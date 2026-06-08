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Israel bombardeó objetivos militares de Irán en respuesta a los ataques con misiles del régimen persa

La televisión estatal iraní indicó que se escucharon explosiones en Teherán, Tabriz e Isfahan. Un rato antes, EEUU había alertado sobre la presencia de proyectiles y drones de la República Islámica en el espacio aéreo de Jordania

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Israel bombardeó objetivos militares de Irán en respuesta a los ataques con misiles del régimen persa (Archivo/REUTERS)
Israel bombardeó objetivos militares de Irán en respuesta a los ataques con misiles del régimen persa (Archivo/REUTERS)

Israel informó este lunes que realizó ataques aéreos contra “objetivos militares” en Irán, en respuesta al lanzamiento de misiles iraníes contra territorio israelí, en la primera acción de este tipo desde la entrada en vigor de la tregua en la guerra de Medio Oriente.

“Hace poco, la fuerza aérea israelí atacó objetivos militares del régimen terrorista iraní en el oeste y centro de Irán”, señaló el Ejército israelí en un mensaje difundido a través de Telegram. La ofensiva se produjo pocas horas después de que Irán lanzara varios misiles contra territorio israelí, un episodio que volvió a elevar la tensión entre ambos países.

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La televisión estatal iraní confirmó que se registraron explosiones en distintas zonas del país. “Varias explosiones se escucharon en Teherán, Tabriz e Isfahán”, informó la emisora estatal iraní en su canal oficial de Telegram.

Los ataques israelíes se produjeron un horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresara públicamente su intención de intentar frenar una respuesta militar israelí para evitar una nueva escalada del conflicto regional.

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En declaraciones a Fox News, Trump instó tanto a Israel como a Irán a reducir la confrontación. El mandatario estadounidense reconoció que el lanzamiento de misiles iraníes complicó los esfuerzos diplomáticos que Washington impulsaba en los últimos días. “El reciente ataque con misiles desde Irán hacia Israel dificulta las conversaciones en curso”, sostuvo el presidente norteamericano. Sin embargo, manifestó confianza en la posibilidad de alcanzar un entendimiento diplomático en el corto plazo.

Los ataques israelíes se produjeron un horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresara públicamente su intención de intentar frenar una respuesta militar israelí para evitar una nueva escalada del conflicto regional (REUTERS)
Los ataques israelíes se produjeron un horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresara públicamente su intención de intentar frenar una respuesta militar israelí para evitar una nueva escalada del conflicto regional (REUTERS)

Según Fox News, Trump afirmó: “Estamos muy cerca. Yo diría que un acuerdo podría firmarse el lunes, martes o miércoles de la próxima semana. Y ahora ocurre esto”. Luego envió un mensaje directo a las autoridades iraníes: “Ya han disparado sus misiles, es suficiente. Vuelvan a la mesa y cierren un trato”.

El mandatario también señaló a la cadena israelí Channel 12 que tenía previsto comunicarse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para pedirle que evitara una represalia militar contra Irán.

La nueva crisis comenzó el domingo por la tarde, cuando el régimen iraní lanzó varios proyectiles contra Israel. Teherán presentó la ofensiva como una respuesta a los bombardeos israelíes contra posiciones vinculadas al grupo terrorista Hezbollah en el sur de Beirut, en Líbano.

Las autoridades israelíes informaron que sus sistemas de defensa interceptaron todos los proyectiles lanzados desde Irán. No obstante, el Ejército activó protocolos de emergencia ante la posibilidad de nuevos ataques. El Mando del Frente Interior emitió alertas a teléfonos móviles en distintas zonas del país y ordenó a la población ingresar en áreas protegidas hasta recibir nuevas instrucciones.

Medios iraníes señalaron que al menos cuatro misiles fueron disparados contra el norte de Israel. Por su parte, un portavoz militar israelí afirmó que “las Fuerzas Aéreas han interceptado hasta el momento todos los proyectiles lanzados desde Irán”.

Irán lanzó varios misiles balísticos contra territorio israelí (REUTERS/Mussa Qawasma)
Irán lanzó varios misiles balísticos contra territorio israelí (REUTERS/Mussa Qawasma)

Desde Teherán, las autoridades defendieron la ofensiva y advirtieron sobre nuevas respuestas en caso de que continúen los ataques israelíes. El comandante de las Fuerzas Aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria iraní, Mayid Musaví, declaró: “La promesa se ha cumplido”.

En la misma línea, el asesor militar del líder supremo iraní, el general Mohsen Rezaei, sostuvo: “El ataque es una advertencia para que cesen las agresiones. Cada nueva acción tendrá una respuesta más contundente y mayores costos”.

La Guardia Revolucionaria justificó oficialmente el lanzamiento de misiles como represalia por los “crímenes generalizados del régimen sionista en el sur de Líbano”.

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