Guatemala

El Ejército de Guatemala y la PNC activan el operativo Mercado Seguro en tres departamentos

La acción conjunta arrancó este sábado en Guatemala, Sacatepéquez y Chimaltenango para reforzar la protección en centros de comercio afectados por delitos y cobros ilegales, con recorridos de control y monitoreo, según información oficial

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El Ejército de Guatemala y la PNC iniciaron el operativo conjunto Mercado Seguro en Guatemala, Sacatepéquez y Chimaltenango. (Cortesía: Ejército de Guatemala)
El Ejército de Guatemala y la PNC iniciaron el operativo conjunto Mercado Seguro en Guatemala, Sacatepéquez y Chimaltenango. (Cortesía: Ejército de Guatemala)

El Ejército de Guatemala y la PNC iniciaron este sábado el operativo conjunto Mercado Seguro en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez y Chimaltenango para reforzar la seguridad en centros de comercio que han sido golpeados por la delincuencia y por extorsiones, según la Agencia Guatemalteca de Noticias.

La operación también incluye patrullajes de seguridad en distintos puntos y avenidas del Mercado Central y del Mercado Colón de la ciudad capital, a cargo de la Primera Brigada de Policía Militar Guardia de Honor, de acuerdo con el texto oficial difundido por la Agencia Guatemalteca de Noticias.

El despliegue fue presentado como una estrategia para fortalecer la presencia de las autoridades en mercados cantonales y centros de comercio de esos tres departamentos, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y dar condiciones de seguridad para comerciantes y compradores, según la Agencia Guatemalteca de Noticias.

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El segundo comandante de la Brigada Militar Mariscal Zavala, Ángel Carrera Sandoval, explicó a la Agencia Guatemalteca de Noticias que el inicio de estas operaciones busca mantener un entorno protegido para quienes trabajan y compran en esos espacios. En su declaración, sostuvo: “El Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil llevan a cabo el inicio de las operaciones denominadas Mercado Seguro. Con esta operación, el Ejército de Guatemala continúa garantizando un entorno seguro para los comerciantes y visitantes, en donde puedan trabajar y comprar con total confianza”.

Mercado Seguro despliega patrullajes de seguridad en el Mercado Central y el Mercado Colón de la ciudad de Guatemala. (Cortesía: Ejército de Guatemala)
Mercado Seguro despliega patrullajes de seguridad en el Mercado Central y el Mercado Colón de la ciudad de Guatemala. (Cortesía: Ejército de Guatemala)

El operativo se enfoca en mercados afectados por extorsiones

La respuesta central del plan es directa: Mercado Seguro consiste en acciones de verificación, monitoreo y patrullaje en mercados de Guatemala, Sacatepéquez y Chimaltenango que han sufrido ataques de la delincuencia y han sido objeto de extorsiones, en apoyo a las fuerzas de seguridad civil, según la Agencia Guatemalteca de Noticias.

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Carrera Sandoval agregó a la Agencia Guatemalteca de Noticias que el acompañamiento de las fuerzas de seguridad civil busca “dar la certeza a todos aquellos mercados que han sufrido de estos embates de la delincuencia y que han sido objeto de extorsiones y han amedrentado a nuestra población”.

Estas acciones se desarrollan en áreas de alta afluencia de personas y están orientadas a reforzar la vigilancia, proteger la economía local y devolver la tranquilidad a la población guatemalteca, según la Agencia Guatemalteca de Noticias.

La misma información oficial remarca que el trabajo interinstitucional pretende sostener acciones permanentes de vigilancia y prevención para proteger a la población y garantizar espacios seguros, según la Agencia Guatemalteca de Noticias.

El operativo busca reforzar la seguridad en centros de comercio golpeados por la delincuencia y las extorsiones. (Cortesía: Ejército de Guatemala)
El operativo busca reforzar la seguridad en centros de comercio golpeados por la delincuencia y las extorsiones. (Cortesía: Ejército de Guatemala)

Los mercados concentran trabajo, comercio y sustento familiar

La justificación del operativo parte del peso económico y social de estos espacios. Los mercados son presentados en el texto oficial como lugares de trabajo, encuentro y sustento para miles de familias guatemaltecas.

Bajo esa premisa, el despliegue en Mercado Central y Mercado Colón, así como en otros centros de comercio de los tres departamentos, busca que comerciantes y visitantes desarrollen sus actividades diarias con normalidad y que las comunidades mantengan su dinámica económica, según la Agencia Guatemalteca de Noticias.

En otra declaración recogida por la Agencia Guatemalteca de Noticias, Carrera Sandoval afirmó: “Aunado con esto, las fuerzas de seguridad civil nos acompañan para dar la certeza a todos aquellos mercados que han sufrido de estos embates de la delincuencia y que han sido objeto de extorsiones y han amedrentado a nuestra población”.

El mando militar añadió en la misma intervención, según la Agencia Guatemalteca de Noticias: “Estamos para servirles y cuando a un soldado se le pide una mano, tenemos dos para poder apoyar”.

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