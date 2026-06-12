Dónde ver por internet de el partido Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026

La primera jornada del Grupo D del Mundial 2026 tendrá uno de sus encuentros más esperados con el duelo entre Estados Unidos y Paraguay. El compromiso, que se disputará en el Estadio Los Ángeles, marcará el debut de ambas selecciones en el torneo y podrá seguirse a través de diferentes plataformas oficiales de streaming y televisión en varios países de América Latina, Estados Unidos y España.
El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino afronta el partido con la ventaja de la localía y el respaldo de su afición, mientras que Paraguay, bajo la conducción de Gustavo Alfaro, buscará comenzar con buen pie su regreso a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia. Ante la expectativa generada por este encuentro, los aficionados cuentan con diversas opciones legales para seguir el partido por internet.
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A qué hora juegan Estados Unidos y Paraguay
El partido entre Estados Unidos y Paraguay se disputará el viernes 12 de junio en el Estadio Los Ángeles.
Estos son los horarios en distintos países:
- Perú, Colombia y Ecuador: 21:00 horas.
- México: 19:00 horas.
- Chile, Venezuela y Bolivia: 22:00 horas.
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 23:00 horas.
- España: 04:00 horas del sábado 13 de junio.
- Estados Unidos (ET): 21:00 horas.
- Estados Unidos (CT): 20:00 horas.
- Estados Unidos (PT): 18:00 horas.
Dónde ver el partido de forma legal por internet
Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante servicios oficiales de streaming, dependiendo de cada país.
Perú
- DGO transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026.
- Paramount+ también ofrecerá la cobertura completa mediante la señal de DSports.
- Disney+ Premium tendrá una selección de encuentros.
- América tvGO emitirá partidos seleccionados.
Colombia
- DGO contará con los 104 encuentros del campeonato.
- Win Play ofrecerá una amplia cantidad de partidos.
- Disney+ Premium transmitirá una selección de encuentros.
- Caracol Play y RCN permitirán seguir los partidos emitidos por televisión abierta.
Argentina
- DGO y DSports ofrecerán la totalidad del torneo.
- Paramount+ transmitirá gracias a su alianza con DSports.
- Flow integra las señales deportivas.
- TyC Sports Play y Mi Telefe emitirán algunos encuentros.
México
- ViX posee los derechos completos del Mundial y ofrece todos los partidos mediante el Pase Mundial 2026.
- TUDN y Canal 5 transmitirán el compromiso.
- TV Azteca ofrecerá una selección de partidos.
Chile
- DGO y Paramount+ cuentan con cobertura completa.
- Disney+ Premium emitirá una parte del campeonato.
- Chilevisión permitirá seguir algunos encuentros en línea.
Estados Unidos
- Peacock ofrecerá los partidos correspondientes a la cobertura de Telemundo.
- Fox Sports dispondrá de transmisión mediante sus aplicaciones oficiales.
España
- DAZN tiene los derechos de los 104 encuentros.
- Movistar Plus+ y Orange TV incorporan la señal de DAZN en sus paquetes de fútbol.
- RTVE Play ofrecerá una selección de partidos.
Estados Unidos busca aprovechar la localía
El combinado estadounidense llega al debut mundialista con figuras como Christian Pulisic, Weston McKennie y Tyler Adams. El equipo de Mauricio Pochettino aspira a protagonizar una de las mejores actuaciones de su historia aprovechando que disputa la Copa del Mundo en casa.
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Paraguay, por su parte, confía en la experiencia de Gustavo Gómez, Miguel Almirón y Julio Enciso para intentar sorprender al anfitrión y comenzar el torneo sumando puntos.
Evitar las plataformas piratas
Las autoridades y los organizadores del Mundial recomiendan utilizar únicamente servicios oficiales. Plataformas ilegales como Magis TV, Pelota Libre, Fútbol Libre o Xuper TV suelen presentar interrupciones constantes, baja calidad de imagen y riesgos de seguridad relacionados con malware y robo de información.
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Por ello, la alternativa más segura para disfrutar del debut entre Estados Unidos y Paraguay es recurrir a las aplicaciones y plataformas autorizadas, que garantizan una transmisión estable y con calidad oficial para seguir uno de los partidos más atractivos del arranque del Mundial 2026.
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