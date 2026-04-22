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Microsoft y Anthropic sellan acuerdo: Mythos será el motor de seguridad de Azure en 2026

La integración de modelos avanzados de IA permitirá a la plataforma detectar vulnerabilidades en fases tempranas e impulsar una protección más proactiva ante ciberataques

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Microsoft incorpora el modelo de inteligencia artificial Claude Mythos Preview de Anthropic para fortalecer la su ciberseguridad. (Fotocomposición Infobae)
Microsoft incorpora el modelo de inteligencia artificial Claude Mythos Preview de Anthropic para fortalecer la su ciberseguridad. (Fotocomposición Infobae)

Microsoft anunció la integración de modelos avanzados de inteligencia artificial (IA), entre ellos Claude Mythos Preview de Anthropic, a su sistema de ciberseguridad en Azure para 2026.

Esta decisión surge en un momento estratégico dentro de la carrera tecnológica global, acelerando el desarrollo y la protección frente a los ciberataques mediante soluciones evaluadas en escenarios reales.

Según precisó el desarrollador de Windows en su blog oficial, el objetivo es identificar y corregir vulnerabilidades en etapas tempranas del proceso de programación segura.

Qué significa la colaboración entre Microsoft y Anthropic

La colaboración entre Microsoft y Anthropic posiciona a Claude Mythos como elemento clave en el ciclo de vida de desarrollo seguro de software. (Foto: Europa Press)
La colaboración entre Microsoft y Anthropic posiciona a Claude Mythos como elemento clave en el ciclo de vida de desarrollo seguro de software. (Foto: Europa Press)

La reciente colaboración entre Microsoft y Anthropic posiciona a Mythos como pieza clave del Ciclo de Vida de Desarrollo de Seguridad (SDL). Este modelo, presentado el 7 de abril, ha permitido detectar miles de vulnerabilidades relevantes en sistemas operativos, navegadores web y aplicaciones diversas.

De acuerdo con Reuters, se trata de una herramienta que demuestra una capacidad inusual para identificar debilidades de ciberseguridad y generar estrategias para su explotación, ampliando el espectro de riesgos y soluciones posibles en grandes infraestructuras tecnológicas.

En qué etapa está la IA Claude Mythos

Anthropic detalló que la versión actual, Claude Mythos Preview, inicia su despliegue bajo el proyecto Glasswing, un programa en el que participan líderes tecnológicos como Amazon.com, Apple y la propia Microsoft. El acceso, por el momento, se limita a este grupo exclusivo.

La IA de Anthropic ya detectó miles de vulnerabilidades en sistemas operativos y navegadores web durante sus pruebas iniciales. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)
La IA de Anthropic ya detectó miles de vulnerabilidades en sistemas operativos y navegadores web durante sus pruebas iniciales. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

El propósito declarado es que cada participante pruebe el modelo ante sus propios sistemas y comparta los hallazgos obtenidos, incrementando así la eficiencia colectiva en la prevención y detección de amenazas avanzadas.

Según Bloomberg, durante las pruebas internas de Anthropic, Mythos logró identificar y explotar vulnerabilidades en todos los sistemas operativos y navegadores web principales cuando recibió instrucciones específicas de los usuarios.

Uno de los casos más complejos incluyó la creación de un código malicioso para navegador que unía cuatro vulnerabilidades de seguridad en secuencia. Esta capacidad refuerza el nivel de alerta en la industria, porque puede exponer un potencial riesgo si la herramienta quedara fuera del control de defensores expertos.

De qué forma se evaluará la seguridad de la nueva IA de Anthropic

El acceso a Mythos Preview está restringido a participantes selectos del proyecto Glasswing, incluyendo a empresas como Amazon. (Foto: REUTERS/Phil Noble/File Photo/File Photo)
El acceso a Mythos Preview está restringido a participantes selectos del proyecto Glasswing, incluyendo a empresas como Amazon. (Foto: REUTERS/Phil Noble/File Photo/File Photo)

Actualmente, Anthropic limita el acceso a Mythos y descarta su lanzamiento masivo. La empresa informó que los resultados de Project Glasswing definirán los mecanismos de control y uso responsable para la tecnología, en respuesta a la creciente inquietud por su posible mal uso.

La revisión de la seguridad de la IA es clave porque esta tecnología ya ha sido utilizada en ciberataques reales. Está el caso de un hacker que empleó herramientas inteligentes para comprometer sistemas del gobierno de México, lo que evidencia el alcance y la gravedad de la amenaza.

Según Bloomberg, en respuesta, empresas como OpenAI, rival directo de Anthropic, han lanzado iniciativas similares para fortalecer primero a los defensores, poniendo sus modelos a prueba dentro de espacios controlados.

Cómo ha sido la respuesta ante la aparición de Mythos

El gobierno de Donald Trump como otras instituciones se apresuran a saber más de esta tecnología. (Foto: REUTERS/Evan Vucci)
El gobierno de Donald Trump como otras instituciones se apresuran a saber más de esta tecnología. (Foto: REUTERS/Evan Vucci)

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bancos centrales internacionales y actores de distintas industrias han acelerado esfuerzos en respuesta al avance de Mythos.

El enfoque, de acuerdo con Reuters, es no solo establecer mecanismos de defensa, sino además, participar activamente en el desarrollo, evaluación y adaptación de estos sistemas de inteligencia artificial para fines legítimos de protección.

Asimismo, Newton Cheng, líder del área de ciberseguridad del equipo Frontier Red Team de Anthropic, resumió la posición corporativa al afirmar, según Bloomberg: “Creemos que este no es solo un problema de Anthropic, sino de toda la industria, que tanto las empresas privadas como los gobiernos deben estar en condiciones de enfrentar”.

En este sentido, Cheng explicó que la intención de Project Glasswing es conceder a los defensores una ventaja inicial, antes de que los potenciales atacantes puedan explotar las brechas identificadas gracias a la nueva generación de inteligencia artificial.

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