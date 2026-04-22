Todo lo nuevo de WhatsApp: cómo usar dos cuentas, liberar espacio y transferir chats sin perder nada

La plataforma de WhatsApp está implementando varias herramientas para resolver problemas cotidianos que presentaban los usuarios. (Foto: Europa Press)

WhatsApp, la aplicación de Meta, continúa renovando su experiencia de usuario con una serie de herramientas orientadas a mejorar la gestión de la información personal y profesional.

La aplicación ha integrado nuevas funciones en su interfaz que permiten gestionar dos cuentas en un solo dispositivo, liberar almacenamiento, transferir chats entre plataformas y aprovechar la inteligencia artificial para facilitar la comunicación.

En este sentido, se explican todas las nuevas funciones que está implementando WhatsApp para usuarios de Android y iPhone, que se están activando de forma gradual en todo el mundo.

Cómo usar dos cuentas de WhatsApp en un mismo teléfono

Es clave mantener actualizada la aplicación para recibir todas las novedades. (Foto: WhatsApp)

La gestión de cuentas múltiples representa una de las funciones más solicitadas por los usuarios de WhatsApp. Ahora, aquellos que utilizan dispositivos con sistema operativo iOS pueden acceder a dos cuentas en paralelo, una función que ya estaba disponible en Android. Esta incorporación elimina la necesidad de llevar dos teléfonos para separar la vida personal de la laboral.

La interfaz rediseñada facilita la identificación de cada cuenta, porque la foto de perfil aparece de manera visible en la barra inferior, ayudando a evitar confusiones.

Según WhatsApp, el proceso de activación requiere asociar un número adicional, lo que permite alternar entre cuentas sin afectar la privacidad ni la seguridad de los datos personales.

De qué forma se puede liberar espacio sin perder información clave

La acumulación de archivos multimedia suele saturar la memoria de los dispositivos, dificultando el funcionamiento de la aplicación.

Liberar espacio es clave para evitar perder acceso a WhatsApp. (Foto: REUTERS)

Ante esto, WhatsApp ha incorporado una herramienta que permite buscar y eliminar archivos grandes directamente desde cada chat, sin que sea necesario borrar la conversación completa. Esta opción está disponible al seleccionar la función “Administrar almacenamiento” dentro del menú del chat.

El usuario puede optar por eliminar solo fotos, videos o documentos, y mantener intacto el historial de mensajes. Esta medida facilita la conservación de información relevante y agiliza el rendimiento del dispositivo.

Cómo transferir de chats entre diferentes sistemas operativos

Cambiar de teléfono ya no implica perder el historial de conversaciones, imágenes o videos. WhatsApp ha simplificado el proceso de transferencia de chats entre dispositivos iPhone y Android, así como dentro de una misma plataforma.

La transferencia de información entre dispositivos se facilita con las nuevas funciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

La nueva función permite llevar toda la información de un teléfono a otro en pocos pasos, lo que reduce la complejidad de las migraciones. Los pasos en iPhone son: abrir WhatsApp e ir a Chats > Transferir historial de chats > Transferir a Android.

La compañía asegura que las transferencias mantienen la integridad de los datos y no requieren procedimientos manuales extensos ni copias de seguridad intermedias. Esta innovación responde a una de las principales preocupaciones de quienes renuevan sus dispositivos y desean preservar su historial digital.

De qué forma ayuda la inteligencia artificial en la escritura de mensajes

Meta AI, la inteligencia artificial en WhatsApp, se incorpora de manera más activa en la experiencia de uso, sobre todo a través de la función “Ayuda para escribir”.

La inteligencia artificial de Meta ayuda a redactar mensajes. (Foto: WhatsApp)

Esta herramienta puede sugerir respuestas automáticas basadas en el contenido de la conversación, facilitando la elaboración de mensajes adecuados en situaciones donde el tiempo apremia o cuando se requiere precisión en la comunicación.

Qué novedades hay en el uso de stickers y edición de fotos

Ahora la aplicación sugiere stickers automáticamente mientras se escriben emojis, lo que agiliza la selección y amplía las posibilidades expresivas. Solo con un toque se puede reemplazar un emoji por un sticker que refleje el estado de ánimo del usuario.

En cuanto a la edición de imágenes, la integración de Meta AI ofrece la posibilidad de retocar fotos antes de enviarlas. Esta inteligencia artificial permite eliminar elementos distractores, modificar fondos o aplicar estilos visuales personalizados directamente desde el chat.

Se debe considerar que la disponibilidad de estas funciones puede variar según la región y el avance de la implementación global.