Debug Bridge) es una interfaz de línea de comandos que permite transferir archivos, instalar aplicaciones y extraer información entre el ordenador y el móvil. Al ejecutar el comando “adb devices”, se verifica la conexión y se inician operaciones de respaldo o recuperación de datos.

La recuperación de datos, como fotos y mensajes, es posible a través de la depuración USB cuando el teléfono sufre daños o problemas de sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La otra aplicación imprescindible es Scrcpy, de código abierto, que transmite la pantalla del teléfono al monitor del PC. Esta herramienta permite controlar el dispositivo con el ratón y el teclado del ordenador, facilitando el acceso a menús, archivos y aplicaciones, incluso si la pantalla táctil del teléfono ha dejado de funcionar correctamente.

Ambas soluciones brindan la posibilidad de navegar por el sistema, desbloquear el teléfono, respaldar información y copiar carpetas completas del almacenamiento interno al disco duro del ordenador con comandos como “adb pull”. Todo esto sin necesidad de interactuar directamente con la pantalla del móvil.