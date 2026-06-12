Dónde ver por internet de el partido Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026

Estados Unidos y Paraguay se enfrentan por el Grupo D del Mundial 2026. (Freepik)

La primera jornada del Grupo D del Mundial 2026 tendrá uno de sus encuentros más esperados con el duelo entre Estados Unidos y Paraguay. El compromiso, que se disputará en el Estadio Los Ángeles, marcará el debut de ambas selecciones en el torneo y podrá seguirse a través de diferentes plataformas oficiales de streaming y televisión en varios países de América Latina, Estados Unidos y España.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino afronta el partido con la ventaja de la localía y el respaldo de su afición, mientras que Paraguay, bajo la conducción de Gustavo Alfaro, buscará comenzar con buen pie su regreso a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia. Ante la expectativa generada por este encuentro, los aficionados cuentan con diversas opciones legales para seguir el partido por internet.

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Estados Unidos y Paraguay se enfrentarán por el grupo D en el segundo día del Mundial 2026. (Composición Infobae)

A qué hora juegan Estados Unidos y Paraguay

El partido entre Estados Unidos y Paraguay se disputará el viernes 12 de junio en el Estadio Los Ángeles.

Estos son los horarios en distintos países:

Perú, Colombia y Ecuador: 21:00 horas.

México: 19:00 horas.

Chile, Venezuela y Bolivia: 22:00 horas.

Argentina, Paraguay y Uruguay: 23:00 horas.

España: 04:00 horas del sábado 13 de junio.

Estados Unidos (ET): 21:00 horas.

Estados Unidos (CT): 20:00 horas.

Estados Unidos (PT): 18:00 horas.

Duelo entre Estados Unidos y Paraguay se llevará a cabo este 12 de junio por el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde ver el partido de forma legal por internet

Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante servicios oficiales de streaming, dependiendo de cada país.

Perú

DGO transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026.

Paramount+ también ofrecerá la cobertura completa mediante la señal de DSports.

Disney+ Premium tendrá una selección de encuentros.

América tvGO emitirá partidos seleccionados.

Colombia

DGO contará con los 104 encuentros del campeonato.

Win Play ofrecerá una amplia cantidad de partidos.

Disney+ Premium transmitirá una selección de encuentros.

Caracol Play y RCN permitirán seguir los partidos emitidos por televisión abierta.

Argentina

DGO y DSports ofrecerán la totalidad del torneo.

Paramount+ transmitirá gracias a su alianza con DSports.

Flow integra las señales deportivas.

TyC Sports Play y Mi Telefe emitirán algunos encuentros.

Apps de streaming te permitirán ver los partidos del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México

ViX posee los derechos completos del Mundial y ofrece todos los partidos mediante el Pase Mundial 2026.

TUDN y Canal 5 transmitirán el compromiso.

TV Azteca ofrecerá una selección de partidos.

Chile

DGO y Paramount+ cuentan con cobertura completa.

Disney+ Premium emitirá una parte del campeonato.

Chilevisión permitirá seguir algunos encuentros en línea.

Estados Unidos

Peacock ofrecerá los partidos correspondientes a la cobertura de Telemundo.

Fox Sports dispondrá de transmisión mediante sus aplicaciones oficiales.

España

DAZN tiene los derechos de los 104 encuentros.

Movistar Plus+ y Orange TV incorporan la señal de DAZN en sus paquetes de fútbol.

RTVE Play ofrecerá una selección de partidos.

Partidos del Mundial 2026 se transmitirán en diferentes plataformas de streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos busca aprovechar la localía

El combinado estadounidense llega al debut mundialista con figuras como Christian Pulisic, Weston McKennie y Tyler Adams. El equipo de Mauricio Pochettino aspira a protagonizar una de las mejores actuaciones de su historia aprovechando que disputa la Copa del Mundo en casa.

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Paraguay, por su parte, confía en la experiencia de Gustavo Gómez, Miguel Almirón y Julio Enciso para intentar sorprender al anfitrión y comenzar el torneo sumando puntos.

Evitar las plataformas piratas

Las autoridades y los organizadores del Mundial recomiendan utilizar únicamente servicios oficiales. Plataformas ilegales como Magis TV, Pelota Libre, Fútbol Libre o Xuper TV suelen presentar interrupciones constantes, baja calidad de imagen y riesgos de seguridad relacionados con malware y robo de información.

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Se recomienda no usar plataformas piratas para ver el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, la alternativa más segura para disfrutar del debut entre Estados Unidos y Paraguay es recurrir a las aplicaciones y plataformas autorizadas, que garantizan una transmisión estable y con calidad oficial para seguir uno de los partidos más atractivos del arranque del Mundial 2026.