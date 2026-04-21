Tecno

iOS 27 podría traer mejoras en Siri y cambios destacados en la pantalla de inicio

El análisis del cartel de la WWDC 2026 reveló que el número “26” iluminado era algo más que un simple elemento decorativo

Guardar
La apuesta de Apple apunta a que Siri deje de ser un asistente efímero. (Europa Press)
La apuesta de Apple apunta a que Siri deje de ser un asistente efímero. (Europa Press)

iOS 27 podría traer mejoras en Siri y cambios destacados en la pantalla de inicio. El próximo evento WWDC 2026 de Apple ha generado expectación no solo por su cartel oficial, sino también por las numerosas filtraciones que han surgido en las últimas semanas.

Todo apunta a que la inteligencia artificial será uno de los grandes focos de la actualización, junto con novedades en la usabilidad diaria del sistema operativo, especialmente en la pantalla de inicio y en la interacción con el asistente Siri.

Siri en iOS 27: nueva interfaz, inteligencia artificial y funciones avanzadas

El análisis del cartel de la WWDC 2026 reveló que el número “26” iluminado era algo más que un simple elemento decorativo. El periodista Mark Gurman dio a conocer que este detalle visual anticipaba la nueva apariencia de Siri: al invocar al asistente en iOS 27, los usuarios verán un campo de texto con la frase “Search or Ask” y un efecto de cursor luminoso similar al del cartel.

Mano sosteniendo un iPhone 11 en modo retrato, con el logo blanco de 'iOS 27' y la manzana de Apple sobre un fondo de pantalla abstracto en tonos azules.
Todo apunta a que la inteligencia artificial será uno de los grandes focos de iOS 27. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se añadiría una sutil luz alrededor de la Dynamic Island cuando Siri esté activa, y este efecto también estaría presente en la barra de búsqueda de la aplicación Siri, que debutará preinstalada en la nueva versión del sistema.

La apuesta de Apple apunta a que Siri deje de ser un asistente efímero y pase a formar parte central de la experiencia, permitiendo mantener conversaciones más largas y almacenando historial de interacciones.

Esta integración más profunda de la inteligencia artificial busca que los usuarios sientan a Siri como una herramienta más proactiva y útil, en lugar de una función que responde brevemente y desaparece.

La apuesta de Apple apunta a que Siri deje de ser un asistente efímero. (Europa Press)
La apuesta de Apple apunta a que Siri deje de ser un asistente efímero. (Europa Press)

Una incógnita aún por resolver es cómo se implementarán estos cambios visuales en dispositivos que carecen de Dynamic Island, como los modelos de iPhone con Notch o los iPad y Mac, que no tienen un área definida para las animaciones de Siri. La respuesta definitiva llegará con la presentación oficial en la WWDC.

Cambios en la pantalla de inicio: deshacer y rehacer en iOS 27

Además de las novedades centradas en Siri, Apple estaría planeando introducir una mejora largamente esperada en la pantalla de inicio. En la versión beta de iOS 27, los usuarios podrían encontrar dos nuevos botones —“Deshacer” y “Rehacer”— en el menú que aparece al mantener pulsada la pantalla.

Hasta ahora, el menú solo ofrecía opciones para añadir widgets, personalizar, editar el fondo o modificar las páginas. Con esta actualización, sería posible revertir o repetir cualquier cambio realizado, facilitando la organización de aplicaciones y evitando frustraciones al mover elementos accidentalmente.

Además de las novedades centradas en Siri, Apple estaría planeando introducir una mejora largamente esperada en la pantalla de inicio. REUTERS/Brendan McDermid
Además de las novedades centradas en Siri, Apple estaría planeando introducir una mejora largamente esperada en la pantalla de inicio. REUTERS/Brendan McDermid

Esta modificación busca mejorar la experiencia del usuario durante la personalización del sistema, especialmente para quienes suelen reorganizar con frecuencia sus aplicaciones y widgets. La función estaría disponible en la beta que se lanzaría a los desarrolladores el 8 de junio, coincidiendo con el inicio de la WWDC, y la versión definitiva llegaría en septiembre.

iPhone que quedarían fuera de la actualización a iOS 27

La llegada de iOS 27, la próxima gran actualización del sistema operativo móvil de Apple, podría dejar fuera de la lista de compatibilidad a una generación de iPhone, una práctica recurrente en cada nuevo ciclo de lanzamiento.

De acuerdo con el filtrador Momentary Digital, la compañía estaría considerando limitar el acceso al nuevo sistema operativo, excluyendo modelos como el iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max y el iPhone SE de segunda generación, todos equipados con el chip A13 Bionic y lanzados entre 2019 y 2020.

