WhatsApp ya se encuentra probando su servicio de suscripción: qué incluye y cuánto costaría

WhatsApp se encuentra probando con un grupo reducido de usuarios su versión premium. (Meta)

WhatsApp confirmó el inicio de pruebas de su nuevo servicio de suscripción, una propuesta que introduce funciones adicionales sin alterar las herramientas básicas de la plataforma. El plan, denominado WhatsApp Plus, ya se encuentra disponible para un grupo limitado de usuarios en fase experimental y tendría un costo mensual de 2,49 dólares.

La iniciativa marca un paso hacia la diversificación del modelo de ingresos de la aplicación, propiedad de Meta, aunque la compañía ha aclarado que todas las funciones esenciales del servicio continuarán siendo gratuitas, incluido el cifrado de extremo a extremo que protege las conversaciones.

Entre las principales novedades del plan de pago se encuentra el acceso a stickers premium exclusivos, diseñados para ampliar las opciones de comunicación visual dentro de los chats. A esto se suma la posibilidad de personalizar la apariencia de la aplicación con una selección de 18 colores diferentes, así como elegir un ícono alternativo que se mostrará en la pantalla de inicio del teléfono.

WhatsApp Plus te dará la opción de cambiar el tema. (WaBetaInfo)

Otra de las funciones destacadas es la ampliación del límite de chats fijados. Mientras que en la versión gratuita los usuarios pueden anclar hasta tres conversaciones, con WhatsApp Plus este número se eleva a 20, lo que facilita el acceso rápido a contactos o grupos frecuentes. Además, el servicio incluye diez tonos de llamada exclusivos, que no estarán disponibles para quienes no estén suscritos.

El paquete también incorpora herramientas de personalización más avanzadas para la organización de conversaciones. Los usuarios podrán crear listas específicas de chats y aplicar configuraciones de forma masiva, como temas visuales que se ajusten automáticamente a todas las conversaciones incluidas en esa lista. Esto permite mantener una estética uniforme sin necesidad de modificar cada chat de manera individual.

Por ejemplo, si un usuario define un tema particular para una lista de contactos o grupos, cualquier nueva conversación añadida a esa lista adoptará automáticamente esa configuración. Esta función apunta a mejorar la gestión de múltiples conversaciones, especialmente en contextos donde se utilizan chats para fines laborales, educativos o comunitarios.

WhatsApp Plus incluirá nuevos ringtones. (WaBetaInfo)

En esta etapa inicial, el acceso a WhatsApp Plus está restringido y enfocado principalmente en dispositivos Android. Según WaBetaInfo, la compañía prevé ampliar gradualmente la disponibilidad del servicio, incluyendo su llegada a iOS en futuras fases. Este despliegue progresivo permitirá evaluar el funcionamiento de las nuevas herramientas y la recepción por parte de los usuarios antes de un lanzamiento más amplio.

El movimiento se produce en un contexto en el que las plataformas digitales exploran nuevas formas de monetización más allá de la publicidad. En el caso de WhatsApp, históricamente se ha mantenido como un servicio gratuito, por lo que la introducción de una suscripción representa un cambio relevante en su estrategia, aunque sin afectar la experiencia base de los usuarios.

Desde la empresa han enfatizado que ninguna función principal ha sido trasladada al plan de pago. En su lugar, las características de WhatsApp Plus se presentan como complementos opcionales que buscan ofrecer mayor personalización y herramientas adicionales para quienes deseen una experiencia más completa.

WhatsApp Plus te permitirá cambiar el color de su ícono. (WaBetaInfo)

Por ahora, no se ha confirmado una fecha oficial para el lanzamiento global del servicio ni detalles sobre posibles ajustes en los precios en otras regiones. Sin embargo, el avance de estas pruebas sugiere que la compañía evalúa el potencial de este modelo como parte de su evolución a largo plazo.

Con esta iniciativa, WhatsApp se suma a la tendencia de otras aplicaciones que combinan servicios gratuitos con opciones premium, en un intento por equilibrar la accesibilidad masiva con nuevas fuentes de ingresos.