La apuesta de Apple apunta a que Siri deje de ser un asistente efímero. (Europa Press)

iOS 27 podría traer mejoras en Siri y cambios destacados en la pantalla de inicio. El próximo evento WWDC 2026 de Apple ha generado expectación no solo por su cartel oficial, sino también por las numerosas filtraciones que han surgido en las últimas semanas.

Todo apunta a que la inteligencia artificial será uno de los grandes focos de la actualización, junto con novedades en la usabilidad diaria del sistema operativo, especialmente en la pantalla de inicio y en la interacción con el asistente Siri.

Siri en iOS 27: nueva interfaz, inteligencia artificial y funciones avanzadas

El análisis del cartel de la WWDC 2026 reveló que el número “26” iluminado era algo más que un simple elemento decorativo. El periodista Mark Gurman dio a conocer que este detalle visual anticipaba la nueva apariencia de Siri: al invocar al asistente en iOS 27, los usuarios verán un campo de texto con la frase “Search or Ask” y un efecto de cursor luminoso similar al del cartel.

Todo apunta a que la inteligencia artificial será uno de los grandes focos de iOS 27. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se añadiría una sutil luz alrededor de la Dynamic Island cuando Siri esté activa, y este efecto también estaría presente en la barra de búsqueda de la aplicación Siri, que debutará preinstalada en la nueva versión del sistema.

La apuesta de Apple apunta a que Siri deje de ser un asistente efímero y pase a formar parte central de la experiencia, permitiendo mantener conversaciones más largas y almacenando historial de interacciones.

Esta integración más profunda de la inteligencia artificial busca que los usuarios sientan a Siri como una herramienta más proactiva y útil, en lugar de una función que responde brevemente y desaparece.

La apuesta de Apple apunta a que Siri deje de ser un asistente efímero. (Europa Press)

Una incógnita aún por resolver es cómo se implementarán estos cambios visuales en dispositivos que carecen de Dynamic Island, como los modelos de iPhone con Notch o los iPad y Mac, que no tienen un área definida para las animaciones de Siri. La respuesta definitiva llegará con la presentación oficial en la WWDC.

Cambios en la pantalla de inicio: deshacer y rehacer en iOS 27

Además de las novedades centradas en Siri, Apple estaría planeando introducir una mejora largamente esperada en la pantalla de inicio. En la versión beta de iOS 27, los usuarios podrían encontrar dos nuevos botones —“Deshacer” y “Rehacer”— en el menú que aparece al mantener pulsada la pantalla.

Hasta ahora, el menú solo ofrecía opciones para añadir widgets, personalizar, editar el fondo o modificar las páginas. Con esta actualización, sería posible revertir o repetir cualquier cambio realizado, facilitando la organización de aplicaciones y evitando frustraciones al mover elementos accidentalmente.

Además de las novedades centradas en Siri, Apple estaría planeando introducir una mejora largamente esperada en la pantalla de inicio. REUTERS/Brendan McDermid

Esta modificación busca mejorar la experiencia del usuario durante la personalización del sistema, especialmente para quienes suelen reorganizar con frecuencia sus aplicaciones y widgets. La función estaría disponible en la beta que se lanzaría a los desarrolladores el 8 de junio, coincidiendo con el inicio de la WWDC, y la versión definitiva llegaría en septiembre.

iPhone que quedarían fuera de la actualización a iOS 27

La llegada de iOS 27, la próxima gran actualización del sistema operativo móvil de Apple, podría dejar fuera de la lista de compatibilidad a una generación de iPhone, una práctica recurrente en cada nuevo ciclo de lanzamiento.

De acuerdo con el filtrador Momentary Digital, la compañía estaría considerando limitar el acceso al nuevo sistema operativo, excluyendo modelos como el iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max y el iPhone SE de segunda generación, todos equipados con el chip A13 Bionic y lanzados entre 2019 y 2020.

Configuraciones de Apple para iPhone.

Hasta el momento, las versiones anteriores de iOS han seguido dando soporte a estos dispositivos, extendiendo su vida útil en el mercado. Sin embargo, los últimos reportes sugieren que Apple podría marcar un corte generacional, estableciendo como modelos base de compatibilidad a la familia iPhone 12 y al iPhone SE de tercera generación en adelante.

La confirmación oficial sobre la compatibilidad de iOS 27 se espera para la Worldwide Developers Conference (WWDC) 2026, que tendrá lugar en junio. En ese evento, Apple aclarará si estos rumores se concretan o no. Mientras tanto, crece el debate sobre los posibles motivos técnicos que justificarían esta decisión.