La configuración de Mensajes en iOS 26 ayuda a etiquetar mejor los mensajes spam y los que son urgentes.
Configuraciones de Apple para iPhone.

Hasta el momento, las versiones anteriores de iOS han seguido dando soporte a estos dispositivos, extendiendo su vida útil en el mercado. Sin embargo, los últimos reportes sugieren que Apple podría marcar un corte generacional, estableciendo como modelos base de compatibilidad a la familia iPhone 12 y al iPhone SE de tercera generación en adelante.

La confirmación oficial sobre la compatibilidad de iOS 27 se espera para la Worldwide Developers Conference (WWDC) 2026, que tendrá lugar en junio. En ese evento, Apple aclarará si estos rumores se concretan o no. Mientras tanto, crece el debate sobre los posibles motivos técnicos que justificarían esta decisión.

Temas Relacionados

iOS 27SiriiPhoneAppleLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

La inteligencia artificial ya compone casi la mitad de la música nueva en Deezer

Según la plataforma de streaming de música, la mayoría de usuarios no es capaz de distinguir estas canciones de las creadas por humanos

La inteligencia artificial ya compone casi la mitad de la música nueva en Deezer

Amazon invertirá USD 5.000 millones adicionales en Anthropic tras nuevo acuerdo de inteligencia artificial

La empresa fortalece su alianza estratégica con una desarrolladora emergente y potencia innovaciones en procesamiento de datos y capacidades automatizadas del sector digital

Amazon invertirá USD 5.000 millones adicionales en Anthropic tras nuevo acuerdo de inteligencia artificial

Llamadas que alertan que tu dinero está en riesgo: guía sobre qué preguntar para evitar estafas

Expertos sugieren no compartir datos personales, verificar la autenticidad de la comunicación por vías oficiales y nunca responder “sí” ante preguntas sospechosas

Llamadas que alertan que tu dinero está en riesgo: guía sobre qué preguntar para evitar estafas

Sumergirse en el agua y no salir mojado: así funciona la tecnología que lo hace posible

Durante un concierto, el cantante de K-Pop Ten sorprendió al utilizar un compuesto líquido que está diseñado para combatir incendios en centros de datos

Sumergirse en el agua y no salir mojado: así funciona la tecnología que lo hace posible

Cuánto dura una batería de 7000 mAh en un celular

Un teléfono móvil con esta característica puede ofrecer hasta 50 horas de reproducción de música y 20 horas de reproducción de video

Cuánto dura una batería de 7000 mAh en un celular
DEPORTES
La decisión de la AFA con Paletta y Darío Herrera tras la polémica en el Superclásico: quién dirigirá a River ante Aldosivi

La decisión de la AFA con Paletta y Darío Herrera tras la polémica en el Superclásico: quién dirigirá a River ante Aldosivi

Los famosos futbolistas que interactuaron con la empresa implicada en el escándalo de drogas y servicios sexuales en Europa

El comentario de una figura del deporte sobre el vestido de casamiento de su esposa que abrió un inesperado debate

El entrenador involucrado en un escándalo de infidelidad con una periodista contó la “complicada” conversación que tuvo con su esposa

Quién es Marie-Louise Eta, la entrenadora que está haciendo historia en el fútbol alemán

TELESHOW
Carmen Barbieri celebró su cumpleaños con Fede Bal y Evelyn Botto: “Te amo”

Carmen Barbieri celebró su cumpleaños con Fede Bal y Evelyn Botto: “Te amo”

Daniela Celis contó por qué nunca quiso irse de la casa de Gran Hermano: el electrodoméstico que la enamoró y no conocía

Lucía Puenzo recordó a su padre con fotos familiares inéditas en redes sociales: “Te amamos, Luigi”

El emotivo recuerdo de la nieta de Luis Brandoni tras su muerte: “Lo importante es el orgullo y la felicidad”

Preocupación por Camilota tras sufrir un accidente doméstico

INFOBAE AMÉRICA

La NASA presenta un telescopio que promete revolucionar la búsqueda de exoplanetas y el estudio del universo

La NASA presenta un telescopio que promete revolucionar la búsqueda de exoplanetas y el estudio del universo

La población joven predomina en la República Dominicana

El exfutbolista guatemalteco Pedro Samayoa es arrestado junto a su familia en Georgia por caso Velásquez Paiz ocurrido en 2005

Contaminación en las costas panameñas ejerce presión contra los arrecifes de coral

Mulino veta parcialmente ley de turismo deportivo en Panamá