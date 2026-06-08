Xi Jinping llega a Pyongyang para reunirse con el dictador norcoreano Kim Jong Un

Xi Jinping viaja a Pyongyang para reunirse con el dictador norcoreano Kim Jong Un (REUTERS)

El líder del régimen chino, Xi Jinping, elogió una “amistad invencible” con Corea del Norte al iniciar este lunes una visita a Pyongyang, la primera que realiza al país desde 2019 y su primer viaje al exterior de este año.

China, principal rival geopolítico de Estados Unidos, ha sido durante décadas el principal socio comercial del régimen norcoreano y una fuente clave de apoyo diplomático y económico para el país, que enfrenta sanciones internacionales.

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La visita de Xi se produce después de recibir por separado en Beijing al presidente estadounidense, Donald Trump, y al líder ruso, Vladimir Putin. También coincide con el estancamiento de las conversaciones entre Washington y Pyongyang sobre el programa nuclear norcoreano.

El mes pasado, la Casa Blanca informó que Xi y Trump “confirmaron su objetivo compartido de desnuclearizar Corea del Norte” durante una cumbre celebrada en la capital china.

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Sin embargo, apenas un día antes de la llegada del mandatario chino, la poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong Un afirmó que el programa de armas nucleares de Corea del Norte constituye “la línea de no retorno”.

China, principal rival geopolítico de Estados Unidos, ha sido durante décadas el principal socio comercial del régimen norcoreano y una fuente clave de apoyo diplomático y económico para el país, que enfrenta sanciones internacionales (REUTERS)

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, señaló el viernes que los dos líderes “intercambiarán puntos de vista sobre las relaciones bilaterales y asuntos de interés común” y realizarán “mayores contribuciones a la paz regional e incluso mundial”.

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El régimen de Corea del Norte ha declarado en repetidas ocasiones que es un Estado nuclear “irreversible” desde el fracaso de la cumbre de 2019 entre Kim Jong Un y Donald Trump. Aquel encuentro terminó sin acuerdo debido a diferencias sobre el alcance de la desnuclearización y el alivio de las sanciones.

Trump se reunió tres veces con Kim durante su primer mandato. En octubre, manifestó que estaba “100 por ciento” dispuesto a mantener otro encuentro con el líder norcoreano, pero esa propuesta no obtuvo respuesta.

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Xi publicó además un artículo en la portada del diario norcoreano Rodong Sinmun, donde prometió una cooperación más estrecha entre ambos países. “No importa cómo cambien los tiempos o cómo evolucione la situación internacional, la amistad tradicional entre China y Corea del Norte siempre es invencible”, escribió el mandatario.

La última reunión entre Xi y Kim tuvo lugar en septiembre, cuando el presidente chino invitó al líder norcoreano y a Putin como invitados de honor a un desfile militar en Beijing por el 80º aniversario de la victoria sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial.

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La visita ocurre en un contexto en el que varios líderes internacionales han buscado acercarse a China mientras Estados Unidos, bajo la presidencia de Trump, mantiene una política exterior considerada impredecible por distintos observadores.

Trump se reunió tres veces con Kim durante su primer mandato. En octubre, manifestó que estaba “100 por ciento” dispuesto a mantener otro encuentro con el líder norcoreano, pero esa propuesta no obtuvo respuesta (REUTERS)

Corea del Norte es además el único país que mantiene una alianza militar oficial y vinculante con China.

El profesor de Estudios Coreanos de la Universidad de Oslo, Vladimir Tikhonov, afirmó que “Estados Unidos está actualmente involucrado en una guerra ofensiva potencialmente perjudicial para intereses clave de China, como los suministros energéticos”. Por ese motivo, agregó, “parece que Xi intenta consolidar la alianza” con Corea del Norte.

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El régimen de China considera a Taiwán parte de su territorio y diversos analistas señalaron que Corea del Norte también puede funcionar como un contrapeso frente a aliados de Estados Unidos en la región, entre ellos Corea del Sur y Japón.

Las relaciones entre China y Japón se han deteriorado desde que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugirió el año pasado que Tokio podría intervenir militarmente ante un eventual intento chino de tomar Taiwán.

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(Con información de AFP)