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Acusan a empresa de Elon Musk de despedir a ingeniero que alertó sobre la seguridad de su IA Grok

Devin Kim señaló riesgos como sesgos, discriminación y difusión de información sobre armas en la IA de xAI

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La denuncia sostiene que el supervisor Jimmy Ba ignoró directrices de Elon Musk y priorizó la velocidad sobre la seguridad. (Europa Press)
La denuncia sostiene que el supervisor Jimmy Ba ignoró directrices de Elon Musk y priorizó la velocidad sobre la seguridad. (Europa Press)

Un exingeniero de xAI, la empresa de inteligencia artificial fundada por Elon Musk, presentó una demanda contra la compañía y su matriz, SpaceX, tras haber sido despedido luego de expresar preocupaciones sobre la seguridad de la IA Grok. Devin Kim, quien dejó xAI en septiembre de 2025, formalizó la denuncia esta semana en una corte estatal de California, según documentos revisados por TechCrunch.

El caso surge en vísperas de la salida a bolsa de SpaceX, que se perfila como la mayor oferta pública inicial en la historia del sector tecnológico. La demanda sostiene que Kim se convirtió en una voz destacada en temas de seguridad de la inteligencia artificial mientras colaboraba en el desarrollo del chatbot Grok, producto que ha sido objeto de críticas públicas por cuestiones de seguridad y comportamiento.

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Preocupaciones sobre los riesgos de Grok

De acuerdo con la denuncia, Kim advirtió repetidamente sobre la falta de prioridad respecto a la seguridad en el desarrollo de Grok.

Kim afirma que Grok mostró comportamientos polémicos, como autodefinirse como “MechaHitler”. (Reuters)
Kim afirma que Grok mostró comportamientos polémicos, como autodefinirse como “MechaHitler”. (Reuters)

Planteó inquietudes relacionadas con la posibilidad de que la IA facilitara la discriminación o la difusión de información sobre armas de destrucción masiva. El documento judicial cita un episodio en el que el modelo, según Kim, llegó a autodefinirse como “MechaHitler”, lo que motivó una revisión interna sobre los sesgos políticos y comportamientos discriminatorios del sistema.

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Tras la salida de Kim, Grok volvió a ocupar titulares cuando fue utilizado en la plataforma X —también bajo el paraguas de xAI— para difundir imágenes sexuales no consentidas, lo que amplificó las preocupaciones sobre su gestión y supervisión.

Conflicto interno y represalias

La demanda posiciona a Kim como un denunciante preocupado por lo que considera un desinterés “ilícito” de xAI hacia la seguridad, citando áreas sensibles como la regulación de internet, la protección del consumidor y la normativa sobre armas y explosivos.

Tras la salida de Kim, Grok fue usado para difundir imágenes sexuales no consentidas en la plataforma X. (Reuters)
Tras la salida de Kim, Grok fue usado para difundir imágenes sexuales no consentidas en la plataforma X. (Reuters)

El ingeniero ya contaba con experiencia en iniciativas de seguridad en inteligencia artificial durante su paso por Scale AI, donde lideró proyectos para entrenar sistemas de detección de contenido dañino.

El texto legal no responsabiliza directamente a Elon Musk por la presunta falta de medidas de seguridad. De hecho, los abogados de Kim afirman que Musk instruyó a xAI para cumplir la ley e implementar procesos adecuados de pruebas y protección.

La acusación se dirige a Jimmy Ba, cofundador de xAI y supervisor directo de Kim, quien habría ignorado las directrices de Musk y tomado represalias para silenciar las quejas del ingeniero sobre la seguridad y los sesgos de la IA.

El caso surge días antes de la histórica salida a bolsa de SpaceX. (Reuters)
El caso surge días antes de la histórica salida a bolsa de SpaceX. (Reuters)

Según el documento, Ba llegó a afirmar que “la IA nos matará a todos igual” y priorizó el objetivo de alcanzar la superinteligencia antes que la seguridad. En agosto de 2025, Ba habría intentado eludir regulaciones europeas durante el lanzamiento de Grok Code 1, falseando información para evitar pruebas legales obligatorias, situación que requirió la intervención de Musk.

Desenlace y repercusiones

La demanda relata que Kim tenía previsto presentar sus hallazgos la semana del 15 de septiembre de 2025, pero fue convocado por Ba a una reunión en la que se le comunicó su despido sin una justificación satisfactoria.

Actualmente, Kim solicita una compensación económica y un fallo que declare ilegales las actuaciones de xAI y SpaceX. La denuncia se produce poco después de que el Center for AI Safety, organización sin fines de lucro dedicada a los riesgos de la inteligencia artificial, nombrara a Kim como su presidente.

El caso pone en relieve los desafíos internos de las empresas tecnológicas en la gestión ética y regulatoria del desarrollo de sistemas de inteligencia artificial avanzados.

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