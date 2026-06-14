Quién era el argentino que murió durante un incendio en un edificio de Mallorca

Adrián tenía 58 años y trabajaba desde hacía años como guardavidas en el Flamboyan Caribe Hotel & Spa de Mallorca, además de hacer trabajos como masajista

El hombre argentino que murió en el incendio del edificio Trianon II de la localidad de Magaluf, durante la madrugada del jueves último, tenía 58 años y llevaba un largo tiempo residiendo en España, trabajando en el sector turístico de Mallorca.

Los investigadores reconstruyeron sus últimos movimientos y llegaron a una conclusión que sacudió a quienes lo conocían: fue hallado sin vida en la escalera del noveno piso, y todo indica que perdió la vida mientras ayudaba a otros vecinos a ponerse a salvo.

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Quienes compartieron jornadas de trabajo con él en Magaluf lo recuerdan con afecto y sin dudar. “También bailaba, era un muy buen compañero”, contó una colega al recordarlo, según recogió TN.

Esa imagen, la de un hombre dispuesto y presente, coincide con la que los investigadores reconstruyeron a partir de los hechos: en medio de la desesperación de los residentes por abandonar el edificio, Adrián decidió ayudar.

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La Guardia Civil determinó que las dos víctimas del incendio en Magaluf murieron intoxicadas por la densa humareda cuando intentaban escapar del fuego

El argentino era una figura conocida en el entramado turístico de la isla. Desde hacía años se desempeñaba como guardavidas en el Flamboyan Caribe Hotel & Spa, frente al mar Mediterráneo, y complementaba esa actividad con trabajos ocasionales como masajista.

La muerte de Adrián no fue la única del siniestro. Junto a él perdió la vida una mujer de 68 años de nacionalidad británica, residente en otro apartamento del mismo bloque. Ambos fueron hallados en los pasillos de la novena planta del edificio Trianon II, ubicado en la calle Martín Ros García al 18 del municipio de Calvià.

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De acuerdo con la información de la agencia EFE, la Guardia Civil (GC), a cargo de la investigación, determinó que las dos víctimas murieron intoxicadas por la densa humareda cuando intentaban escapar del fuego.

El incendio se declaró a las 5.23 del jueves. Una llamada al 112 alertó sobre llamas en la tercera planta del edificio de nueve pisos. Dos minutos después llegó la primera unidad de la Policía local, que constató que la acumulación de humo impedía el acceso al interior. A las 5.37 se sumaron los primeros efectivos de los Bomberos de Mallorca. Las llamas, originadas en una vivienda de esa tercera planta, generaron una humareda que se extendió hacia los pisos superiores con rapidez.

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La hipótesis que manejan los investigadores sobre el origen del siniestro apunta a un problema en la heladera del departamento donde comenzó el fuego, aunque aún no está claro si se trató de un fallo eléctrico en el electrodoméstico o de una sobrecarga en el enchufe, informó el Diario de Mallorca.

El incendio en el edificio de Calvià comenzó a las 5.23 en una vivienda de la tercera planta y el humo se propagó con rapidez hacia los pisos superiores

Especialistas del Servicio de Criminalística (Secrim) de la GC iniciaron el viernes la inspección técnico-ocular de la vivienda, un proceso que, según fuentes policiales citadas por Diario de Mallorca, se extenderá durante varios días para determinar el punto exacto donde se originó el incendio.

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El saldo de heridos fue amplio. Según el balance del Ayuntamiento de Calvià, los efectivos sanitarios asistieron a 29 personas de entre 16 y 78 años: 25 recibieron el alta en el lugar y cuatro fueron derivadas a centros hospitalarios.

Todos obtuvieron el alta el mismo día, a excepción de una mujer de 77 años con quemaduras de primer grado e intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, cuyo último parte médico la describe estable y fuera de peligro.

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De acuerdo con EFE, el Servicio de Salud de Baleares informó que 15 residentes del inmueble y 8 bomberos fueron atendidos por inhalación de humo y golpe de calor. En total, 44 personas resultaron afectadas y 22 departamentos debieron ser evacuados.

El incendio en Magaluf dejó 44 personas afectadas, 22 departamentos evacuados y un minuto de silencio en el Ayuntamiento de Calvià en memoria de las víctimas

La conmoción que generó la muerte del argentino trascendió el círculo de sus allegados. Al mediodía del viernes, a las puertas del Ayuntamiento de Calvià se guardó un minuto de silencio en memoria de las dos víctimas.

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El acto contó con la presencia de la presidenta del Govern Balear, Marga Prohens; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual; y el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, entre otras autoridades, según detalló Diario de Mallorca. Prohens envió “un abrazo a todas las familias y conocidos” de los fallecidos y agradeció “la rápida y coordinada respuesta” de los servicios de emergencia.