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Costa Rica: Cada siete horas, un conductor recibe multa por ignorar la luz roja

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte reportó que, hasta mayo, se registraron más de tres infracciones diarias en promedio por desobedecer la señal de alto

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Primer plano de un semáforo en rojo en un poste metálico, con un coche plateado borroso moviéndose rápidamente debajo en una calle oscura.
El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) informa que, en promedio, cada siete horas se sanciona a un conductor por no respetar la luz roja del semáforo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada siete horas, un conductor recibe multa por ignorar la luz roja, según el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT). Esta estadística refleja una tendencia persistente en la violación de las normas de tránsito, con más de 520 conductores sancionados entre enero y mayo de 2026 por cruzar con el semáforo en rojo.

La Policía de Tránsito mantiene una vigilancia constante y aplica sanciones que incluyen una multa de ¢245,000 (USD 539) y la acumulación de 4 puntos en la licencia de conducir.

El MOPT informó que el promedio diario supera los tres casos de conductores que no respetan la luz roja, cifra que evidencia la magnitud del problema en las vías. Además, durante el mismo periodo, 69 personas fueron multadas por no detenerse ante la señal de Alto, comportamiento que acarrea idéntica penalidad y que también pone en riesgo la seguridad de los peatones y otros automovilistas.

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Agente de tránsito con chaleco negro y pantalones amarillos habla con el conductor de un SUV blanco. Vehículos adicionales en el fondo.
La normativa vigente fijó una multa de ¢245,000 (USD 539) y cuatro puntos en la licencia por la infracción de pasar con el semáforo en rojo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las autoridades, este tipo de infracción responde, en parte, a la prisa de los conductores, quienes intentan llegar a sus destinos sin considerar el peligro que implica desobedecer la señalización. El uso de dispositivos móviles y la distracción al volante también figuran entre los factores que propician estas conductas. “La prisa nunca será una justificación para poner en riesgo vidas”, enfatizó la autoridad en su comunicado reciente.

Un aspecto que genera preocupación en la Policía de Tránsito es la creencia errónea de que los conductores pueden avanzar en rojo una vez que los peatones han cruzado la vía. El MOPT aclara que esta interpretación carece de sustento legal y puede derivar en accidentes, ya que otros transeúntes podrían iniciar el cruce mientras la luz roja permanece activa para los vehículos. La normativa establece que los conductores deben esperar a que el semáforo cambie a verde antes de continuar la marcha.

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Importancia del respeto a las normas de tránsito para la seguridad vial

El sistema de puntos en la licencia busca desalentar la reincidencia de infracciones. Acumular puntos puede llevar a la suspensión temporal del permiso de conducir, una medida que, según el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, pretende fortalecer la seguridad vial y reducir los riesgos en las carreteras. La entidad recuerda que respetar la luz roja y la señal de Alto es una obligación que contribuye a la protección de todos los usuarios de la vía pública.

Primer plano de un semáforo antiguo con luz roja encendida. Un coche plateado borroso con luces encendidas transita detrás en una calle urbana mojada.
La institución señala que cumplir con la luz roja y la señal de Alto es un deber que ayuda a resguardar la seguridad de quienes transitan por la vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El MOPT insiste en que la prevención y el respeto a las normas de tránsito son responsabilidades compartidas. La vigilancia de la Policía de Tránsito continuará, con el objetivo de reducir el número de infracciones y evitar situaciones que puedan poner en peligro la vida y la integridad de la población.

“Incluso, ignorar la legislación puede provocar esta conducta, como ocurre cuando los peatones activan el semáforo para pasar, y luego de que terminan de cruzar los conductores continúan su camino con el semáforo en rojo para ellos, creyendo o inventando reglas que no existen, como que pueden continuar solo porque ya pasaron los transeúntes, obviando la posibilidad de que otros caminantes vayan a empezar su cruce de la carretera, pero, incluso, sin presencia de ellos, el semáforo está en rojo para los vehículos, se debe espera”, señaló la institución.

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