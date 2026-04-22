De asistentes a creadores: así cambia el trabajo hoy con la IA, según Sundar Pichai

Sundar Pichai, CEO de Google, estuvo en Next de Google Cloud y presentó la IA Gemini como el eje de la nueva era agéntica

La revolución de la inteligencia artificial transformó la productividad, la seguridad y la creación de software a una velocidad sin precedentes. Es una realidad. Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, estuvo en la apertura de Google Next y defendió que la era de los agentes inteligentes ya es una realidad operativa: “Cada empleado en cada organización puede convertirse en un creador. Es un cambio increíble, pero trae complejidad”.

Google Next es uno de los eventos más importante para la compañía, ya que tiene presencia de sus clietnes principales, desarrolladores, prensa (donde está Infobae) y todos aquellos interesados en el negocio ´cloud´que hoy es muy importante, justo por el avance de la IA.

Para Pichai, el núcleo de esta transformación se basa en la adopción masiva de Gemini Enterprise, un sistema que sirve como “el tejido conectivo entre los datos, las personas y los objetivos” dentro de cualquier empresa. En los últimos meses, la plataforma registró un crecimiento del 40% en usuarios activos pagos, un salto que, según el CEO de Google, representa el inicio de una nueva etapa para la industria tecnológica.

La inteligencia artificial de Google transforma la productividad, la seguridad y la gestión de datos empresariales a escala global, según Sundar Pichai, CEO de Google.

Además, afirmó que el volumen de operaciones gestionadas por los modelos de Google se disparó: ahora procesan más de 16 mil millones de tokens por minuto a través de la API directa para clientes, frente a los 10 mil millones alcanzados el trimestre previo. Para acompañar ese salto, anticipó que la inversión en infraestructura de aprendizaje automático destinará más de la mitad de sus recursos en 2026 al negocio de la nube.

Pichai inició su presentación destacando el avance de Google Cloud como un ejemplo de cómo la inteligencia artificial se integró en el día a día empresarial, con impacto directo en áreas críticas.

Sundar Pichai presentó a Gemini como el eje de la nueva era agentica

La introducción de Gemini Enterprise marcó un punto de inflexión: las organizaciones ya no discuten si pueden construir un agente de IA sino cómo gestionar miles de ellos. El CEO explicó que, frente a la “complejidad” que implica este salto, lanzaron Gemini Enterprise Agent Platform, una herramienta integral que permite construir, escalar, gobernar y optimizar agentes de manera segura y centralizada.

Gemini Enterprise de Google impulsa la adopción masiva de agentes inteligentes, con un 40% de crecimiento en usuarios activos pagos.

En opinión de Pichai, esta plataforma actúa como un “control de misión” para empresas que desean aprovechar el poder de la IA de manera responsable y eficiente. El argumento central del director ejecutivo describe un entorno en el que la capacidad de crear y manejar agentes de IA se convierte en el motor principal de la innovación y la eficiencia organizacional.

Para el líder de Google, la transición al modelo agentico amplía el potencial humano: “La conversación pasó de ‘¿podemos construir un agente?’ a ‘¿cómo administramos miles?’”. Por primera vez, la infraestructura digital convierte al personal de cualquier departamento en desarrolladores capaces de desplegar soluciones a gran escala.

Los agentes inteligentes como aliados para la defensa y la ciberseguridad

Pichai reconoció riesgos emergentes en el plano de la seguridad, pero aseguró que la inteligencia artificial se volvió una herramienta central para la defensa digital. Explicó que los clientes de Google Cloud ya emplean soluciones de agentes inteligentes para detección de amenazas, integrando la plataforma de ciberseguridad impulsada por IA de Google con las soluciones de Wiz, como la AI Application Protection Platform (AI-APP).

Esta nueva arquitectura entrega protección autónoma desde el código hasta la nube y el tiempo de ejecución, incluso en entornos híbridos y multicloud. Para él, es una garantía de defensa que cambia la forma en que las empresas abordan amenazas cada vez más complejas.

La ciberseguridad empresarial se fortalece con la integración de Google Cloud y la plataforma AI-APP de Wiz, potenciando la protección autónoma en entornos multicloud. En la foto: Yinon Costica, co fundador de Wiz y Francis de Souza, COO Google cloud

En el núcleo de la estrategia, habló de la combinación de la inteligencia de amenazas y las operaciones de seguridad de Google con innovaciones en IA, explicando que “los clientes de la nube ahora tienen IA de su lado para proteger sus organizaciones”.

El desarrollo de TPUs de octava generación impulsa la nueva infraestructura de IA

Según Pichai, la era agentica exige una infraestructura a la altura de las cargas más intensivas. Google respondió con la presentación de la octava generación de sus Unidades de Procesamiento Tensorial (TPU), diseñadas para cubrir tanto tareas de entrenamiento como de inferencia.

El CEO diferenció dos variantes clave: TPU 8t, optimizada para entrenamiento, escala hasta 9.600 TPUs y 2 petabytes de memoria compartida con alta velocidad, triplicando la potencia de la generación anterior; y TPU 8i, enfocada en inferencia, con 1.152 TPUs por pod, más memoria en chip y latencia mínima para operar millones de agentes al mismo tiempo y a bajo costo.

Esta infraestructura, adelantó Pichai, se ofrecerá a todos los clientes de la nube junto con opciones de unidades gráficas de NVIDIA, consolidando un ecosistema listo para necesidades crecientes en IA.

La octava generación de TPUs de Google optimiza tareas de entrenamiento e inferencia, triplicando la potencia y mejorando el soporte para agentes inteligentes.

Google adopta el rol de “cliente cero” para acelerar innovación y productividad

Pichai defendió la política de Google de convertirse en “customer zero” —el primer usuario real de cada innovación— como método de validación y mejora de sus propias tecnologías aplicadas a la nube. Según el CEO, este enfoque posibilitó avances concretos en áreas como programación asistida por IA, seguridad y marketing.

En el plano del desarrollo de software, precisó que el 75% del código nuevo en Google ya es generado por inteligencia artificial y aprobado por ingenieros, cuando solo alcanzaba el 50% hace pocos meses. Esta transformación permitió que equipos de ingeniería implementen “fuerzas de tareas digitales autónomas”, con casos en los que una migración compleja de código realizada por agentes e ingenieros se completó seis veces más rápido que en 2023.

A nivel de seguridad, los agentes en el Centro de Operaciones de Seguridad de Google analizan automáticamente decenas de miles de reportes mensuales, “reduciendo el tiempo de mitigación de amenazas en más de un 90%”. Además, herramientas como CodeMender, basadas en Gemini, no solo identifican fallas críticas de software, sino que las corrigen de forma directa.

En materia de operaciones y marketing, Pichai ilustró cómo los equipos utilizaron los modelos de IA para generar miles de variantes creativas en campañas, logrando “un 70% de reducción en tiempos de entrega y un 20% más de conversiones”. La integración de la aplicación Gemini en MacOS, construida con la plataforma Antigravity, demostró la rapidez con la que una idea puede trasladarse a un prototipo funcional: el proceso tomó apenas unos días.

Finalmente, el líder de Google reiteró que la innovación de la empresa surge de adoptar primero cada tecnología dentro de la compañía y luego escalarla globalmente, con la premisa de que solo así son capaces de anticipar las verdaderas necesidades de clientes y usuarios.